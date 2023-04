05/04/2023 - 17:55

MASTRAD finalise le recentrage de ses activités sur ses produits connectés

Signature de l'accord d'externalisation des activités historiques

Recentrage sur les activités de sondes de température connectées

Changement de périmètre sur une activité réduite d'environ 55% [1] et l'élimination d'1 million d'euros de pertes [2] récurrentes

Fortes perspectives de croissance sur le nouveau périmètre

Paris, le 5 avril 2023, MASTRAD (FR0004155687 –ALMAS), société spécialisée dans la conception et la commercialisation d'accessoires culinaires et d'ustensiles de cuisine innovants, annonce la signature définitive de l'accord du 25 janvier dernier, consistant en la cession sous licence à la société M&Co. de l'exploitation des gammes de produits traditionnels.

Selon les termes de cet accord, M&Co. reprend la gestion de l'ensemble des gammes de produits du Groupe pour la France et l'Europe, à l'exception des activités de sondes de température connectées de la filiale Orka. Les stocks de produits traditionnels y compris les avances fournisseurs sont repris pour une valeur d'inventaire au 31 mars fixée à environ 1 M€. Le repreneur est Thibault Houelleu qui assurait depuis 2008 la fonction de Directeur Général Délégué du Groupe MASTRAD. Monsieur Houelleu a démissionné de son mandat. Il emmène avec lui 3 salariées, 7 VRP multi cartes et 9 agents dans la nouvelle société.

Le Groupe conserve la propriété des marques, des droits d'auteur et de l'outillage, dont l'exploitation par M&Co feront l'objet de redevances calculées sur la base d'un pourcentage des ventes, variable selon les types de produits et les zones de commercialisation et avec un minimum annuel. MASTRAD conserve également les droits de distribution pour le reste du monde qui seront exploités directement depuis les usines asiatiques.

Le chiffre d'affaires des activités historiques représentait au 1er semestre de l'exercice en cours (clos au 31/12) un montant de 1,6 M€, soit 55% du chiffre d'affaires du Groupe.

Les pertes annuelles des activités historiques étaient estimées à environ 1 millions d'euros, pour un résultat annuel consolidé de -1,2 M€ publié au 30/06/22.

Un recentrage sur des gammes de produits connectés à forte valeur ajoutée

A compter de ce jour, le Groupe se concentre sur la conception et la distribution des sondes de température connectées de sa filiale Orka. En se recentrant sur cette activité rentable et en forte croissance, MASTRAD entend se développer sur un marché essentiel à toute la chaîne de l'industrie agroalimentaire et de la restauration, depuis la production jusqu'à la cuisson en passant par toutes les étapes du transport et de la conservation.

Pour Mathieu Lion, dirigeant fondateur de MASTRAD : « Dans un contexte de normes d'hygiène de plus en plus contraignantes, de recherche constante d'économies d'énergie et d'une demande croissante de transparence alimentaire et de cuisson de précision de la part des consommateurs, les sondes connectées d'Orka apportent une réponse simple et accessible à des besoins structurels du secteur de l'alimentation, du producteur jusqu'au consommateur. »

Créée en juillet 2019, Orka enregistrait au 1er semestre de l'exercice en cours un chiffre d'affaires de 1,36 M€, essentiellement à l'international, en croissance de 40%. Le Groupe anticipe une croissance nettement supérieure pour la deuxième partie de l'année.

A propos de MASTRAD (www.mastrad.com)

Créé en 1994, MASTRAD dispose d'un savoir-faire reconnu dans la création, conception, fabrication en sous-traitance et distribution de produits innovants pour la cuisine. Avec plus de 400 références, MASTRAD propose une large gamme de produits alliant fonctionnalité, ergonomie, qualité, nouveaux matériaux, technique, hygiène, durabilité et design. En 27 ans, MASTRAD a su acquérir une solide notoriété auprès du grand public et des distributeurs tant en France qu'à l'international avec une présence dans une cinquantaine de pays. Le groupe est résolument en pivotement et retournement et offre aujourd'hui deux écosystèmes de produits connectés à destination de l'univers de la cuisine connectée. Secteur en très forte croissance.

MASTRAD est coté sur Euronext Growth à Paris

Code ISIN : FR0004155687 –Mnémo : ALMAS

Contacts

Mastrad



Valérie Polop-Fans, Secrétaire Générale-

Tél. : 01 49 26 96 00 - investisseurs@mastrad.fr Calyptus



Mathieu Calleux / Darius Dinu-

Tél. : 01 53 65 68 68 – mastrad@calyptus.net

Listing Sponsor

[1] Selon les chiffres d'affaires de la période du 1/07/22 au 31/12/22

[2] Selon les résultats annuels au 30/06/22