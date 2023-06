14/06/2023 - 09:10

Strasbourg – Paris – 14 juin 2023 – Medical Devices Venture, 1er start up studio français à être coté en bourse, annonce que sa start-up Poladerme est l'une des lauréates de l'Appel à projets 2023 de la Fondation Force.

La Fondation Force pour la recherche et l'innovation en santé a orienté son appel à projets 2023 aux enjeux de MedTech intégrant une dimension digitale majeure.

La Fondation participe ainsi concrètement aux besoins insuffisamment couverts : en lien avec les évolutions réglementaires, les spécialités d'excellence du territoire, et les analyses prospectives du secteur.

Elle a vocation à contribuer à des projets de e-santé permettant notamment de libérer du temps de soin et vise une perspective d'essaimage des solutions en dehors du territoire.

Le projet de POLADERME, start-up issue du laboratoire ICube de Université de Strasbourg) s'inscrit donc tout à fait dans cette mission. Jihad Zallat et Christian Heinrich, tous deux enseignants-chercheurs de l'Université, ont développé un prototype unique de dispositif de prise d'images spectropolarimétriques permettant d'objectiver l'analyse des tissus et des lésions cutanées.

La polarisation de la lumière correspond à l'orientation du champ électromagnétique, non détectable à l'œil nu. Le système optique de Poladerme est capable de mesurer cette orientation et de capturer ainsi des propriétés physiques de la peau invisibles au dermatoscope. De plus, le dispositif Poladerme exploite plusieurs longueurs d'onde du spectre, susceptibles de fournir des informations de profondeur, relatives aux différentes couches de tissus. Grâce à un dispositif dédié et breveté, les mesures de spectropolarimétrie sont effectuées en un temps très court.

Des algorithmes d'Intelligence Artificielle traiteront et analyseront les données recueillies par le dispositif Poladerme. Les spécificités de chaque type de lésion seront ainsi exploitées en vue d'aider le praticien dans l'établissement d'un diagnostic. Ces algorithmes exploiteront une base de données, établie à l'aide de données Poladerme et de biopsies.

Il s'agira de la première base de données au monde des propriétés polarimétriques de la peau. Cette base de données permettra entre autres au praticien de situer le cas courant par rapport au corpus de cas de la base. Il sera possible pour le praticien d'effectuer des requêtes, en fonction d'une liste de critères, et d'afficher des cas voisins de celui de l'examen en cours.

Le dispositif de capture d'image est en phase de prototype avancé. Le projet vise à développer la partie logicielle d'apprentissage pour analyser les données et restituer des scenarii de classement objectif des images en fonction de la base témoin.

« Le soutien de la Fondation Force permettra de renforcer et d'accélérer le développement du système d'apprentissage des données. Le fait de disposer d'un moteur d'analyse performant rapidement permettra de diffuser le dispositif plus rapidement. » déclare Loïc POIRIER, Président de POLADERME.

A propos de Medical Devices Venture

Filiale d'ARCHOS, Medical Devices Venture, est une holding qui développe un portefeuille de participations dans des start-up Med Tech. L'objectif est de conjuguer l'expertise des chercheurs en milieu hospitalier et universitaire à la force d'industrialisation, de certification et de commercialisation du groupe. Medical Devices Venture est côtée sur le marché Euronext Access + Paris. ISIN : FR0014006PT9 – mnémo : MLMDV

Plus d'informations : www.medicaldevicesventure.com