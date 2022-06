(Euronext Paris - Compartiment C)

Résultat opérationnel de +0.6 M€

Une reprise post Covid-19 chahutée par les inflations

Un endettement bancaire net de 4,3 M€





MEDIA 6 (Euronext Paris - Compartiment C - FR0000064404 - EDI), spécialiste du Marketing sur le Point de Vente, publie ses résultats du premier semestre de l'exercice 2021-2022 (clôture de l'exercice au 30 septembre 2022), arrêtés par le Conseil d'administration en date du 9 juin 2022. Les procédures d'audit sur les comptes annuels consolidés ont été effectuées.

(en K€) 30 mars 2022 30 mars 2021 Chiffre d'affaires 40 057 32 395 Résultat opérationnel avant goodwill 596 (1 655) Dépréciation Goodwill - - Résultat financier 298 (149) Impôts (11) (214) Résultat net 883 (2 018) Résultat net part du groupe 883 (2 018)







Activités et Résultats

Le chiffre d'affaires du 1er semestre s'établit à 40,1M€, en progression de 23,7%, du fait d'une reprise des activités post crise sanitaire Covid-19, relativement plus marquée en Asie et Amérique du Nord. Une partie non quantifiable à ce jour de ce rebond peut être assimilée à un rattrapage après une aussi longue période de sous-investissement chez nos clients.

La hausse d'activité sur la période est contrariée par les hausses des cours à l'achat liées aux pénuries et à la désorganisation de bon nombre de filières depuis la crise Covid-19 et dont la répercussion immédiate à la clientèle est devenue un challenge quotidien. Le résultat opérationnel du semestre enregistre toutefois une hausse par rapport à l'exercice précédent, soit un gain de 596 K€ contre une perte de 1 655K€.

Le résultat financier intègre le coût de l'endettement financier de 80K€, un impact IFRS16 négatif de 69K€, le reste est essentiellement constitué d'autres produits financiers sur des écarts de change favorables à date tandis qu'ils étaient presque neutres l'an passé au 31 mars.

Après la ligne Impôt sur les sociétés pour 11K€, MEDIA 6 enregistre un résultat net de 883 K€, à comparer à une perte de 2 018 K€ l'année précédente au premier semestre.





Une structure financière saine

La structure financière du bilan du Groupe MEDIA 6 demeure solide. Les capitaux propres du Groupe évoluent de 28.5M€ au 30/03/2021 à 26,7 M€ au 30/09/2021, puis 27,9 M€ au 31/03/2022.

L'endettement financier net s'établit à 8.1M€ au 31/03/2022, ou 4.3M€ hors impact IFRS16 à comparer à -0.2M€ à la clôture de l'exercice précédent. Cette évolution résulte de la hausse du BFR d'exploitation liée à la reprise des activités évoquée supra, aussi d'une constitution de stocks de sécurité plus importante.





Evènements post clôture et perspectives

Les événements liés à la crise sanitaire mondiale Covid-19 ont perduré après mars notamment dans le sud de la Chine confinée où nous opérons.

La guerre russo-ukrainienne a amplifié le désordre des filières d'approvisionnement et créé des inflations sur de nouveaux postes d'achat, donc l'enjeu du maintien de notre rentabilité par la hausse des prix de vente s'est accru.

Bien qu'étoffé à nouveau depuis le premier semestre de l'exercice, le carnet de commandes marque le pas dans sa progression. Comme il est possiblement constitué pour une part significative de commandes de rattrapage après une aussi longue période de sous-investissement chez nos clients, les anticipations à moyen et long terme demeurent difficiles du fait de la modification des modes de consommation.

Le groupe MEDIA 6 reste fort d'une structure bilantielle solide et est prêt à renouer avec une activité plus soutenue.





A propos de MEDIA 6

« Parce que 50% des achats se décident sur le point de vente »

Spécialiste du Marketing sur le point de vente, le groupe MEDIA 6 agence des espaces de ventes, crée, produit, et installe dans les points de ventes des supports de communication et de présentation, en étant le seul acteur du secteur proposant une solution globale intégrée multi-matériaux :

PLV, temporaire et permanente

Mobilier commercial et agencement d'espaces de vente

avec des moyens de production à l'international sur les zones Europe, Amérique du Nord, et Asie-Pacifique.

Ce positionnement lui a permis de convaincre et fidéliser une clientèle prestigieuse qui compte notamment les plus grandes références du monde du luxe ou de la grande distribution.

Créé en 1977, MEDIA 6 est doté d'un effectif moyen de 500 personnes et de 6 sites de production spécialisés.

Le groupe MEDIA 6 est coté sur Euronext Paris - Compartiment C - Code ISIN : FR0000064404 - Code Reuters : EDI.PA, Code Bloomberg EDI - www.media6.com

Prochaine communication financière : résultats annuels 2021-2022

