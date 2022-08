08/08/2022 - 18:00

Igny, le 8 aout 2022 – Medical Devices Venture (ISIN : FR0014006PT9 – mnémo : MLMDV), plateforme d'investissement et d'accélération dans la MedTech, annonce ses résultats du premier semestre 2022.

Medical Devices Venture SA est la société mère du Groupe dont le siège se trouve à Igny en région parisienne.

Son activité a évolué en 2021 pour s'orienter vers la prise de participation dans des start-up dans le domaine de la santé. Medical Devices Venture s'associe ainsi avec des chercheurs porteurs de projets technologiques innovants, mettant le patient au cœur du système de santé, maturés au sein de Sociétés d'Accélération de Transfert de Technologie ou « SATT », des structures parapubliques visant à transformer des idées en propriété intellectuelle.

Au travers d'une prise de participation, aux côtés des chercheurs et des SATT, Medical Devices Venture s'engage directement dans le développement de ces nouvelles technologies et leur passage à un stade industriel. S'appuyant sur l'expertise reconnue en matière de recherche et développement, de support opérationnel et logistique, de marketing et de commercialisation, et plus largement, de gouvernance de projets d'innovation et de savoir-faire industriel du groupe ARCHOS, Medical Devices Venture apporte un ensemble de compétences clés pour le lancement de nouveaux produits et l'arrivée à maturité de ces technologies.

Activité et faits marquants du semestre

Le Groupe enregistre un chiffre d'affaires de 52 K€ sur le premier semestre 2022.

Medical Devices Venture SA a recruté un Directeur de l'Innovation en charge du pilotage des développements techniques des filiales.

L'activité des filiales de Medical Devices Venture sur le semestre se présente comme suit :

Dextrain SAS

La société a acquis une licence exclusive auprès de l'Université de Toulon et la Clinique de Provence-Bourbonne – Groupe Ramsay Santé pour le développement et la commercialisation de la solution S'TIM, un DTx (une solution de thérapie digitale) de rééducation cognitive.

Dextrain a également obtenu le label Deeptech de la BPI ainsi qu'une Bourse French Tech Emergence pour financer les développements permettant d'adapter les produits de Dextrain au traitement de la maladie de Parkinson.

Dextrain a été nominée au concours Ilab (mais n'a pas été lauréat à cette session). En partenariat avec l'Institut de Psychiatrie et Neurosciences de Paris et l'Institut du Cerveau, Dextrain a été sélectionnée par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) sur un financement pour l'intégration de stimulateurs haptiques au Dextrain Manipulandum pour améliorer la rééducation sensorimotrice de la dextérité notamment chez les patients cérébrolésés.

Enfin les premiers patients ont été intégrés en début de semestre dans le cadre de l'étude clinique multicentrique « PsyCARE[1] » qui utilise la solution Dextrain HomeCare afin de mesurer finement la dextérité des patients « ultra haut risques ».

Sur le plan commercial plus de 11 centres ont été équipés du dispositif Dextrain Manipulandum pour le tester auprès de leurs patients. La solution est en phase 3 de référencement auprès de Orpea et Clinea et elle a également été retenue dans le cadre du référencement des solutions IOT de la CAIH avec SCC Santé.

Poladerme SAS

L'activité du premier semestre a été marquée par l'augmentation du capital avec l'entrée d'un investisseur asiatique, le groupe WONGS. La deuxième version des prototypes du dispositif de prise d'image miniaturisée en spectropolarimétrie a été reçue en juin et est en cours de test. Poladerme est en cours de labellisation Deeptech par BPIFrance et une demande de Bourse French Tech est en cours d'instruction.

MDV IT

Le catalogue produit des solutions est constitué et la commercialisation de ces solutions est en cours auprès de prospects dans le domaine de la santé et de l'hospitalité. Une première commande de tablettes est en cours de préparation pour livraison au cours du 2nd semestre 2022 auprès d'un opérateur américain.

Lifi-Med

Des discussions sont engagées auprès d'investisseurs souhaitant investir sur le projet.

Augmentations de capital

Medical Devices Venture est entrée en bourse sur le marché Euronext Access+ Paris par voie d'admission directe à la suite d'un placement privé d'un montant brut de 2,3 millions d'euros avec une première cotation le 10 février 2022.

Compte de résultat consolidé simplifié

Le compte de résultat est présenté au 30/06/2022 avec un comparatif 31/12/2021 car le groupe n'a été créé en tant que groupe qu'au cours de l'exercice 2021.

Compte de résultat Consolidé Synthétique (en K€) 30/06/2022 31/12/2021 Variation en K€ Variation en % Chiffre d'affaires 51,96 141,23 -89,26 -63% Autres Produits d'exploitation (Hors Reprise de Prov.) - 0,04 -0,04 -100% Achats consommés 13,80 23,13 -9,33 -40% Autres charges d'exploitation (Hors Amortissement et Dépréciation) 409,12 382,89 26,23 7% EBITDA(1) -370,96 -264,76 -106,20 40% Reprise de Provision - - - N/S Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions -4,14 -1,67 -2,48 148% Résultat d'exploitation -375,10 -266,43 -108,67 41% Produits et charges financières 0,00 -0,03 0,03 -104% Produits et charges exceptionnelles 88,15 -280,00 368,15 N/S Impôts sur les résultats - - ,00 N/S Résultat net d'ensemble consolidé -286,95 -546,45 259,50 -47% N/S : "Non significatif" (1) Chiffre d'affaires - Achats consommés

Les charges opérationnelles hors variation des amortissements et provisions sont en augmentation de 7%.

Le résultat d'exploitation s'établit à –375 K€ contre -266 K€ pour l'exercice 2021.

Un CIR d'un montant de 67 K€ a été enregistré au titre de 2021 sur Dextrain (postérieurement à la clôture 2021 et donc classé en résultat exceptionnel au 30 juin 2022).

Le résultat net consolidé s'établit à – 287 K€ pour le premier semestre 2022 contre -546 K€ pour l'exercice précédent.

Eléments bilanciels consolidés

Actif en K - EUR 30/06/2022 31/12/2021 Actif immobilisé 72 346 Stocks et en-cours 29 Clients et comptes rattachés 43 1 Autres créances et comptes de régularisation 306 144 Disponibilités 2 197 221 Actif circulant 2 574 367 Total Actif 2 646 713 Passif en K - EUR 30/06/2022 31/12/2021 Capital (1) 358 300 Primes (1) 1 825 Réserves et résultat consolidés (2) -372 -157 Autres (3) 63 Capitaux propres - Part du groupe 1 874 143 Intérêts minoritaires 4 -16 Emprunts et dettes financières Fournisseurs et comptes rattachés 646 534 Autres dettes et comptes de régularisations 122 52 Dettes 768 586 Total Passif 2 646 713 (1) De l'entité mère consolidante (2) Dont résultat net de l'exercice -215 -512 (3) Détaillé dans l'analyse de la variation des capitaux propres (Part du groupe)

Les comptes clients s'établissent à 43 K€.

Les capitaux propres s'établissent à 1 874 K€, en amélioration de 1 731 K€ par rapport à l'année précédente. La progression résulte de l'augmentation de capital réalisée en février 2022 (montant brut de 2,2 M€ et net de 1,9 M€).

Les dettes fournisseurs et comptes rattachés ressortent à 0,6 M€ (principalement dette envers Archos SA).

Trésorerie Nette

La trésorerie nette s'établit à 2 197 K€ en hausse de 1 976 K€ sur le semestre. La variation de la trésorerie sur cette période résulte principalement des flux suivants (le sens des signes indique l'impact sur la trésorerie) :

Augmentation de capital : +1 883 K€

Subvention d'investissement = +63 K€

Effet des variations de périmètre (Augmentation de Capital POLADERME) = +130 K€

Perspectives

Les projets poursuivent leurs développements techniques et les démarches commerciales ont débuté avec un certain nombre de prospects et clients. Le secteur de la santé est en tension en France et les prises de décision d'investissement dans les solutions innovantes sont assez longues, cependant les solutions innovantes développées et proposées par le Groupe constituent des facteurs de progrès importants dans les pratiques et les usages et sont à même d'apporter aux professionnels de santé et aux patients des améliorations dans le suivi des soins. Medical Devices Venture poursuit son développement avec des effectifs en progression et de nouveaux projets autour notamment du maintien à domicile des patients.

A propos de Medical Devices Venture

Filiale d'ARCHOS, Medical Devices Venture, est une holding qui développe un portefeuille de participations dans des start-up Med Tech. L'objectif est de conjuguer l'expertise des chercheurs en milieu hospitalier et universitaire à la force d'industrialisation, de certification et de commercialisation du groupe.

Plus d'informations : www.medicaldevicesventure.com

[1] https://psy-care.fr/