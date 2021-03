29/03/2021 - 18:00

Résultats annuels 2020

2020, des résultats en ligne avec la transformation industrielle et commerciale de METabolic EXplorer :

Finalisation de la construction de l'usine METEX NØØVISTA,

Signature d'un second partenariat stratégique commercial avec ALINOVA sur la nutrition animale,

Production des premiers échantillons d'Acide Glycolique (AG) en démonstrateur.

2021, accélération de cette transformation :

Mise en production et premières ventes de PDO (1-3 propanediol) et d'AB (Acide Butyrique),

Projet d'acquisition d'Ajinomoto Animal Nutrition Europe,

Décision d'investissement pour la production industrielle d'Acide Glycolique.

Clermont-Ferrand, le 29 mars 2021 – (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), spécialisée dans la conception, le développement, l'industrialisation et la commercialisation de bioprocédés éco responsables pour produire des ingrédients fonctionnels, publie aujourd'hui ses résultats annuels consolidés et audités concernant l'exercice 2020.

Des avancées fortes réalisées en 2020 sur le plan industriel, commercial et technologique malgré le contexte de crise sanitaire

Le Groupe rappelle que METEX NØØVISTA est une co-entreprise entre METEX majoritaire et le fonds « Société de Projets Industriels »[1], géré par Bpifrance, qui va produire et commercialiser, dans une première phase, 5 000 tonnes de PDO pour les marchés de la cosmétique et des polymères biosourcés et 1 000 tonnes d'AB pour les marchés de la nutrition animale et des arômes et fragrances.

Planning de construction de l'usine

Le chantier de la construction de la première unité de production du Groupe sur le site Chemesis de Carling St-Avold en Moselle, a été affecté, dès le mois de mars 2020, par une limitation d'activité liée au premier confinement. A partir de juin 2020, les entreprises ont repris avec l'intégralité de leurs effectifs avec cependant une productivité marquée par l'application des mesures d'hygiène et de sécurité exceptionnelles liées à cette crise sanitaire. Les travaux de l'unité de production se sont alors poursuivis dans le respect du planning révisé, en vue d'un démarrage des ventes au 2ème trimestre 2021.

Commercialisation du PDO (1.3 propanediol) et de l'AB (acide butyrique)

Les activités de pré-marketing et de pré-commercialisation se sont poursuivies sur 2020 avec les 2 partenaires commerciaux que sont DSM pour le PDO en cosmétique et ALINOVA pour l'AB en nutrition animale.

Lancement commercial du TILAMAR® PDO with NØØVISTATM avec DSM

METEX NØØVISTA a signé en 2019 une alliance stratégique exclusive et globale avec DSM, leader mondial du marché des ingrédients de soins personnels, pour la commercialisation du premier PDO grade cosmétique non-OGM. En septembre 2020, DSM a lancé commercialement auprès de ses clients internationaux, le TILAMAR® PDO with NØØVISTATM, un ingrédient multifonctionnel avec des performances éprouvées comme solvant, humectant et booster de conservation pour toutes les applications cosmétiques qui a par ailleurs été reconnu et labellisé « Microbiome-friendly » par un organisme tiers. Un millier d'échantillons de TILAMAR® PDO with NØØVISTATM issus de plusieurs lots produits dans le démonstrateur de METabolic EXplorer, ont été préparés pour être envoyés aux clients internationaux de DSM souhaitant tester le produit et valider ses performances dans des formulations existantes ou dans le développement de nouveaux produits.

Accord commercial pour la vente d'AB en nutrition animale avec ALINOVA

METEX NØØVISTA a annoncé, le 2 mars 2020, un accord commercial avec ALINOVA, société affiliée au groupe AXEREAL (première coopérative céréalière française), pour la commercialisation du premier acide butyrique (AB) d'origine naturelle sur le marché français de la nutrition animale. Cette collaboration combine l'expertise scientifique et la couverture du réseau d'ALINOVA avec l'expertise de METEX pour la production par fermentation d'ingrédients fonctionnels. Les deux parties travaillent actuellement ensemble sur les actions de développement pré-marketing des dérivés d'acide butyrique.

Accélération du processus d'innovation à travers ALTANØØVTM, plateforme technologique du Groupe

Le Groupe a poursuivi son programme de recherche & développement accéléré en 2020 au sein d'ALTANØØVTM. Ce programme a pour vocation de raccourcir significativement les temps de développement de procédés de fermentation appliqués au marché des ingrédients fonctionnels d'origine naturelle.

Le Groupe compte prendre rapidement position sur ce marché attractif et cible notamment les marchés de la cosmétique, de la nutrition/santé animale et des biopolymères, marchés valorisés à 16 Mds €[2] au total, avec l'objectif de permettre l'industrialisation d'un nouveau procédé par an dès 2021. Le premier ingrédient fonctionnel entré dans le démonstrateur est l'acide glycolique (AG).

Informations sur les résultats annuels 2020

Le Conseil d'Administration, lors de sa réunion en date du 26 mars 2021, a arrêté les comptes clos au 31 décembre 2020.

En k€ 31/12/2020 31/12/2019 Chiffre d'affaires 50 350 Autres produits de l'activité 1 850 1 985 Frais de recherche et développement nets - 6 127 - 5 453 Coût de l'activité industrielle - 1 712 - 719 Frais commerciaux -1 360 - 1 795 Frais administratifs -2 772 - 2 458 Autres charges opérationnelles - 525 Charges opérationnelles -12 496 -10 425 Résultat opérationnel courant avant paiement en actions et éléments non courants - 10 597 -8 090 Provisions et charges opérationnelles non courantes -182 -287 Reprise frais de développement déprécié * 1 127 0 Résultat opérationnel -9 652 -8 377 Coût de l'endettement financier net/ écart de conversion - 83 -132 Charge (-) / Produit d'impôt - 32 83 Résultat net global** - 9 767 -8 427 Dont Résultat part du groupe

Dont Résultat des minoritaires -8 942

-825 -8 269

-159

* Concerne les frais de développement de l'Acide Glycolique

** Intégration globale de METEX NØØVISTA détenue par METEX au 31/12/2020 à 55%.

Un chiffre d'affaires annuel non significatif

Compte tenu du plan de développement stratégique du Groupe reposant prioritairement sur l'industrialisation et la commercialisation du 1,3 propanediol (PDO) et de l'acide butyrique (AB) ainsi que sur l'élargissement de son portefeuille produit via sa plateforme technologique ALTANØØVTM, METabolic EXplorer précise que son chiffre d'affaires ne constitue pas, à ce stade, un indicateur pertinent de l'activité. A fin décembre 2020, celui-ci s'est établi à 50 k€ correspondant au revenu perçu dans le cadre de l'option de licence non exclusive signée avec UPM suite au report du développement du procédé MPG

Une augmentation des charges opérationnelles en ligne avec l'évolution du modèle

Au 31 décembre 2020, le niveau de charges opérationnelles du Groupe s'établit à 12,5 M€ contre 10,4 M€ à fin 2019. Cet accroissement s'explique par une augmentation des frais de R&D liés notamment aux développements conduits pour l'obtention des lots d'acide glycolique (AG) au stade du démonstrateur industriel ainsi que par l'augmentation des charges opérationnelles de sa filiale METEX NØØVISTA qui a poursuivi le recrutement de ses équipes en vue du démarrage de l'unité. Les charges opérationnelles de METEX NØØVISTA s'établissent ainsi à 1,5 M€ pour l'exercice 2020 contre 0,7 M€ pour l'exercice 2019. Les autres charges opérationnelles d'un montant de 525 k€ correspondent à différents frais engagés sur l'exercice 2020 dans le cadre du projet d'acquisition de la société AANE (Ajinomoto Animal Nutrition Europe).

Au 31 décembre 2020 et conformément à nos anticipations, le résultat net global de la Société ressort ainsi à -9,7 M€ contre -8,4 M€ à fin 2019.

Une trésorerie court et moyen terme maîtrisée

Au 31 décembre 2020, le Groupe dispose d'une trésorerie brute consolidée, normes IFRS, de

18,2 M€ contre 26,6 M€ au 31 décembre 2019. Cette variation de trésorerie intègre notamment

une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires auprès d'investisseurs qualifiés, d'un montant de 7,3 M€ prime d'émission incluse, lancée en février 2020, accompagnée d'une attribution gratuite à l'ensemble de ses actionnaires de Bons de souscriptions d'actions (BSA) exerçables en février-mars 2021. Le placement privé a rencontré un vif succès puisque la demande globale s'est élevée à 9,94 M€, soit un taux de sursouscription d'environ 1,4 fois. Les fonds levés sont exclusivement destinés à l'accélération de l'industrialisation des procédés développés dans la plateforme ALTANØØVTM.

l'encaissement de la dernière tranche de financement, dans le cadre du protocole d'investissement de sa filiale METEX NØØVISTA, de 10,9 M€ dont 6,7 M€ versés par le Fonds SPI de Bpifrance,

un montant encaissé de 5,8 M€ lié à l'obtention d'un Prêt Garanti par l'Etat (PGE)[3] d'un total de 6,2 M€ sollicité par METabolic EXplorer dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 ; cet emprunt est actionnable pendant une durée de 12 mois reconductible une fois et pourra être amorti sur une durée pouvant aller jusqu'à 5 ans ;

des subventions d'investissements et des emprunts à hauteur de 4,7 M€ liés au financement de la construction de l'usine de production de PDO/AB sur la plateforme CHEMESIS de Carling Saint-Avold en Moselle chez METEX NØØVISTA ; dont un montant de 2 M€ encaissé suite à l'obtention d'un prêt dit d'amorçage investissement (PAI) octroyé à sa filiale METEX NØØVISTA par Bpifrance ;

les investissements décaissés pour la construction de l'usine de production de PDO/AB de sa filiale METEX NØØVISTA, pour un montant de 16 M€ à la fin de l'exercice.;

L'endettement du Groupe au 31 décembre 2020 s'établit à 14,8 M€ contre 7,7 M€ au 31 décembre 2019, compte tenu des nouveaux emprunts souscrits sur l'année. La trésorerie nette d'endettement consolidée, normes IFRS, s'élève ainsi au 31 décembre 2020 à 3,3 M€ contre 18,9 M€ au 31 décembre 2019. La part exigible à moins d'un an de l'endettement consolidé s'élève à 1,1 M€.

Le Groupe précise par ailleurs que le versement d'un montant de 1,9 M€ relatif à sa créance Crédit Impôt Recherche (CIR) au titre de l'année 2019 qui était attendu sur le 4ème trimestre 2020 a finalement été versé en janvier 2021.

Une structure financière renforcée sur le 1er trimestre 2021 et adaptée aux besoins liés à l'industrialisation accélérée du Groupe

Prêt de 5M€ octroyés à METEX NØØVISTA

Toujours dans l'optique de sécuriser au maximum sa trésorerie, le Groupe a négocié un Prêt Innov+ pour sa filiale METEX NØØVISTA d'un montant de 5 M€ auprès de la Banque Populaire et la Caisse d'Epargne. L'argent a été versé au cours du 1er trimestre 2021. Cet emprunt apporte de nouveaux financements pour la montée en puissance de l'usine et contribue à compenser largement les écarts de coûts de sa construction liés au contexte de la crise sanitaire, écarts qui demeurent non-significatifs par rapport à l'enveloppe initiale.

Plan de relance : obtention d'une subvention de 9,6 M€ pour l'industrialisation de l'AG

Le 10 février 2021, le Groupe a annoncé avoir obtenu une subvention de 9,6 M€ pour accompagner son projet d'investissement dans une unité industrielle de production d'Acide Glycolique (AG) en France. Cette aide s'inscrit dans le cadre des dispositifs mis en place par le Gouvernement pour soutenir l'investissement pour la transformation des agro-ressources et pour la bio-production d'intrants essentiels de l'industrie, deux axes stratégiques de la politique de relance industrielle du gouvernement.

Large succès de l'exercice des BSA attribués gratuitement à l'ensemble des actionnaires

A l'issue de la période d'exercice de BSA expirant le 19 mars 2021, le Groupe a annoncé que près de 93% des BSA attribués en 2020 avaient été exercés par les actionnaires, entraînant une augmentation de capital, prime d'émission incluse, d'un montant de 2.768.916,64 €.

Préalablement, le 26 janvier 2021, le Conseil d'Administration du Groupe avait constaté l'acquisition définitive par les bénéficiaires du plan d'AGA attribué en 2017, de 464 836 actions gratuites (sur 800 000 actions initiales) à la date d'acquisition du 31 décembre 2020.

Ces deux opérations portent le nouveau capital social de l'entreprise à 2.998.846 € et le nombre d'actions en circulation à 29.988.460 actions.

METabolic Explorer en ordre de marche pour s'imposer en tant qu'acteur de référence de la chimie verte à l'international

Des premières ventes prévues au deuxième trimestre 2021 sur le site de Carling

La construction mécanique de l'unité de production s'est terminée fin 2020. La phase de tests à l'eau est terminée, ce qui a permis le lancement du processus de démarrage de la production au mois de mars 2021. Le démarrage des ventes est attendu, comme prévu, sur le 2ème trimestre 2021.

En vue du démarrage de l'unité, la constitution des équipes s'est faite progressivement sur l'exercice 2020 et le 1er trimestre 2021. Cette entité compte désormais, à fin mars 2021, 45 emplois créés au cœur d'un territoire en reconversion industrielle.

Ce démarrage de METEX NØØVISTA est ainsi la première étape de la valorisation industrielle et commerciale des activités historiques de R&D de METabolic EXplorer.

Obtention de premiers échantillons d'Acide Glycolique (AG) au stade démonstrateur

En décembre 2020, METEX a annoncé avoir obtenu, à l'échelle du démonstrateur, les premiers échantillons d'Acide Glycolique (AG) biosourcés destinés en priorité au marché de la cosmétique et qui s'est traduit dans les comptes par l'activation des frais de développement pour 0,1 M€ et la reprise de la provision pour dépréciation constatée dans les comptes en 2012 pour 1,1 M€.

L'AG est un actif anti-âge de référence utilisé en cosmétique et est également un précurseur du PLGA (Poly Lactique co-Glycolique Acide), polymère biodégradable utilisé dans les applications médicales. L'acide glycolique d'origine naturelle de METEX sera la première alternative naturelle aux procédés pétrochimiques existants.

Avec ce premier acide glycolique d'origine naturelle, le portefeuille de METEX s'étoffe d'un nouveau procédé à maturité pré-industrielle pour un produit premium sur un marché en recherche de naturalité. La caractérisation de ce premier AG d'origine naturelle permettra notamment de figer le procédé pour la fabrication de lots qui serviront à échantillonner, sur le premier semestre 2021, les acteurs du marché souhaitant substituer, dans leurs formules, l'AG d'origine naturelle au principe actif d'origine pétrochimique.

Les développements qui seront conduits sur le projet AG en 2021 ont un double objectif : une décision d'industrialisation de la technologie à la fin de l'année 2021 pour adresser le marché de la cosmétique, et la préparation de partenariats industriels pour adresser les applications polymères en premier lieu pour le secteur médical à forte valeur ajoutée.

METEX rappelle que les autres technologies du portefeuille ALTANØØVTM en cours de développement portent notamment sur des acides aminés destinés à la nutrition animale.

Projet d'acquisition d'Ajinomoto Animal Nutrition Europe (AANE)

Le 26 février 2021, METabolic EXplorer a conclu, dans le cadre d'une promesse d'achat, un accord de négociations exclusives avec Ajinomoto Co., Inc., en vue de l'acquisition de sa filiale européenne, Ajinomoto Animal Nutrition Europe (AANE), leader européen de la production d'acides aminés par fermentation pour la nutrition animale.

Le nouvel ensemble METEX (en ce compris formé par sa filiale METEX NØØVISTA et AANE) rassemblerait 450 collaborateurs avec une capacité de production annuelle supérieure à 100 kt sur le site d'AANE à Amiens pour les acides aminés, et de 6 kt sur le site de Carling Saint-Avold pour le PDO et l'AB. Le nouvel ensemble METEX intégrerait en amont les expertises de R&D et de démonstration préindustrielle historiques du Groupe et, en aval, les infrastructures industrielles, la force commerciale et les réseaux de distribution d'AANE et de METEX NØØVISTA pour constituer le premier acteur européen pour la production par fermentation d'ingrédients fonctionnels d'origine naturelle.

Le projet d'acquisition d'AANE a fait l'objet d'un avis favorable du Comité Social et Economique de METEX et il devrait être finalisé au cours des prochaines semaines.

Compte tenu du calendrier probable d'intégration d'AANE au sein de METEX, le Groupe a décidé de décaler au 28 juin 2021 la tenue de son Assemblée Générale Mixte.

- FIN-

A propos de METabolic EXplorer – www.metabolic-explorer.com

A partir de matières premières renouvelables, la société développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique. Ses ingrédients fonctionnels d'origine naturelle sont utilisés dans la formulation de produits cosmétiques, de nutrition-santé animale ou encore comme intermédiaires pour la synthèse de biomatériaux.

La construction de sa première unité de production, à travers sa filiale METEX NØØVISTA, permettra la mise sur le marché de 1,3 propanediol (PDO) et d'acide butyrique (AB).

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment C, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

[1] Fonds SPI souscrit à la fois par le Programme d'Investissements d'Avenir et la Banque Européenne d'Investissement.

[2] Source : Expert interviews Advancy

[3] Le PGE est un dispositif exceptionnel de garanties de l'Etat permettant de soutenir le financement bancaire des entreprises impactées par la crise du Covid-19.