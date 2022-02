15/02/2022 - 19:45

Communiqué de Presse

Paris, 15 février 2022 - 19h15

MADVERTISE

CHIFFRE D'AFFAIRES 2021 : 15 M€ (+12% à périmètre comparable)

Forte dynamique commerciale en Allemagne et en France

Accélération confirmée pour 2022

(en k€)

Chiffres en cours d'audit 2021 Variation

En % 2020

Périmètre comparable* 2020 Chiffre d'affaires 14 983 +12% 13 322 13 880 France 5 384 +16% 4 647 5 205 Allemagne 9 046 +12% 8 076 8 076 Italie 552 -6% 589 589

* Chiffre d'affaires retraité des activités de l'agence Bemobee cédée en octobre 2020

Madvertise (Euronext Growth - FR0010812230 - ALMNG), l'AdTech française dédiée à la publicité sur mobile, réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 14,9 M€, en hausse de 12 % par rapport à 2020 (à périmètre comparable*) et dépasse même ses niveaux d'avant crise (+ 3,7% par rapport à 2019 de 14,5 M€ à périmètre comparable*). Dans un contexte sanitaire et économique encore chahuté, le Groupe réalise une solide performance commerciale avec l'Allemagne et la France qui restent les locomotives de l'activité et contribuent à hauteur de 96% du chiffre d'affaires. Ces pays enregistrent respectivement des croissances de +12% et +16% de leur chiffre d'affaires 2021 par rapport à 2020 (à périmètre comparable).

Grâce à ses atouts concurrentiels uniques, Madvertise a remporté de nombreux succès commerciaux et est également resté concentré sur le développement de nouveaux usages sur la vidéo et la data. Il a notamment construit une offre sur-mesure pour ses clients, participant ainsi massivement à la notoriété et aux performances des campagnes menées. Ainsi, Madvertise a déployé avec succès de nouvelles solutions dont certaines sont basées sur sa propre technologie, mais aussi grâce à des partenariats technologiques avec des acteurs clés dont Vectaury. Afin de diversifier ses activités, Madvertise avait engagé des discussions exclusives avec Vectaury en vue d'une prise de participation au sein de la société. Le Groupe a décidé de ne pas mener d'opération capitalistique pour le moment mais d'étendre son partenariat sur l'Allemagne afin de confirmer la pertinence de cette offre commune qui connait un succès grandissant en France.

Cette année 2021 démontre la forte dynamique commerciale du Groupe et confirme la reprise de l'activité économique internationale. Madvertise bénéficie pleinement de la réorientation de ses activités et des partenariats stratégiques noués au cours de l'année. En tant qu'acteur à la pointe de l'innovation de la publicité sur mobile, Madvertise est bien positionné pour accélérer sa croissance sur l'exercice en cours, et relever les challenges d'un secteur en constante évolution.

A propos de Madvertise

Madvertise est l'un des pionniers européens de l'AdTech fondé en 2011 au cœur de l'Europe. Positionné comme le plus grand réseau publicitaire mobile européen indépendant sur le segment premium en France, en Allemagne et en Italie, Madvertise a développé une technologie propriétaire pour maximiser la visibilité des annonceurs et les revenus des éditeurs. En développant ses technologies en interne, Madvertise propose une gamme de solutions publicitaires combinant le display mobile, le Digital Out of Home, le social Media pour fournir aux annonceurs les meilleurs résultats possibles. Avec une audience de 55 millions de visiteurs uniques par mois et plus de 250 éditeurs premium à son actif, Madvertise est le meilleur choix pour que les annonceurs en Europe soient vus, entendus et désirés. Avec son objectif de devenir neutre en CO 2 d'ici fin 2022, Madvertise est un acteur AdTech européen, respectueux de l'environnement et doté d'une solution SaaS inégalée.

Madvertise est coté sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALMNG) et éligible au PEA-PME

Plus d'informations sur www.madvertise.com

Ce communiqué contient des informations prospectives concernant la situation financière et les résultats de Madvertise. Bien que ces dernières reposent sur des hypothèses raisonnables, ces informations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, y compris des problématiques qui sont inconnues à la société ou ne sont pas considérées à présent comme substantielles et il ne peut être garanti que les événements attendus auront lieu ou que les objectifs énoncés seront effectivement atteints. En particulier, les conséquences de l'épidémie de Covid-19 sont incertaines et la crise sanitaire pourrait aggraver les risques auxquels le Groupe est confronté.