La société MEDIA 6 fait l'objet d'un projet d'offre publique d'achat simplifiée initié par la société VASCO SARL agissant de concert avec les membres de la famille Vasseur et visant l'intégralité des actions MEDIA 6 ainsi que les 4.500 actions gratuites attribuées à Monsieur Laurent Frayssinet, actuellement en période de conservation à la date du Projet de Note d'Information, à l'exception des 5.260 actions auto-détenues par MEDIA 6 qui sont assimilées aux actions détenues par VASCO SARL en application de l'article L. 233-9 I 2° du Code de commerce.

VASCO SARL est détenue à hauteur de 100% du capital et des droits de vote par les membres de la famille Vasseur et détient à ce jour 65,25% du capital et 68,78 des droits de vote de MEDIA 6.

Le communiqué de presse de VASCO SARL déposé ce jour auprès de l'Autorité des marchés financiers est disponible sur le site de MEDIA 6 : https://www.media6.com/fr/. Le calendrier indicatif de l'Offre prévoit actuellement une ouverture de la période d'offre le 11 juin 2021.

Il est précisé que dans le cas où VASCO SARL et les membres de la famille Vasseur viendraient à détenir de concert, à l'issue de l'offre publique d'achat simplifiée, plus de 90% du capital et des droits de vote, la mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire est envisagée. MEDIA 6 pourrait ainsi concentrer tous ses moyens, financiers et humains, sur la poursuite de son activité et sa croissance interne.

La société MEDIA 6 informe ses actionnaires que le Conseil d'Administration a désigné un expert indépendant sous la condition suspensive de la décision de non-opposition de l'AMF.

Après revue et sélection de différentes propositions d'experts, le Conseil d'Administration a recommandé le cabinet Crowe HAF, représenté par Monsieur Olivier Grivillers, qui a été nommé par le Conseil d'Administration en qualité d'expert indépendant, pour émettre, en application des dispositions des articles 261-1 I et 261-1 II du règlement général de l'AMF, un rapport sur les conditions financières de l'offre publique d'achat simplifiée ainsi que sur la mise en œuvre du retrait obligatoire éventuel.

Après la remise des conclusions du rapport de l'expert indépendant, le Conseil d'Administration se réunira à nouveau pour se prononcer sur l'intérêt de l'offre publique d'achat simplifiée et sur les conséquences de celle-ci pour MEDIA 6, ses actionnaires et ses salariés. Conformément au règlement général de l'AMF, l'avis motivé du Conseil d'Administration de MEDIA 6 sur l'offre sera mentionné dans la note en réponse dont le projet devrait être déposé auprès de l'AMF le 13 mai 2021.





