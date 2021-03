(Euronext Paris - Compartiment C)

31/03/2021 - 12:00



L'Assemblée Générale Mixte du 30 mars 2021 s'est tenue à huis clos en raison du contexte sanitaire, sous la présidence de Monsieur Bernard Vasseur, Président du Conseil d'Administration. L'Assemblée Générale a adopté toutes les résolutions qui lui étaient proposées. L'Assemblée Générale a en particulier approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2019-2020.

Lors de cette Assemblée Générale un point d'étape a été fait sur la situation dans le contexte sanitaire actuel. Depuis l'établissement du rapport de gestion validé le 15/01/2021 en Conseil d'Administration, la situation et les perspectives restent identiques. Le Groupe évolue toujours dans un contexte sanitaire pesant et s'adapte en fonction des mesures gouvernementales.

Le deuxième trimestre devrait ainsi rester dans une tendance similaire à celle du premier trimestre et du second semestre de l'exercice précédent, en décroissance contenue.

Le second semestre pourrait bénéficier d'une base de comparaison favorable mais la visibilité reste à ce jour très faible sur la date et l'ampleur de la reprise compte tenu de l'évolution incertaine de la pandémie. Cette période modifie les habitudes de consommation avec des actes d'achat en défaveur des points de vente physique au profit du numérique, qui seront pour une quote-part irréversible sans qu'il soit possible de l'estimer.

Le groupe MEDIA 6 est prêt à renouer avec une activité plus soutenue dès que le contexte s'améliorera et reste vigilant sur la maîtrise de ses charges opérationnelles par des reprojections fréquentes de ses résultats. Le seuil de rentabilité est abaissé par rapport à l'exercice précédent, ce qui rend le groupe relativement moins exposé qu'auparavant.

A propos de MEDIA 6

« Parce que 50% des achats se décident sur le point de vente »

Spécialiste du Marketing sur le point de vente, le groupe MEDIA 6 agence des espaces de ventes, crée, produit, et installe dans les points de ventes des supports de communication et de présentation, en étant le seul acteur du secteur proposant une solution globale intégrée multi-matériaux :

PLV, temporaire et permanente

Mobilier commercial et agencement d'espaces de vente

avec des moyens de production à l'international sur les zones Europe, Amérique du Nord, et Asie-Pacifique.

Ce positionnement lui a permis de convaincre et fidéliser une clientèle prestigieuse qui compte notamment les plus grandes références du monde du luxe ou de la grande distribution.

Créé en 1977, MEDIA 6 est doté d'un effectif moyen de 500 personnes et de 6 sites de production spécialisés.

Le groupe MEDIA 6 est coté sur Euronext Paris - Compartiment C - Code ISIN : FR0000064404 - Code Reuters : EDI.PA, Code Bloomberg EDI - www.media6.com

Retrouvez l'ensemble de la communication financière de MEDIA 6 sur actusnews.com