11/03/2021 - 18:30

MASTRAD annonce :

Une visioconférence avec les actionnaires et investisseurs le 17 Mars 2021 à 18h.

Paris, le 11 mars 2021–MASTRAD (EURONEXT GROWTH: ALMAS ; ISIN : FR0004155687), marque innovante dans les ustensiles de cuisine.

Le 17 Mars 2021 à 18h : Après avoir communiqué nos résultats financiers semestriels le 16 mars 2021 à 18 heures, MASTRAD tiendra une visioconférence afin de présenter et d'échanger avec les actionnaires et investisseurs sur les résultats du 1er semestre 2020-2021 du Groupe MASTRAD.

Merci de vous inscrire à l'adresse suivante : [email protected], nous vous ferons alors parvenir les modalités pour participer à cette conférence.

ALLEGRA

Finance





Conseil de la Société – Listing Sponsor

A propos de MASTRAD (www.mastrad-paris.fr) Créé en 1994, MASTRAD dispose d'un savoir-faire reconnu dans la création, conception, fabrication en sous-traitance et distribution de produits innovants pour la cuisine. Avec plus de 400 références, MASTRAD propose une large gamme de produits alliant fonctionnalité, ergonomie, qualité, nouveaux matériaux, technique, hygiène, durabilité et design. En 25ans, MASTRAD a su acquérir une solide notoriété auprès du grand public et des distributeurs tant en France qu'à l'international avec une présence dans une cinquantaine de pays. Le groupe est résolument en pivotement et retournement et offre aujourd'hui deux écosystèmes de produits connectés à destination de l'univers de la cuisine connectée. Secteur en très forte croissance.

MASTRAD est coté sur Euronext Growth à Paris

Code ISIN : FR0004155687 –Mnémo : ALMASCONTACTSMastrad



Contact Mastrad

Thibault Houelleu - Directeur général délégué - Tél. : 01 49 26 96 00 - [email protected]