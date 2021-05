26/05/2021 - 08:30

METEX fait le point sur la situation de son usine d'Amiens

Clermont-Ferrand, le 26 mai 2021 – (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), spécialisée dans la conception, le développement et l'industrialisation de bioprocédés écoresponsables pour produire des ingrédients fonctionnels, apporte des précisions sur l'origine et les conséquences de l'évènement survenu en fin de semaine dernière sur le site de production d'acides aminés d'Amiens. Pour rappel, ce site est opéré par sa filiale récemment acquise auprès du Groupe japonais Ajinomoto.

Vendredi 21 mai vers 13h00, la rupture de la trappe de visite d'une cuve de stockage contenant environ 170 m3 d'acide chlorhydrique a entraîné la fuite rapide de son contenu dans un bassin de rétention. Ce déversement a provoqué un débordement limité aux abords immédiats de la zone de rétention.

En collaboration étroite avec les Autorités, les salariés et les riverains de l'usine ont été rapidement mis en sécurité avec l'aide des pompiers, qui ont ensuite dirigé les opérations de sécurisation du site suivies des opérations de pompage afin d'éviter toute évaporation de l'acide épandu. Menées jusque dans la nuit de vendredi à samedi, ces opérations ont permis d'évacuer l'ensemble de l'acide chlorhydrique épandu dans le bassin de rétention et la zone environnante. La cuve d'acide chlorhydrique concernée devait faire l'objet d'un remplacement planifié en septembre 2021 dans le plan d'investissement.

5 personnes ont été prises en charge par les secours pour des soins superficiels sans conséquence. Les prélèvements atmosphériques effectués sur le site pendant toute la gestion du sinistre n'ont montré aucun impact environnemental.

La Direction tient à saluer la grande réactivité et le professionnalisme de ses équipes sur site, des autorités et des pompiers pour leur action efficace sur la protection de la zone industrielle d'Amiens Nord. Elle regrette profondément la gêne subie par les personnes concernées sur le site et ses alentours.

L'entreprise se tient à la disposition de la DREAL de la Somme qui a été reçue sur site ce mardi matin pour un premier point. La direction de l'usine dresse également un état des lieux des conséquences de l'évènement sur les installations du site et sur son bon fonctionnement.

En tant que site SEVESO, la sécurité des personnes, salariés, sous-traitants et riverains et de l'environnement sont notre priorité absolue. Cet état des lieux va donc prendre plusieurs jours à l'issue desquels la direction présentera un plan d'action doté des moyens nécessaires pour réparer les dégâts subis et retrouver au plus vite une production normale dans de parfaites conditions de sécurité. Le niveau de trésorerie nette de la filiale s'élève à 19,1 millions d'euros à fin avril 2021, ce qui lui permet de faire face à cet évènement.

Ce cas de force majeure conduit la Direction de l'usine à procéder à l'arrêt progressif de la production d'ici au 28 mai pour une durée de plusieurs jours. L'entreprise est bien consciente des conséquences de cette situation exceptionnelle pour ses clients : les équipes commerciales travailleront avec eux et leurs agents pour les informer des conséquences de cet évènement. En parallèle, des discussions s'engageront avec les représentants des salariés sur les mesures à mettre en place pendant cette période.

« La réactivité exemplaire de nos équipes qui ont très tôt alerté les Autorités nous a permis de faire face efficacement à cet évènement. Je les en remercie profondément, tout comme je salue de nouveau l'action efficace des services de la Préfecture et des pompiers. Face à ce cas de force majeure, nous sommes amenés à arrêter temporairement la production dans les prochains jours pour procéder à un état des lieux précis et définir un plan d'actions. Nous ne redémarrerons la production qu'une fois la certitude acquise que celle-ci se fera dans des conditions optimales de sécurité » a déclaré David Demeestere, Directeur de l'usine.

Un prochain point de situation sera fait le 1er juin afin d'informer nos partenaires des avancées de nos analyses et des principales pistes du plan d'actions envisagé.

A propos de METabolic EXplorer

A partir de matières premières renouvelables, la société développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique. Ses ingrédients fonctionnels d'origine naturelle sont utilisés dans la formulation de produits cosmétiques, de nutrition-santé animale ou encore comme intermédiaires pour la synthèse de biomatériaux.

La construction de sa première unité de production, à travers sa filiale METEX NØØVISTA, permettra la mise sur le marché de 1,3 propanediol (PDO) et d'acide butyrique (AB).

L'acquisition d'AANE, 1er site européen de production d'acides aminés à destination de la nutrition animale, permet au Groupe METEX de concrétiser son ambition de devenir l'un des leaders du marché mondial des ingrédients fonctionnels produits par fermentation.

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment C, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

