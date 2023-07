10/07/2023 - 18:30

MASTRAD fusionne avec sa filiale ORKA et changera de nom

Dernières étapes du recentrage sur le marché des sondes de température connectées

Fusion entre Mastrad et Orka par Transmission Universelle de Patrimoine (TUP)

Projet de changer le nom du groupe pour « Orka »

Paris, le 10 juillet 2023, MASTRAD (FR0004155687 –ALMAS), pionnier de la foodtech spécialisé dans la mesure de température, annonce la fusion avec sa filiale Orka, entièrement centrée sur ce nouveau marché.

La fusion, qui s'opère par Transmission Universelle du Patrimoine d'Orka vers sa maison mère Mastrad, est effective depuis le 1er juillet 2023.

Mastrad proposera par ailleurs à ses actionnaires que le groupe prenne le nom d'Orka, afin d'incarner clairement la nouvelle stratégie mise en œuvre depuis la scission (« spin-off ») des activités début avril et le recentrage du groupe sur le suivi de la température dans le secteur de l'industrie agroalimentaire et de la restauration.

En se recentrant sur cette activité rentable et en forte croissance, MASTRAD entend se développer sur un marché essentiel à toute la chaîne de l'industrie agroalimentaire et de la restauration, mais aussi au cuisinier averti, depuis la production jusqu'à la cuisson en passant par toutes les étapes du transport et de la conservation.

Une Assemblée Générale Extraordinaire sera convoquée courant octobre 2023 afin de soumettre le projet de changement de nom au vote des actionnaires.

A propos de MASTRAD (www.mastrad.com)

Créé en 1994, MASTRAD dispose d'un savoir-faire reconnu dans la conception et la distribution de produits innovants pour la cuisine. Après avoir licencié son activité de concepteur/distributeur d'accessoires culinaires, MASTRAD est aujourd'hui spécialisé dans le suivi de température, sous la marque de sa filiale ORKA. Dans un contexte de normes d'hygiène de plus en plus contraignantes, de recherche constante d'économies d'énergie et d'une demande croissante de transparence alimentaire et de cuisson de précision, les solutions d'ORKA et notamment ses sondes connectées apportent une réponse simple et accessible à des besoins structurels du secteur de l'alimentation, du producteur jusqu'au consommateur.

