17/07/2024 - 17:45

Paris, le 16 juillet 2024 – MASTRAD (EURONEXT GROWTH : ALMAS ; ISIN : FR0004155687), entreprise pionnière dans les ustensiles de cuisine, annonce que le Tribunal de Commerce de Paris a prorogé la période d'observation de la procédure de sauvegarde de 6 mois supplémentaires, jusqu'au 16 janvier 2025, afin de valider les effets des actions commerciales mises en œuvre pour redéployer l'activité.

Depuis l'ouverture de la procédure, la direction a poursuivi son développement commercial aux États-Unis, auprès des clients industriels et en direct via la vente en ligne. Ces différentes actions commencent à porter leurs fruits. Malgré tout le CA est encore fortement impacté par l'arrêt de l'activité Yummly par Whirlpool même s'il croit sur la vente en ligne et les royalties de marque, brevets et modèles.

Confiante dans sa capacité à retrouver des grands clients, Mastrad a continué à investir pour finaliser deux nouveaux produits qui seront présentés au cours du second semestre 2024. Ces produits doivent permettre de retrouver une croissance rentable.

Conclusion

Confiant dans les actions mises en place et dans la dynamique en cours, Mastrad se réjouit de la décision du Tribunal de prolonger la période d'observation de 6 mois. Cette prolongation permettra de valider les choix stratégiques et de capitaliser sur les succès à venir au cours du second semestre 2024.

A propos de MASTRAD (www.mastrad.com)

Créé en 1994, MASTRAD dispose d'un savoir-faire reconnu dans la conception et la distribution de produits innovants pour la cuisine. Après avoir licencié son activité de concepteur/distributeur d'accessoires culinaires, MASTRAD est aujourd'hui spécialisé dans le suivi de température, sous la marque ORKA. Dans un contexte de normes d'hygiène de plus en plus contraignantes, de recherche constante d'économies d'énergie et d'une demande croissante de transparence alimentaire et de cuisson de précision, les solutions d'ORKA et notamment ses sondes connectées apportent une réponse simple et accessible à des besoins structurels du secteur de l'alimentation, du producteur jusqu'au consommateur.

MASTRAD est coté sur Euronext Growth à Paris

Code ISIN : FR0004155687 –Mnémo : ALMAS

