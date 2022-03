29/03/2022 - 18:00

Communiqué de Presse Paris, 29 mars 2022 - 18h

PARK PARTNERS GP

NOUVEL ACTIONNAIRE DE RÉFÉRENCE DE MADVERTISE

Madvertise (Euronext Growth - FR0010812230 - ALMNG), l'AdTech française dédiée à la publicité sur mobile, annonce l'arrivée de Park Partners GP au sein du capital de Madvertise afin d'accompagner la croissance du Groupe sur le long terme. Après le rachat d'un bloc d'actions, Park Partners GP détient, à travers son fonds Park Capital, à ce jour et à la connaissance de la Société, 31,8 % du capital de Madvertise. Ce rachat s'est effectué sur la base d'un prix de 0,58€ par action démontrant la confiance de Park Partners GP dans les perspectives de développement du Groupe. La société d'investissement devient ainsi le nouvel actionnaire de référence du Groupe et à ce titre, Simon Le Reste, General Manager de Park Partners GP, Guillaume Bremond, Gilles Aupin et Jean-François Descave, devraient rejoindre le Conseil d'Administration en tant que nouveaux administrateurs (1) afin d'accompagner la direction de Madvertise dans son développement.

Simon Le Reste, déclare : « Madvertise opère depuis plusieurs mois une orientation nouvelle quant à sa feuille de route. Avec une situation financière en amélioration et un pilotage fin de ses équipes et de ses charges, Park Partners arrive à un moment clé de la Société pour accélérer sa croissance. Nous sommes heureux de prendre part à cette nouvelle étape de développement. »

Paul Amsellem, CEO de Madvertise, complète : « Alors que le champ des possibles pour Madvertise est immense dans un secteur en pleine mutation, accueillir à notre capital, Park Partners GP est une chance, qui nous permet d'envisager l'avenir avec confiance et enthousiasme. En effet, alors que nous amorçons un virage stratégique fort, Park Partners vient à un instant charnière, participer à l'essor du Groupe et réassurer nos ambitions de développement. »

A propos de Madvertise

Madvertise est l'un des pionniers européens de l'AdTech fondé en 2011 au cœur de l'Europe. Positionné comme le plus grand réseau publicitaire mobile européen indépendant sur le segment premium en France, en Allemagne et en Italie. Grâce à sa technologie propriétaire, Madvertise propose une gamme de solutions publicitaires combinant display mobile, vidéo mobile, le Digital Out of Home, le social Media pour fournir aux annonceurs les meilleurs résultats possibles. Avec une audience de 55 millions de visiteurs uniques par mois et plus de 250 éditeurs premium à son actif, Madvertise est le meilleur choix pour que les annonceurs en Europe soient vus, entendus et désirés. Madvertise est un acteur AdTech européen, respectueux de l'environnement et doté d'une solution SaaS inégalée.

Madvertise est coté sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALMNG) et éligible au PEA-PME

Ce communiqué contient des informations prospectives concernant la situation financière et les résultats de Madvertise. Bien que ces dernières reposent sur des hypothèses raisonnables, ces informations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, y compris des problématiques qui sont inconnues à la société ou ne sont pas considérées à présent comme substantielles et il ne peut être garanti que les événements attendus auront lieu ou que les objectifs énoncés seront effectivement atteints. En particulier, les conséquences de l'épidémie de Covid-19 sont incertaines et la crise sanitaire pourrait aggraver les risques auxquels le Groupe est confronté.

(1) Sous réserve de l'approbation de ces nominations lors de la prochaine Assemblée Générale.