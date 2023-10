06/10/2023 - 12:15

Paris – 6 Octobre 2023 – Medical Devices Venture annonce que sa filiale DEXTRAIN vient d'être lauréate du Prix Rééduca Innov 2023, avec son nouvel outil de rééducation de la dextérité manuelle, le Home Rehab, lors du salon Rééduca qui se tient actuellement à Paris.

Le concours Rééduca Innov' récompense chaque année les grandes innovations produits et services du secteur de la rééducation et de la kinésithérapie présentées sur le salon.



Le Home Rehab : un nouvel outil de rééducation au domicile du patient

Très peu d'outils permettent de travailler spécifiquement les mouvements des doigts et la dextérité fine en rééducation. Beaucoup de patients rentrent chez eux avec des déficits de dextérité persistants et n'ont aucun moyen de poursuivre leur rééducation.

Le HomeRehab est un nouvel outil conçu pour l'évaluation et la rééducation de la dextérité fine au domicile du patient. Il intègre des capteurs de force de haute précision dans une ergonomie optimisée pour permettre au patient de l'utiliser en autonomie.

Associé à la méthodologie Dextrain, il permet de prolonger la rééducation de retour à la maison en auto-rééducation ou en télé-rééducation avec le kinésithérapeute. L'objectif est de rendre accessible une rééducation intense et spécifique de la main.

Il bénéficiera de la suite de d'exercices de l'application Dextrain qui vise à entrainer par une approche analytique les fonctions de la main essentielles dans de nombreux gestes du quotidien.

Un programme d'entraînement spécifique est adapté au patient en fonction des résultats de la session de mesure faite avec le professionnel de santé en charge de la rééducation. Ce programme personnalisé se concentrera sur l'amélioration des composants de contrôle sensori-moteur grâce à des exercices motivants et attrayants avec des niveaux de difficulté adaptables. Un historique des performances permet un suivi des performances au fil du temps.

Le Dextrain Home Rehab, le seul outil d'entrainement de la dextérité alliant une approche multidimensionnelle et analytique à des programmes d'exercices personnalisés. Le tout pour un coût accessible permettant une augmentation de la dose de rééducation entre le service, le cabinet et le domicile et favoriser une meilleure récupération.



Le Dextrain Home Rehab est présenté au Salon Rééduca du 5 au 7 octobre 2023 et sera commercialisé au début 2024.

A propos de Medical Devices Venture

Filiale d'ARCHOS, Medical Devices Venture, est une holding qui développe un portefeuille de participations dans des start-up Med Tech. L'objectif est de conjuguer l'expertise des chercheurs en milieu hospitalier et universitaire à la force d'industrialisation, de certification et de commercialisation du groupe. Medical Devices Venture est côtée sur le marché Euronext Access + Paris. ISIN : FR0014006PT9 – mnémo : MLMDV

Plus d'informations : www.medicaldevicesventure.com