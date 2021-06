11/06/2021 - 18:35

REPRISE COMPLETE DE LA PRODUCTION DU SITE D'AMIENS LE 14 JUIN

Un niveau de production à 100% dans les jours suivants

Reprise progressive des livraisons à nos clients

Clermont-Ferrand, le 11 juin 2021 – (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), spécialisée dans la conception, le développement et l'industrialisation de bioprocédés écoresponsables pour produire des ingrédients fonctionnels, confirme la reprise comme prévu de toutes les productions de l'usine d'Amiens le lundi 14 juin, notamment celles nécessitant de l'acide chlorhydrique.

Les travaux de mises en place de la solution provisoire de stockage limité d'acide chlorhydrique se sont achevés le 9 juin. Tout au long de cette période de travaux, les équipes de la DREAL de la Somme ont été tenues informées de leur avancement pour évaluer le niveau de sécurité et les conditions de reprises qu'elles avaient fixées, permettant à la Préfecture d'acter officiellement ce vendredi matin la réutilisation de l'acide chlorhydrique sur le site.

« Je félicite les équipes qui se sont fortement investies et qui ont travaillé vite et bien pour que cette solution provisoire voie le jour dans le respect des conditions de sécurité requises. Je tiens à remercier les équipes de la DREAL de la Somme qui ont su accorder toute l'importance nécessaire à ce dossier pour tenir ce calendrier, sans rien céder aux exigences de sécurité et permettant à la Préfecture d'acter officiellement la réutilisation de l'acide chlorhydrique sur le site. Les actions et les échanges engagés avec la DREAL se poursuivront dans les semaines à venir jusqu'à l'installation des nouvelles cuves après l'été, comme prévu dans le plan d'investissement, » a déclaré David Demeestere, Directeur de l'usine.

Le site devrait retrouver 100% de ses capacités de production dans les jours qui suivront le 14 juin. Les livraisons des clients reprendront progressivement selon des modalités et des délais qui leurs seront précisés directement et individuellement par les équipes commerciales.

« Nos clients nous ont soutenus suite à cet évènement. Nous tenons à les en remercier une fois encore. Toutes nos équipes commerciales sont mobilisées pour permettre la reprise des livraisons et la meilleure satisfaction de nos clients dans ce contexte, » indique Etienne Corrent, Directeur Business et Innovation.

A présent que le calendrier est connu, l'estimation du coût de l'évènement et des pertes de chiffre d'affaires engendrées par l'arrêt de l'usine va pouvoir être finalisée, en relation avec les assurances.

- FIN -

A propos de METabolic EXplorer – www.metabolic-explorer.com

A partir de matières premières renouvelables, la société développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique. Ses ingrédients fonctionnels d'origine naturelle sont utilisés dans la formulation de produits cosmétiques, de nutrition-santé animale ou encore comme intermédiaires pour la synthèse de biomatériaux.

Le démarrage en cours de sa première unité de production, à travers sa filiale METEX NØØVISTA, permettra la mise sur le marché de 1,3 propanediol (PDO) et d'acide butyrique (AB).

L'acquisition d'AANE, 1er site européen de production d'acides aminés à destination de la nutrition animale, permet au Groupe METEX de concrétiser son ambition de devenir l'un des leaders du marché mondial des ingrédients fonctionnels produits par fermentation.

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment C, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

