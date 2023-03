23/03/2023 - 17:50

Igny, le 23 mars 2022 – Medical Devices Venture, plateforme d'investissement dans des start-up développant des solutions de santé, annonce ses résultats 2022 et ses perspectives pour 2023.



La mission de Medical Devices Venture SA : contribuer à faire du domicile le premier établissement de santé en 2030.

Medical Devices Venture investit dans des start-up ayant comme objectif d'améliorer la prévention, le suivi et le parcours médical du patient depuis son domicile. Elle prend des participations dans des projets innovants visant, notamment, à améliorer la qualité de vie du patient à son domicile,

S'appuyant sur l'expertise reconnue en matière de recherche et développement, de support opérationnel et logistique, de marketing et de commercialisation et de savoir-faire industriel du groupe ARCHOS, Medical Devices Venture apporte un ensemble de compétences clés pour le lancement de nouveaux produits.

Le portefeuille des filiales

En 2022 Medical Devices Venture détient des participations dans 5 start-up :



Dextrain SAS

Dextrain est spécialisée dans le développement et la commercialisation de dispositifs médicaux innovants et de solutions numériques pour l'évaluation et la rééducation de la dextérité manuelle.

Dextrain a été sélectionnée par l'Agence Nationale de la Recherche sur un financement pour l'intégration de stimulateurs haptique au Dextrain Manipulandum pour améliorer la rééducation sensorimotrice de la dextérité.

La société a acquis une licence exclusive auprès du Groupe Ramsay Santé et SATT Sud Est pour le développement et la commercialisation de la solution S'TIM, de rééducation cognitive. Dextrain a également obtenu le label Deeptech BPI ainsi qu'une Bourse French Tech Emergence pour financer les développements concernant les traitements de la maladie de Parkinson.

Sur le plan commercial, le Dextrain Manipulandum a été retenu dans le cadre du référencement des solutions IOT de la CAIH avec SCC Santé.



Poladerme SAS

Poladerme a été labellisée Deeptech par BPI France et a obtenu une Bourse French Tech Emergence. Les premiers produits pilotes seront distribués au cours du deuxième trimestre 2023.

L'activité du premier semestre a été marqué par l'augmentation du capital avec l'entrée d'un investisseur basé à Hong-Kong, le groupe WONGS.

La deuxième version des prototypes du dispositif de prise d'image miniaturisée en spectropolarimétrie est en cours de test.



DOMISANTE SAS

Cette nouvelle filiale, créée en juin 2022, développe une solution innovante et unique destinée au suivi de la santé des patients à leur domicile. La plateforme inclut la téléconsultation et la prise de constantes, la téléassistance, l'agenda médical et les notifications. Elle a été conçue pour les patients atteints de maladies chroniques, pour le maintien à domicile des personnes fragiles et seniors. Les premières cohortes de patients sont attendues au cours du deuxième trimestre 2023.



MDV IT SAS

Le catalogue produit des solutions est constitué et la commercialisation de ces solutions est en cours auprès de prospects dans le domaine de la santé et de l'hospitalité. Une première commande a été livrée au second semestre pour un montant de 456 Keuros. Le besoin en matériel personnalisé, telles les solutions mobiles des établissements de santé est important et MDV IT propose une gamme sur mesure allant du smartphone, aux tablettes, PC et écrans interactifs



Lifimed SAS

Proposition unique de connectivité Lifi pour les établissements de santé, le Groupe analyse les besoins en développement de cette activité

Augmentation de capital

Medical Devices Venture est entrée en bourse sur le marché Euronext Access+ Paris par voie d'admission directe à la suite d'un placement privé d'un montant brut de 2,3 millions d'euros avec une première cotation intervenue le 10 février 2022.







COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE

Compte de résultat Consolidé Synthétique (en K€) 31/12/2022 31/12/2021 Chiffre d'affaires 493 141 Résultat d'exploitation -774 -266 Résultat net d'ensemble consolidé -699 -546 Intérêts minoritaires -204 -34 Résultat net (Part du groupe) -496 -512

PRINCIPAUX ELEMENTS BILANCIELS CONSOLIDES

Actif 31/12/2022 31/12/2021 Actif immobilisé 403 346 Stocks et en-cours 84 Clients et comptes rattachés 1 Autres créances et comptes de régularisation 225 144 Disponibilités 1 833 221 Actif circulant 2 142 367 Total Actif 2 545 713 Passif 31/12/2022 31/12/2021 Capitaux propres - Part du groupe 1 574 143 Intérêts minoritaires -76 -16 Provisions 1 Emprunts et dettes financières Fournisseurs et comptes rattachés 929 534 Autres dettes et comptes de régularisations 117 52 Dettes 1 046 586 Total Passif 2 545 713

Trésorerie Nette

La trésorerie nette s'établit à 1 833 K€ en hausse de 1 612 K€ sur l'exercice. La variation de la trésorerie résulte principalement de l'augmentation de capital intervenue en février 2022 (+1,9 M€)



Perspectives 2023 : Un Chiffre d'affaires multiplié par 3 et deux nouvelles start Up

Medical Devices Venture se structure pour accueillir deux nouveaux projets innovants en 2023, centrés autour du domicile du patient. La Société aurait donc 7 participations fin 2023.

Medical Devices Venture compte délivrer plus de 1,5M€ de Chiffre d'affaires en 2023 et vise un transfert sur Euronext Growth en fin d'année 2023.





A propos de Medical Devices Venture

Filiale d'ARCHOS, Medical Devices Venture, est une holding qui développe un portefeuille de participations dans des start-up Med Tech. L'objectif est de conjuguer l'expertise des chercheurs en milieu hospitalier et universitaire à la force d'industrialisation, de certification et de commercialisation du groupe. Medical Devices Venture est côtée sur le marché Euronext Access + Paris. ISIN : FR0014006PT9 – mnémo : MLMDV

Plus d'informations : www.medicaldevicesventure.com