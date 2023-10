30/10/2023 - 17:45

MASTRAD : résultats annuels au 30.06.2023

Rebond de l'activité au 2 e semestre, malgré la réduction de périmètre

Croissance et rentabilité confirmées sur les activités de contrôle de température

Amélioration du résultat net au 2e semestre du fait des opérations de recentrage

Paris, le 30 octobre 2023, MASTRAD (FR0004155687 –ALMAS),

Avec un nouveau positionnement sur les thermomètres pour le suivi de la température dans le monde de la cuisine grand public et professionnelle Mastrad annonce ses résultats consolidés audités sur l'année 2022-2023, clos au 30 juin 2023.

Résultats consolidés Groupe

En K€ (Normes françaises) 30 06 23 30 06 22 Var. (%) 12 mois 12 mois Chiffre d'affaires 6 322 6 978 -9,4% EBITDA -1 025 -785 NA (% du CA) -16,2% -11,3% Résultat d'exploitation -1 325 -1 446 NA (% du CA) -21,0% -20,7% RCAI -1 527 -1 371 NA Exceptionnels 18 12 NA Impôt (dont Crédit impôt recherche) 121 147 NA Résultat net part du groupe -1 424 -1 212 NA

Marge d'exploitation maintenue malgré la baisse d'activité

Suite à l'évolution du périmètre d'activités résultant d'une opération de recentrage sur les produits à plus forte valeur ajoutée intervenue en mars 2023, les 2 semestres de l'année sont très différents en termes d'activité et de résultats. L'activité du 1er semestre s'est inscrite dans la continuité de l'exercice précédent, avec un chiffre d'affaires de 2,90 M€, et un résultat net part du Groupe à -1,1 M€.

Au 2ème semestre Mastrad a finalisé sa transformation vers le développement et la commercialisation d'ustensiles de contrôle et de mesure de la température, ainsi que toute une gamme d'accessoires intelligents et connectés. L'activité de distribution des produits MASTRAD s'est arrêtée le 31 mars suite à un accord signé avec la société M&CO afin d'externaliser l'intégralité de l'activité de distribution de ses gammes de produits classiques (non électroniques) via une concession sous licence. Malgré cet arrêt le CA du 2ème semestre s'établit à 3,4M€ en croissance de 18% par rapport au premier semestre. Le résultat net part du groupe s'est lui établit à -0.32K€ en redressement par rapport aux semestres précédents.

La marge d'EBITDA du second semestre s'est ainsi légèrement améliorée (-17,3% vs -19,2% au S2 de l'exercice précédent), pour un EBITDA annuel de -1,0 M€, contre -0,8 M€ un an plus tôt.

La marge d'exploitation reste stable sur l'année (-21,0% contre -20,7% un an plus tôt), avec un résultat d'exploitation de -1,3 M€. Le plus faible écart cette année entre EBITDA et résultat d'exploitation s'explique principalement par des reprises de provisions sur stocks pour un montant de 0,4 M€. La valeur comptable des stocks intègre ainsi la cession opérée en avril 2023 dans le cadre du recentrage des activités sur les sondes de température connectées.

Situation financière saine

En janvier 2023, la Société a procédé à un apurement de son passif via une réduction de capital par réduction de la valeur nominale des actions. Puis, en février 2023, Mastrad a réalisé une augmentation de capital pour un montant brut de 3,5 M€ (dont 2,6 M€ libérés par compensation de créances relatives notamment à de la dette obligataire convertible) qui s'est traduit par l'émission de 58 523 208 actions nouvelles à un prix de souscription unitaire de 0,06 euro. Cela a permis à Mastrad de retrouver une situation financière saine avec des capitaux propres renforcés et une trésorerie nette positive.

Ainsi, fin juin 2023, après l'augmentation de capital, la trésorerie disponible s'élevait à 0,6 M€, pour une dette financière de 1,8 M€, et des fonds propres de 3,1 M€.

Croissance et rentabilité confirmées sur le nouveau périmètre

Le Groupe est désormais repositionné sur un nouveau périmètre d'activité, concentré sur la conception et la distribution des sondes de température connectées de sa filiale Orka. Après avoir cédé en avril ses activités traditionnelles et les stocks associés, Mastrad a fusionné au 1er juillet avec Orka, par Transmission Universelle du Patrimoine d'Orka vers sa maison mère Mastrad.

En se recentrant sur cette activité rentable et en forte croissance, MASTRAD entend se développer sur un marché essentiel à toute la chaîne de l'industrie agroalimentaire et de la restauration, depuis la production jusqu'à la cuisson en passant par toutes les étapes du transport et de la conservation.

Le Groupe devrait également bénéficier de l'effet en année pleine d'une réduction de charges fixes relatives au changement de siège social et à une réduction d'effectifs, la concession sous licence des activités traditionnelles s'étant accompagné du départ de 10 collaborateurs.

Le premier trimestre de l'exercice 2022-2023 a permis d'ancrer la nouvelle génération de sonde meat'it+ dans le marché, alors que son lancement avait été fait dans une période chahutée par la crise du COVID 19. Le second trimestre a vu cette même sonde se développer sur un réseau plus important, principalement à l'export, marquant ainsi de vrais succès et démontrant le potentiel commercial du produit. Il permet aussi de valider les évolutions techniques qui lui ont été apportées, tout en continuant à l'améliorer afin de conserver une longueur d'avance sur la concurrence. Cela a permis à Mastrad de réaliser sur le périmètre Orka lors de l'exercice écoulé un chiffre d'affaires de 3M€ en hausse de 40% avec un résultat net positif de 304k€ (comptes sociaux).

Pour Mathieu Lion, dirigeant fondateur de MASTRAD : « L'intérêt du marché pour nos gammes de sondes de température et d'accessoires culinaires connectés est confirmé, principalement de la part de nos clients américains, et des développements prometteurs sur de nouveaux prospects grands comptes. Le Groupe concentre désormais ses capacités d'innovation sur ces gammes de produits plus techniques et à forte valeur ajoutée. Une première série de nouveaux produits sera lancée début 2024, avant de nouveaux développements en deuxième partie d'année. »

Evénements depuis la clôture

Grâce à sa situation financière assainie et à la dynamique de développement sur les thermomètres de cuisine, Mastrad réalise toujours des investissements importants en matière de Création-Recherche & Développement, permettant de sortir des produits à plus forte valeur ajoutée, et de garder son avance par rapport à ses principaux concurrents : meilleure portée, nouveau design plus moderne et amélioration des algorithmes de calcul pour améliorer encore la maîtrise de la cuisson.

Grâce à la reconnaissance du marché et à son avance technologique (la sonde Meat°it a reçu un nouveau brevet Européen) Mastrad continue sa croissance sur le premier trimestre 2023/2024 avec un CA de 1,38M€ soit une croissance de plus de 40% par rapport au trimestre précédent, dont le périmètre était comparable.

Suite à son recentrage Mastrad accélère l'agrandissement de sa gamme de sondes de température sans fil avec le lancement début 2024 de nouveaux produits, afin de compléter sa gamme de thermomètres connectés et garder son leadership dans le suivi de la température pour la cuisson. Les équipes R&D travaillent aussi sur des nouveaux développements qui sortiront fin 2024 pour accompagner l'évolution technologique et les demandes de plus en plus précises des consommateurs.

Mise à disposition du rapport financier annuel

MASTRAD met ce jour à disposition du public et dépose auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) son Rapport Financier Annuel au 30 juin 2023. Le Rapport Financier Annuel pourra être consulté sur le site internet de la société.

A propos de MASTRAD (www.mastrad.com)

Créé en 1994, MASTRAD dispose d'un savoir-faire reconnu dans la conception et la distribution de produits innovants pour la cuisine. Après avoir licencié son activité de concepteur/distributeur d'accessoires culinaires, MASTRAD est aujourd'hui spécialisé dans le suivi de température, sous la marque de sa filiale ORKA. Dans un contexte de normes d'hygiène de plus en plus contraignantes, de recherche constante d'économies d'énergie et d'une demande croissante de transparence alimentaire et de cuisson de précision, les solutions d'ORKA et notamment ses sondes connectées apportent une réponse simple et accessible à des besoins structurels du secteur de l'alimentation, du producteur jusqu'au consommateur.

MASTRAD est coté sur Euronext Growth à Paris

Code ISIN : FR0004155687 –Mnémo : ALMAS

