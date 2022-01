26/01/2022 - 19:00

MASTRAD annonce :

Chiffre d'affaires consolidé semestriel au 31/12/2021

----------------------------------------------

Paris, le 26 Janvier 2022-MASTRAD (EURONEXT GROWTH: ALMAS ; ISIN : FR0004155687), marque innovante dans les ustensiles de cuisine annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires consolidé non audité sur le premier semestre de son exercice, clos au 31/12/2021.

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe consolidé s'établit à 3,8 M€, en baisse de 20% par rapport au semestre de l'exercice 2020/2021

La répartition géographique des ventes se présente comme suit

31.12.21 31.12.20 Var. en M€ 6 Mois 6 Mois France 1,71 1,87 -8,5% % du CA total 45,0% 41,3% Export (hors Amérique du Nord) 0,80 0,76 5,0% % du CA total 20,9% 15,7% Mastrad Inc. (Etats-Unis et Canada) 1,29 2,13 -39,2% % du CA total 34,1% 8,4% CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 3,8 4,8 -20,1%

France

Mastrad a réalisé au premier semestre 2021/2022 un chiffre d'affaires de 1,71 m€, en recul de 0,16 m€, soit une baisse de 8.50% par rapport à un très bon comparable en N+1.

Cette baisse est essentiellement due aux difficultés d'approvisionnement liées à la pénurie de matières premières et de containers. La fréquentation dans les centres commerciaux et les grands magasins a été fortement pénalisée par le rebond de l'épidémie en fin d'année, alors que les commerces de proximité, eux, en ont plutôt bénéficié.

Export (hors USA)

Le chiffre d'affaires export est de 0.8M€, en progression par rapport à N-1. Le redémarrage de l'activité à l'international est très significatif, la plupart des pays, repliés sur eux-mêmes pendant la crise sanitaire, ayant vécu en quasi-autarcie. Cette réouverture encourageante se voit déjà dans les appels d'offre et l'activité pour l'année en cours.

Le CA USA, majoritairement effectué en B to B représente sur le semestre écoulé un chiffre de 1,29M€, en baisse de 39% par rapport à l'année dernière du fait du manque cruel de composants.

Guidance sur le CA de l'exercice :

Le CA du semestre écoulé n'est pas conforme à nos attentes du fait de grandes difficultés d'approvisionnement de nos usines, que ce soit en matières premières (acier, silicone…) ou en composants électroniques, mais aussi à cause des difficultés de transport international ralentissant et renchérissant nos livraisons.

Mathieu Lion, PDG du Groupe ajoute : Cependant, les sorties prochaines de nos nouveaux produits connectés, le renouvellement de notre contrat avec la société Whirlpool et une amélioration de la disponibilité des composants et des matières premières confirme notre guidance d'un retour à la croissance rentable sur la fin de l'exercice.

Conseil de la Société - Listing Sponsor

A propos de MASTRAD (www.mastrad-paris.fr) Créé en 1994, MASTRAD dispose d'un savoir-faire reconnu dans la création, conception, fabrication en sous-traitance et distribution de produits innovants pour la cuisine. Avec plus de 400 références, MASTRAD propose une large gamme de produits alliant fonctionnalité, ergonomie, qualité, nouveaux matériaux, technique, hygiène, durabilité et design. En 25ans, MASTRAD a su acquérir une solide notoriété auprès du grand public et des distributeurs tant en France qu'à l'international avec une présence dans une cinquantaine de pays. Le groupe est résolument en pivotement et retournement et offre aujourd'hui deux écosystèmes de produits connectés à destination de l'univers de la cuisine connectée. Secteur en très forte croissance.

MASTRAD est coté sur Euronext Growth à Paris

Code ISIN : FR0004155687 -Mnémo : ALMASCONTACTSMastrad

Contact Mastrad

Thibault Houelleu - Directeur général délégué - Tél. : 01 49 26 96 00 - [email protected]