30/11/2023 - 08:30

MDV annonce l'acquisition de blocs d'actions et de BSA MDV par Archos, actionnaire majoritaire de MDV, dans le cadre du projet de radiation des actions MDV du marché Euronext Access+ Paris afin de faciliter le financement de MDV auprès de fonds de Private Equity évoluant dans le domaine de la santé



Igny, le 30 novembre 2023 – Medical Devices Venture (Euronext Access+ Paris : MLMDV) (« MDV »), plateforme d'investissement dans des start-up développant des solutions de santé, annonce l'acquisition par Archos (Euronext Growth Paris : ALJXR), actionnaire majoritaire de MDV, de blocs d'actions MDV et de bons de souscription d'actions MDV (« BSA MDV ») dans le cadre du projet de radiation des actions MDV du marché Euronext Access+ Paris.



Archos a indiqué qu'il est envisagé de demander à Euronext la radiation des actions MDV du marché Euronext Access+ Paris dans la mesure où la cotation de MDV sur ce marché n'a plus de raison d'être, compte tenu notamment de son flottant quasiment inexistant, des très faibles volumes échangés, du fait que MDV envisage de lever des financements auprès de fonds actifs qui investissent dans des sociétés non cotées évoluant dans le domaine de la santé et des contraintes légales et réglementaires applicables aux sociétés cotées sur Euronext Access+ qui apparaissent disproportionnées par rapport au bénéfice apporté par la cotation de MDV (la « Radiation MDV »).



En application de l'article 5.2 des règles de marché Euronext Access, le cabinet AA FINEVAL, représenté par Monsieur Antoine Nodet, a été mandaté en qualité d'expert indépendant dans le cadre du projet de Radiation MDV (l' « Expert Indépendant ») afin d'établir un rapport aux termes duquel l'Expert Indépendant conclut que 7,63 euros par action MDV constitue un prix équitable pour les actionnaires minoritaires de MDV (le « Rapport de l'Expert Indépendant »).



Archos a procédé à l'acquisition de 190.904 actions MDV, au prix de 7,63 euros par action (déterminé sur la base du Rapport de l'Expert Indépendant), et de 191.665 BSA MDV, au prix de 3 euros par BSA (déterminé sur la base du prix d'exercice des BSA et de leur parité d'exercice), auprès de Neovacs, d'Europe Offering et de YA PN, Ltd[1] (l' « Acquisition des Blocs MDV »).



L'Acquisition des Blocs MDV permettra à Archos de détenir seule plus de 90% du capital et des droits de vote de MDV et ainsi de demander à Euronext de procéder à la Radiation MDV à l'issue de l'offre volontaire de rachat des actions MDV qui sera lancée par Archos dans les prochaines semaines (l' « Offre »).



Le Conseil d'administration de MDV s'est réuni ce jour à l'effet de prendre acte de l'Acquisition des Blocs MDV et du souhait d'Archos d'obtenir la radiation des actions MDV du marché Euronext Access+ Paris. Connaissance prise du projet d'Offre et du Rapport de l'Expert Indépendant, le Conseil d'administration de la Société a approuvé l'Offre, constaté le caractère justifié du prix de l'Offre et ne s'est pas opposé à la décision d'Archos de demander à Euronext Paris la radiation des actions MDV du marché Euronext Access+ Paris à l'issue de l'Offre.



Un communiqué relatif au calendrier de l'Offre et à la mise à disposition de la note d'information établie dans le cadre de l'Offre sera publié par MDV dans les prochaines semaines.



La cotation des actions MDV reste suspendue jusqu'à nouvel ordre.





A propos de Medical Devices Venture

Filiale d'ARCHOS, Medical Devices Venture, est une holding qui développe un portefeuille de participations dans des start-up Med Tech. L'objectif est de conjuguer l'expertise des chercheurs en milieu hospitalier et universitaire à la force d'industrialisation, de certification et de commercialisation du groupe. Medical Devices Venture est cotée sur le marché Euronext Access + Paris. ISIN : FR0014006PT9 – mnémo : MLMDV

Plus d'informations : www.medicaldevicesventure.com

[1] Il est précisé que le transfert effectif des 53.830 actions MDV détenues par YA II PN, Ltd au bénéfice d'Archos sera réalisé dans les prochains jours, dès que leur transfert préalable au nominatif pur aura été réalisé.

[2] Il est précisé que les ABSA avaient été souscrites par ces investisseurs dans le cadre de l'introduction en bourse de MDV à un prix de 12€ par ABSA.