07/04/2022 - 18:00

Communiqué de Presse

Paris, 7 avril 2022 - 18h

MADVERTISE

RENFORCEMENT STRATÉGIQUE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Madvertise (Euronext Growth - FR0010812230 - ALMNG), l'AdTech française dédiée à la publicité sur mobile, annonce que l'Assemblée Générale s'est réunie le 31 mars 2022 à 13h au siège social de Madvertise, sous la présidence de Paul Amsellem, et a approuvé l'ensemble des résolutions ordinaires et extraordinaires proposées. 57% des actionnaires, présents ou représentés à cette Assemblée, ont apporté leur soutien en votant positivement pour les résolutions proposées.

L'Assemblée Générale a notamment approuvé la nomination de 4 nouveaux administrateurs afin de renforcer la gouvernance du Groupe. L'arrivée de ces nouveaux administrateurs va permettre d'accompagner les développements et la dynamique de croissance de Madvertise sur les prochaines années.

Simon LE RESTE, avocat depuis plus de 10 ans et également diplômé de l'ESCP, amènera une double compétence à la fois juridique et managériale au Groupe. Il dirige depuis 2020 Park Partners GP, société de gestion spécialisée dans le financement des sociétés cotées et récemment devenue actionnaire de référence de Madvertise.

Guillaume BREMOND, diplômé de l'EDHEC, est spécialisé depuis 12 ans dans l'investissement et la finance d'entreprise. Ses expériences à l'international dans des banques d'affaires et fonds d'investissement prestigieux (Deutsche Bank, UBS Investment Banking, HSBC Infrastructure Fund) ainsi que ses compétences financières vont permettre d'accompagner la stratégie du Groupe, notamment en matière de fusions & acquisitions. Guillaume fait également partie de la société d'investissement Perpetua Investment Group.

Gilles AUPIN, fort de 30 ans d'expérience dans le management et le conseil de sociétés financières de premier plan (BGC Partners, TSAF et Louis Capital Markets notamment), apportera son soutien ainsi que son expertise managériale au Groupe Madvertise dans ce nouveau virage. Depuis 2021, Gilles exerce en tant que Chief Operating Officer au sein de Perpetua Investment Group, aux côtés de Guillaume BREMOND.

Jean-François DESCAVES a été le fondateur de nombreuses sociétés telles qu'Asset Market (Fintech) ou encore Aubrac Investissements, mais également précurseur dans le domaine environnemental avec la création en 2003 de la Financière Champlain dédiée à la gestion de fonds ISR (FCPI Champlain Innovation, FCPR Energies Mix). Sa parfaite connaissance des marchés boursiers sera un précieux atout dans le développement du Groupe.

Paul Amsellem, CEO de Madvertise, complète : « Dans cette période charnière pour le Groupe, nous sommes ravis de l'arrivée de ces nouveaux talents au sein de notre conseil d'administration. La pluridisciplinarité de leurs expertises permet d'aborder sereinement l'avenir du Groupe et de mettre à profit leurs compétences afin de saisir toutes les opportunités qu'offrent ce secteur. »

A propos de Madvertise

Madvertise est l'un des pionniers européens de l'AdTech fondé en 2011 au cœur de l'Europe. Positionné comme le plus grand réseau publicitaire mobile européen indépendant sur le segment premium en France, en Allemagne et en Italie. Grâce à sa technologie propriétaire, Madvertise propose une gamme de solutions publicitaires combinant display mobile, vidéo mobile, le Digital Out of Home, le social Media pour fournir aux annonceurs les meilleurs résultats possibles. Avec une audience de 55 millions de visiteurs uniques par mois et plus de 250 éditeurs premium à son actif, Madvertise est le meilleur choix pour que les annonceurs en Europe soient vus, entendus et désirés. Madvertise est un acteur AdTech européen, respectueux de l'environnement et doté d'une solution SaaS inégalée.

Madvertise est coté sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALMNG) et éligible au PEA-PME

Plus d'informations sur www.madvertise.com

Contacts