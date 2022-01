21/01/2022 - 18:00

Communiqué de Presse Paris, le 21 janvier 2022 – 18h

CALENDRIER FINANCIER 2022

Madvertise (Euronext Growth - FR0010812230 - ALMNG), la société d'adtech française dédiée à la publicité sur mobile, publie son agenda financier 2022.

Chiffre d'affaires 2021 15 février 2022 Résultats Annuels 2021 28 avril 2022 Chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 16 août 2022 Résultats Semestriels 2022 27 octobre 2022

Les publications auront lieu après la clôture de la Bourse d'Euronext à Paris

