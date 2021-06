(Euronext Paris - Compartiment C)

01/06/2021 - 08:30

Perspectives de reprise d'activité de l'usine d'Amiens

Clermont-Ferrand, le 1er juin 2021 – (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), spécialisée dans la conception, le développement et l'industrialisation de bioprocédés écoresponsables pour produire des ingrédients fonctionnels, dresse les perspectives de reprise d'activité suite à l'évènement survenu le 21 mai sur son site de production d'acides aminés d'Amiens, récemment acquis au Groupe japonais Ajinomoto.

Pour rappel, vendredi 21 mai vers 13h00, la rupture de la trappe de visite d'une cuve de stockage contenant environ 170 m3 d'acide chlorhydrique avait entrainé l'annonce, le 26 mai, de l'arrêt pour plusieurs jours de la production d'ici au 28 mai afin de procéder à un état des lieux en profondeur des installations et d'élaborer un plan de reprise d'activité en toute sécurité.

L'état des lieux, qui doit se terminer au plus tard vendredi 4 juin par les résultats de l'étude de sol de la zone de dépotage des camions, conduit d'ores et déjà la Direction de l'usine, en accord avec le Groupe METEX, à prendre les décisions suivantes :

Ne pas réutiliser les installations de stockage d'acide chlorhydrique existantes, notamment la 2 e cuve jumelle de celle endommagée le 21 mai.

cuve jumelle de celle endommagée le 21 mai. Repenser avec des cabinets d'ingénieries la zone de stockage d'acide chlorhydrique pour tenir compte de cet incident en améliorant la sécurité, et à réaliser l'investissement associé pour le remplacement des cuves avant la fin de l'année, tel que prévu dans le plan d'investissements 2021.

Redémarrer progressivement les productions ne nécessitant pas immédiatement d'acide chlorhydrique à partir du 7 juin, sous réserve que l'étude des sols le permette.

Mettre en œuvre une solution provisoire de stockage limité d'acide chlorhydrique dans le respect des règles de sécurité qui devrait être opérationnelle la semaine du 7 juin. Cette installation provisoire permettra à l'usine de tourner rapidement à 100% de ses capacités, dans de parfaites conditions de sécurité, jusqu'à la réception de la nouvelle zone de stockage d'acide chlorhydrique.

L'entreprise reste à la disposition de la DREAL de la Somme et continuera d'entretenir un dialogue constructif avec les Autorités pour permettre à l'usine de retrouver une activité normale dès que les conditions de sécurité seront réunies.

« Nos équipes ont travaillé H24 pour proposer une solution provisoire permettant de redémarrer au plus vite. Toutefois, nous ne confondrons pas vitesse et précipitation en attendant de recevoir les dernières expertises et en nous assurant avec la DREAL de la Somme que ces installations provisoires sont aux standards de sécurité requis, » a déclaré David Demeestere, Directeur de l'usine.

« L'arrêt de l'usine pour cas de force majeure a bien sûr eu des conséquences pour nos clients. Nous avons fait le maximum pour minimiser l'impact en honorant tous nos engagements pris en livraison jusqu'au 26 mai 8h30. Les réactions de nos clients montrent qu'ils comprennent parfaitement que nos décisions se prennent à l'aune de la sécurité des personnes et des biens. Nous les en remercions chaleureusement et les assurons de notre mobilisation entière pour permettre à l'usine de redémarrer dans les meilleurs délais », a déclaré Etienne Corrent, Directeur Business et Innovation.

Le coût de l'évènement et des pertes de chiffre d'affaires engendré par l'arrêt de l'usine est en cours d'estimation, en relation avec les assurances. Pour rappel, le niveau de trésorerie nette de la filiale s'élève à 19,1 millions d'euros à fin avril 2021, ce qui lui permet de faire face à cet évènement.

Un prochain point de situation sera fait en fin de journée le 4 juin, afin d'informer nos partenaires d'éventuels ajustements dans les perspectives de reprise d'activité.

A propos de METabolic EXplorer – www.metabolic-explorer.com

A partir de matières premières renouvelables, la société développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique. Ses ingrédients fonctionnels d'origine naturelle sont utilisés dans la formulation de produits cosmétiques, de nutrition-santé animale ou encore comme intermédiaires pour la synthèse de biomatériaux.

La construction de sa première unité de production, à travers sa filiale METEX NØØVISTA, permettra la mise sur le marché de 1,3 propanediol (PDO) et d'acide butyrique (AB).

L'acquisition d'AANE, 1er site européen de production d'acides aminés à destination de la nutrition animale, permet au Groupe METEX de concrétiser son ambition de devenir l'un des leaders du marché mondial des ingrédients fonctionnels produits par fermentation.

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment C, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

