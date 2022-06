01/06/2022 - 17:45

Igny, le 1er juin 2022 – Medical Devices Venture (ISIN : FR0014006PT9 – mnémo : MLMDV), plateforme d'investissement et d'accélération dans la MedTech, annonce l'entrée d'un nouvel investisseur au capital de Poladerme.





L'entrée au capital de Poladerme (à hauteur d'environ 9%) du groupe Wongs, au travers de sa filiale Top Plenty Ltd, s'inscrit dans la stratégie de développement des activités de Poladerme avec la préparation d'un réseau de distribution pour les produits de Poladerme. Le groupe Wong est un acteur important de Hong Kong dans le secteur des nouvelles technologies, du développement immobilier et des investissements stratégiques. Le Groupe Wongs investit dans différents secteurs incluant les nouvelles technologies et la santé. Il a identifié dans Poladerme une solution dermatologique innovante, adaptée aux besoins du marché.

Loïc Poirier, Président de Poladerme déclare « Nous sommes fiers de compter le groupe Wongs dans les actionnaires de Poladerme. Ce groupe développe de nombreuses activités en Asie et nous comptons conclure un contrat de distribution avec WONGS pour les produits de Poladerme dans cette région qui porte une attention toute particulière aux activités traitant de la dermatologie et de la cosmétique. Cette entrée au capital de Poladerme est également un gage de confiance dans la pertinence du projet et permettra d'accélérer le développement en dehors de l'Europe dès que nous entrerons en phase de commercialisation.»





POLADERME : l'intelligence artificielle au service de la dermatologie et de la cosmétologie

Poladerme, dont l'ambition est de devenir un leader de la spectropolarimétrie, combinée à l'Intelligence Artificielle et au Machine Learning, appliquée à la dermatologie est issue de plus de 10 ans de recherches portant sur la spectropolarimétrie et les techniques de traitement et d'analyse d'images menées par les professeurs Jihad Zallat et Christian Heinrich.

Poladerme, maturée par Conectus, la SATT de Strasbourg, développe une solution innovante, rapide et non invasive d'aide au diagnostic, basée sur un système optique et des algorithmes d'Intelligence Artificielle pour analyser en profondeur les tissus et évaluer l'état de santé de la peau. Cet outil innovant utilisera ce qui devra devenir une base de données d'images polarimétriques médicales unique au monde, améliorant ainsi à chaque nouvelle image sa puissance d'analyse.





A propos de Medical Devices Venture

Filiale d'ARCHOS, Medical Devices Venture, est une holding qui développe un portefeuille de participations dans des start-up Med Tech. L'objectif est de conjuguer l'expertise des chercheurs en milieu hospitalier et universitaire à la force d'industrialisation, de certification et de commercialisation du groupe.

A propos de Wong's International Holdings Limited

Fondée en 1962, Wong's International Holdings Limited (WIHL) est une société cotée bien établie à Hong Kong. Le champ d'activité de WIHL comprend ; a) les services de fabrication électronique (EMS), assurés par un sous-groupe composé de «Wong's Electronics Holdings Company Limited» (WEHC) et de plusieurs filiales de WEHC, dont «Wong's Electronics Company Limited» (WEC), Welco Wong's Technology (Shenzhen ) Limited, Wellop Technology (Shenzhen) Limited, Welco Technology (Suzhou) Limited, Welco Technology Vietnam Company Limited ; b) développement et commercialisation de produits et solutions originaux (ODM); c) le développement immobilier entrepris par « Wong's Development Limited » ; d) des investissements stratégiques dans le domaine des nouvelles technologies et de la santé.

Basée à Hong Kong, WIHL possède des installations de fabrication dans le parc industriel d'An Phat à Hai Duong, au Vietnam, Shajing, Shenzhen et Suzhou, Jiangsu et un centre de conception et de développement à Luohu, Shenzhen. Elle possède également des bureaux de vente et de marketing mondiaux à Hong Kong, Shenzhen, Pékin, Shanghai, Tokyo, Londres, Santa Clara et Vienne.

Actuellement, WIHL compte plus de 3500 employés.