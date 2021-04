08/04/2021 - 18:30

+ 179% de croissance du chiffre d'affaires sur le trimestre clôturant au 31.03.2021.

Guidance relevée pour l'exercice à +80% de croissance du chiffre d'affaires.

Paris, le 8 Avril 2021 - MASTRAD (EURONEXT GROWTH: ALMAS ; ISIN : FR0004155687), marque innovante dans l'IoT et les ustensiles de cuisine annonce :

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre de l'exercice clos au 31 mars 2021 s'établit à 2,2 M€ soit une croissance de 179% par rapport au même trimestre de l'année précédente. Si cette performance bénéficie de comparables favorables, elle s'établit aussi à +79% par rapport à N-2. C'est le quatrième trimestre d'affilé de forte croissance du groupe. Ainsi le chiffre d'affaires sur les douze derniers mois glissants est en progression de + 90% par rapport à N-1. Sur les neuf premiers mois de l'exercice le chiffre d'affaires s'établit à 6,9M€ en croissance de 106% par rapport à N-1.

Toutes les entités du groupe sont en croissance et bénéficient de l'engouement des consommateurs pour le fait maison, catalysé par la crise sanitaire et la forte hausse de nos ventes de produits connectés.

Guidance relevée sur le chiffre d'affaires de l'exercice : croissance d'au moins 80% du chiffre d'affaires clôturant le 30 Juin 2020.

Face à la pénurie de composants électroniques, le groupe a pu sécuriser ses achats pour servir son carnet de commande actuel qui est en hausse de 257% par rapport à N-1.

Le fort développement des ventes des nouvelles gammes d'objets connectés récompensés pour la deuxième année consécutive par un Red Dot Award de design, la réouverture de certaines zones export grâce à des accords de distribution de nos produits IoT avec des partenaires allemands et scandinaves de premier plan, ainsi que la forte croissance mondiale des ventes internet et l'élargissement de notre offre chez des partenaires offline amènent à relever l'annonce relative à sa guidance faite le 14 janvier 2021.

Ainsi le groupe anticipe une croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice en cours d'au moins 80% par rapport à l'exercice précédent. Retournement et pivot se poursuivent, le groupe attendant un résultat net positif avec une très sensible amélioration de la marge commerciale, du REX et du bilan.

Mathieu Lion, PDG du groupe ajoute : « Même si la situation et la pénurie actuelles de composants et de transports brident notre croissance et grignotent notre marge brute, à ce jour nous avons pu sécuriser l'approvisionnement de nos usines pour l'ensemble de l'année 2021 sur notre carnet de commandes. Ces tensions ne semblent pas cependant appeler à perdurer au-delà de la fin d'année. Nos produits et notre marché sont très porteurs, et la notoriété de notre marque en forte progression. Nous procédons activement à la mise en place de notre écosystème complet de contrôle de la chaine du froid, du chaud et de la conservation, dont chaque élément est indépendamment contributeur, et dont plusieurs nouvelles applications seront proposées en fin d'année aux particuliers comme aux professionnels. Nous anticipons donc la continuation de notre forte croissance vertueuse, et une probable accélération exponentielle de notre activité dès début 2022 ».

A propos de MASTRAD (www.mastrad-paris.fr) Créé en 1994, MASTRAD dispose d'un savoir-faire reconnu dans la création, conception, fabrication en sous-traitance et distribution de produits innovants pour la cuisine. Avec plus de 400 références, MASTRAD propose une large gamme de produits alliant fonctionnalité, ergonomie, qualité, nouveaux matériaux, technique et design. En 25ans, MASTRAD a su acquérir une solide notoriété auprès du grand public et des distributeurs tant en France qu'à l'international avec une présence dans une cinquantaine de pays. Le groupe est résolument en pivotement et offre aujourd'hui deux écosystèmes de produits connectés à destination de l'univers de la cuisine connectée. Secteur en très forte croissance.

