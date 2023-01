03/01/2023 - 08:30

Paris, le 3 janvier 2022

La société MEDICAL DEVICES VENTURE, lancée en 2021, cotée en bourse depuis février 2022, a comme mission d'investir dans des projets de recherche Deeptech et MedTech issus de la recherche française et d'accélérer le déploiement des Start Up en France et à l'international.

MEDICAL DEVICES VENTURE compte déjà à ce jour 4 participations majoritaires en fort développement :



Dextrain

Plus de 15 millions de personnes chaque année subissent un Accident cardio vasculaire et la majorité des patients post AVC perdent la dextérité de leur main, ce qui provoque un handicap significatif dans les gestes de la vie quotidienne.

Dextrain est le fruit de 10 années de recherche qui allient la technologie (avec des capteurs de force d'une grande précision), la neuro rééducation et l'intelligence artificielle pour proposer des suites digitales thérapeutiques aux patients afin de s'entrainer pour recouvrer la dextérité de leur main.

Dextrain en une année a gagné le prix SOFMER, le prix REEDUCA, a été homologué Deeptech, remporté un projet ANR, nominé ILAB, et surtout convaincu de grands centres de rééducation d'adopter le DEXTRAIN Manipulandum.

Les perspectives de DEXTRAIN à partir de 2023 sont de permettre aux patients de pouvoir s'entrainer depuis leur domicile en étant en lien permanent avec leur professionnel de santé.



Poladerme

Plus du tiers de la population mondiale souffre de problèmes de peau plus ou moins sévère (acné, zona, psoriasis, eczéma, herpès, lupus, dermatite, mélanome, carcinome) et l'impact environnemental exacerbe ces problèmes.

Depuis 10 ans, face à un constat de l'absence de base de données de photos de lésions normées et face à un manque de prévention et de spécialistes dermatologues, une équipe de recherche a voulu créer une solution innovante, utilisable depuis le domicile

Poladerme a été pensé pour conjuguer les fonctions d'un dermascope connecté à de la spectro-polarimétrie et de l'intelligence artificielle, pour compléter l'évaluation de la lésion.

Les premiers échantillons seront distribués au premier trimestre 2023 à des centres de dermatologie et la commercialisation sera effective courant 2023.

L'objectif est de pouvoir proposer au plus grand nombre Poladerme fin 2023 en location à 15 € par mois ou pour un achat de 300 € TTC



DOMISANTE

Face à un désert médical et un problème d'accès aux soins, il était urgent d'apporter une solution capable d'améliorer la qualité de vie des patients pour :

Les maladies chroniques

Le post opératoire

Le bien vieillir

DOMISANTE est une solution innovante et unique proposant depuis le domicile les services de téléconsultations, la trousse des objets de santé connectés pour un suivi des constantes, la télé assistance, la prise de rendez-vous des soins programmés, l'espace santé et la télé surveillance.

C'est une plateforme sécurisée, personnelle, présentée sous la forme d'une valise médicale

Proposée aux professionnels de santé pour leur patient pour 30 euros par mois à compter d'avril 2023, DOMISANTE est le lien permanent entre le soignant et ses patients pour la prévention, le diagnostic et le suivi. En France seulement, plus de 3 millions de personnes sont estimées fragiles et nécessitant un suivi hebdomadaire, chiffre à multiplier par 5 à l'échelle européenne.



MDV IT

Face au constat que les établissements hospitaliers avaient des besoins en technologie particulier et sans réponses des constructeurs en ergonomie, installation ou personnalisation, MEDICAL DEVICES VENTURE a lancé MDV IT pour proposer des offres d'intégrateur sur mesure, allant de smartphones jusqu'au tablettes, ordinateurs, Panel PC ou tableaux interactifs

MDV IT se penche également sur le domicile du patient pour permettre aux auxiliaires de vie, infirmières, soignants d'avoir une technologie pour un meilleur suivi des patients depuis leur domicile

Perspectives :

MEDICAL DEVICES VENTURE compte investir dans 3 nouveaux projets innovants en 2023 pour ainsi atteindre 7 participations majoritaires en DEEPTECH et MEDTECH.

Également, MEDICAL DEVICES VENTURE étudie des dossiers d'acquisition de distributeurs de dispositifs médicaux pour proposer à ses start up une force de vente experte.

MEDICAL DEVICES VENTURES, société à impact, souhaite ainsi se positionner comme le pont opérationnel et industriel de la recherche académique française dans les prochaines années.

A propos de Medical Devices Venture :

Filiale d'ARCHOS, Medical Devices Venture, est une holding qui développe un portefeuille de participations dans des start-up Med Tech. L'objectif est de conjuguer l'expertise des chercheurs en milieu hospitalier et universitaire à la force d'industrialisation, de certification et de commercialisation du groupe. Plus d'informations : www.medicaldevicesventure.com

Loic Poirier, Président Directeur Général, poirier@archos.com