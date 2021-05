(Euronext Paris - Compartiment C)

12/05/2021 - 08:00



Exercice social du 1er octobre au 30 septembre

Chiffre d'affaires consolidé (en M€) 2020 / 2021 (1) 2019 / 2020 Var. %

1er trimestre

Production

Services



2ème trimestre

Production

Services



16,2

13,2

3,0



16,2

14,2

2,0



18,6

14,9

3,7



16,8

14,0

2,8



(12,9) %

(11,4) %

(18,9) %



(3,4) %

(1,4) %

(28,6) %

TOTAL 1er semestre

Production

Services 32,4

27,4

5,0 35,4

28,9

6,5 (8,5) %

(5,2) %

(23,1) % TOTAL 1er semestre (périmètre comparable) 26,9 33,0 (18,5) %



(1) Chiffres d'affaires non audités



Au 2ème trimestre de l'exercice 2020/2021, le Groupe MEDIA 6 affiche un chiffre d'affaires de 16,2 M€, en repli de -3,4% comparé à l'année précédente dans un contexte sanitaire toujours pesant.

Le chiffre d'affaires du 1er semestre s'établit à 32,4M€, un recul de -8,5%, malgré l'intégration sur la totalité du semestre, de MEDIA 6 IMG (contre seulement 2 mois et une semaine sur l'exercice précédent). MEDIA 6 IMG contribue ainsi au chiffre d'affaires semestriel à hauteur de 5,5 M€, contre 2,4 M€ l'an passé, soit une tendance extrapolée moyenne de -15,2%.

À périmètre comparable (hors filiale canadienne IMG acquise fin janvier 2020), le repli du chiffre d'affaires semestriel est de -18,5% (26,9 M€ vs. 33,0 M€ au 1er semestre 2019/2020).

Toutes nos activités ont continué d'être impactées par les mesures de restrictions et de confinements. Les activités Métal et Agencement résistent cette fois-ci relativement mieux que les activités PLV, Services, et en Chine, faute d'investissement marketing de nombreux clients.





Perspectives

A ce jour, l'état du carnet de commandes et le manque de visibilité sur l'évolution des marchés de MEDIA 6 d'ici à la fin de l'exercice ne permet pas d'anticiper un 2nd semestre supérieur au premier.

Les anticipations à moyen et long terme sont particulièrement difficiles du fait de la modification des modes de consommation avec une évolution des actes d'achat en défaveur des points de vente physique au profit du numérique, dont une partie semble irréversible, par la fermeture définitive de certains points de vente, et par ceux de nos clients qui fixent leur niveau d'investissement actuel comme leur nouvelle norme.

Pour autant, le groupe MEDIA 6 est fort d'une structure bilantielle solide et d'un endettement net bancaire inexistant ; il se trouve donc en mesure d'évoluer dans ce contexte de crise.









A propos de MEDIA 6

« Parce que 50% des achats se décident sur le point de vente »

Spécialiste du Marketing sur le point de vente, le groupe MEDIA 6 agence des espaces de ventes, crée, produit, et installe dans les points de ventes des supports de communication et de présentation, en étant le seul acteur du secteur proposant une solution globale intégrée multi-matériaux :

PLV, temporaire et permanente

Mobilier commercial et agencement d'espaces de vente

avec des moyens de production à l'international sur les zones Europe, Amérique du Nord, et Asie-Pacifique.

Ce positionnement lui a permis de convaincre et fidéliser une clientèle prestigieuse qui compte notamment les plus grandes références du monde du luxe ou de la grande distribution.

Créé en 1977, MEDIA 6 est doté d'un effectif moyen de 500 personnes et de 6 sites de production spécialisés.

Le groupe MEDIA 6 est coté sur Euronext Paris - Compartiment C - Code ISIN : FR0000064404 - Code Reuters : EDI.PA, Code Bloomberg EDI - www.media6.com





Prochaine communication : Résultats & Rapport financier 1er semestre 2020/2021, le 3 juin 2021

Retrouvez l'ensemble de la communication financière de MEDIA 6 sur actusnews.com