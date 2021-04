30/04/2021 - 08:00

Communiqué de Presse

Paris, 30 avril 2021 - 8h

AMELIORATION DES RÉSULTATS ANNUELS 2020

Progression du chiffre d'affaires en Allemagne : + 19%

Cash-flow d'exploitation positif et second semestre 2020 profitable

EBE en hausse de + 74% par rapport à 2019

Nouveaux leviers de croissance engagés

Madvertise (Euronext Growth - FR0010812230 - ALMNG), l'AdTech française dédiée à la publicité sur mobile, confirme la résilience de son modèle économique avec un chiffre d'affaires 2020 solide de 13,9 M€ qui s'accompagne d'une amélioration de l'ensemble de ses résultats annuels et d'une génération positive des flux de trésorerie d'exploitation qui s'élève à 358 k€ sur l'exercice dans un contexte économique particulièrement perturbé. Sur le second semestre 2020, le Groupe était même profitable avec un EBE positif de 109 k€ contre un bénéfice de 64 k€ à la même période l'an passé.

(en k€)

Chiffres consolidés audités S1 2020 S2 2020 2020 2019 Chiffre d'affaires 5 880 8 000 13 880 15 259 Marge brute 2 077 2 471 4 548 5 439 Taux de marge brute 35,3% 30,9% 32,8% 35,6% Autres revenus 108 201 309 557 Autres achats et charges externes (699) (638) (1 338) (1 981) Frais de personnel (1 652) (1 880) (3 531) (4 331) Impôts et taxes (50) (45) (95) (102) Excédent Brut d'Exploitation (EBE) (216) 109 (107) (417) Dotations aux amortissements et aux provisions nettes de reprises 142 (21) 121 ((652) Autres produits et charges d'exploitation (300) (432) (732) (90) Résultat d'exploitation (373) (344) (717) (1 159) Charges et produits financiers (120) (140) (260) (286) Charges et produits exceptionnels (53) (64) (117) (318) IS 57 46 103 219 Amortissement du goodwill (2) (2) (5) (9) Résultat net (492) (504) (996) (1 554)

Le Conseil d'Administration de Madvertise, réuni le 29 avril 2021, a arrêté les comptes annuels au 31 décembre 2020

« Au cours de cette année inédite, Madvertise a su faire preuve d'agilité et de réactivité afin de répondre aux besoins de ses clients et s'adapter aux nouvelles contraintes du marché. La mobilisation de nos équipes et le dynamisme de l'Allemagne, désormais 1er pays contributeur du Groupe, nous ont permis de réaliser un bon exercice 2020 et d'afficher une progression de l'ensemble de nos résultats grâce à l'optimisation de nos charges opérationnelles. L'accélération de la digitalisation des modes de vie et de consommation devrait contribuer à la croissance des ventes du Groupe dès la sortie de crise. D'ici là, Madvertise bénéficie d'une offre diversifiée, innovante et performante qui lui permet de se démarquer dans un contexte économique encore convalescent. Nous allons poursuivre notre développement actif, notamment outre-Atlantique, avec le déploiement de nouvelles solutions à forte valeur ajoutée, et renforcer nos positions sur nos implantations tout en restant attentifs aux opportunités de croissance externe qui pourraient créer de la valeur pour le Groupe. »

François Roloff, Administrateur de Madvertise

Activité solide dans un contexte économique difficile : surperformance par rapport au marché publicitaire

Après un 1er semestre marqué par l'arrivée de la pandémie en Europe, le Groupe a enregistré une reprise de son activité sur le second semestre 2020 portée par la bonne dynamique de l'Allemagne. Ainsi, le chiffre d'affaires 2020 s'établit à 13,9 M€ (- 9% par rapport à 2019) et démontre la bonne résistance du Groupe dans un secteur où la baisse des investissements publicitaires en Europe est estimée à - 14,5% (1) sur l'année.

La résilience du marché allemand et la montée en puissance de l'offre Madvertise permettent au Groupe de voir ses revenus sur le territoire progresser de + 19% par rapport à l'an passé pour s'inscrire à 8,1 M€. L'Allemagne consolide ainsi sa place de 1er pays contributeur du Groupe (58% du CA Groupe) devant la France (38%) et l'Italie (4%) plus marqués par les conséquences des restrictions sanitaires liées à la pandémie.

Le Groupe a continué d'investir dans sa plateforme technologique « BlueStack », une suite logicielle unique sur le marché permettant aux éditeurs de gérer les ventes directes comme programmatiques, la data ou encore les briques de consentement (normes RGPD) devenues stratégiques. Gage de transparence et d'innovation auprès de ses clients annonceurs, Madvertise est l'un des premiers acteurs d'Europe à avoir obtenu la certification « Open Measurement SDK » de l'IAB TECH LAB (Interactive Advertising Bureau) pour son offre publicitaire sur mobile.

Au cours de la période, le Groupe s'est recentré sur son cœur d'activité avec la cession de son agence de design et conseil, Bemobee(2) devenue non stratégique, et la prise de participation au sein de la société Sync(3), dédiée à la synchronisation de contenus en temps réel sur un 2ème écran. Cette acquisition permet au Groupe de disposer du plus grand réseau publicitaire d'éditeurs en France et en Europe (+ de 400 sites et applications référencés) pour déployer une nouvelle offre premium très performante sans utilisation des données personnelles.

Optimisation des coûts de structure (- 23 %) et amélioration de l'ensemble des résultats du Groupe

Au cours de l'exercice 2020, Madvertise a adapté sa structure et mis en œuvre un plan d'optimisation de ses charges opérationnelles d'envergure lui permettant d'enregistrer une nette amélioration de l'ensemble de ses résultats malgré la baisse d'activité.

Le plein effet de la réduction des charges de structure (reconfiguration des bureaux en France et en Italie, réduction des coûts de serveurs…) et la bonne maîtrise des autres charges opérationnelles représentent environ 1,4 M€ d'économies sur l'année. Cette réduction significative des coûts permet au Groupe d'être profitable sur le second semestre 2020 avec un Excédent Brut d'Exploitation de 109 k€. Sur l'ensemble de l'exercice, l'EBE s'améliore de 74% pour s'établir à - 107 k€ contre une perte de - 417 k€ l'an dernier. La vente de la filiale Bemobee devrait par ailleurs contribuer à l'amélioration des résultats sur le prochain exercice.

De même, le Résultat d'exploitation s'apprécie de 442 k€ (+ 38%) pour s'inscrire à - 717 k€ contre - 1 159 k€ en 2019. Bénéficiant de ces optimisations dans les mêmes proportions, le Résultat net progresse de 558 k€, réduisant la perte à 996 k€ contre - 1 554 k€ en 2019.

Sur la période, Madvertise s'est attaché à préserver sa trésorerie (chômage partiel et reports d'échéances) et a bénéficié d'un PGE (Prêt Garanti par l'Etat français) de 500 k€ ainsi qu'un apport en compte courant d'un actionnaire historique pour près de 450 k€ afin de couvrir ses besoins opérationnels sur l'exercice. Suite à l'investissement dans Sync, la trésorerie disponible s'élève à 214 k€ au 31 décembre 2020 et ne prend pas en compte les deux autres PGE obtenus en janvier et mars 2021 pour un montant total de 943 k€. Par ailleurs, le Groupe bénéficie toujours du soutien financier de ses actionnaires historiques pour accompagner ses futurs développements.

De nouvelles offres à forte valeur ajoutée

Dans un secteur de la publicité en pleine mutation où le digital devient prédominant, Madvertise bénéficie d'un positionnement et d'une offre 100% mobile qui lui permettront de profiter pleinement de la reprise des investissements publicitaires dès la sortie de crise.

Fort de son rapprochement avec Sync, Madvertise s'appuie d'ores et déjà sur les synergies technologiques et commerciales mises en place en ce début d'année 2021 pour déployer leur solution commune à forte valeur ajoutée. Cette offre unique, alliant la technologie de synchronisation de Sync avec le ciblage sur-mesure et les contenus enrichis des campagnes Madvertise, offre des performances nettement supérieures aux campagnes classiques et a déjà conquis deux des plus prestigieuses agences de publicité aux Etats-Unis (4).

Grâce à un réseau d'éditeurs premium étoffé, Madvertise va poursuivre le déploiement de son offre outre-Atlantique, et renforcer sa présence sur ses pays historiques qui devraient retrouver une activité plus normative sur la deuxième partie de l'année avec la levée des mesures sanitaires. A l'image du rapprochement opéré avec Sync, le Groupe va accompagner sa croissance organique d'acquisitions ciblées de sociétés innovantes afin de renforcer son offre et ses technologies en matière de marketing mobile. Par ailleurs, Madvertise devrait consolider sa position d'acteur de référence des technologies de publicité sur mobile avec le lancement de sa plateforme en mode SaaS (Software as a Service) permettant aux éditeurs d'utiliser, gérer et configurer le service BlueStack de manière indépendante.

Fort d'un savoir-faire éprouvé, de nouvelles offres à commercialiser et d'une structure de coûts optimisée, Madvertise dispose des meilleurs atouts pour saisir toutes les opportunités offertes par la reprise du marché, et retrouver à terme le chemin de la croissance rentable.

A propos de Madvertise

Madvertise est l'un des pionniers européens de l'AdTech fondé en 2011 au cœur de l'Europe. Positionné comme le plus grand réseau publicitaire mobile européen indépendant sur le segment premium en France, en Allemagne et en Italie, Madvertise a développé une technologie propriétaire pour maximiser la visibilité des annonceurs et les revenus des éditeurs. En développant ses technologies en interne, Madvertise propose une gamme de solutions publicitaires combinant le display mobile, le Digital Out of Home, le social Media pour fournir aux annonceurs les meilleurs résultats possibles. Avec une audience de 55 millions de visiteurs uniques par mois et plus de 250 éditeurs premium à son actif, Madvertise est le meilleur choix pour que les annonceurs en Europe soient vus, entendus et désirés. Avec son objectif de devenir neutre en CO 2 d'ici fin 2022, Madvertise est un acteur AdTech européen, respectueux de l'environnement et doté d'une solution SaaS inégalée.

Madvertise est coté sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALMNG) et éligible au PEA-PME

Plus d'informations sur www.madvertise.com

Les comptes consolidés du Groupe sont disponibles sur le site Internet de Madvertise dans la rubrique « Investisseurs ».

Ce communiqué contient des informations prospectives concernant la situation financière et les résultats de Madvertise. Bien que ces dernières reposent sur des hypothèses raisonnables, ces informations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, y compris des problématiques qui sont inconnues à la société ou ne sont pas considérées à présent comme substantielles et il ne peut être garanti que les événements attendus auront lieu ou que les objectifs énoncés seront effectivement atteints. En particulier, les conséquences de l'épidémie de Covid-19 sont incertaines et la crise sanitaire pourrait aggraver les risques auxquels le Groupe est confronté.

