Démarrage réussi aux Etats-Unis

Premières campagnes signées avec les plus prestigieuses agences de publicité

Madvertise (Euronext Growth - FR0010812230 - ALMNG), l'AdTech européenne dédiée à la publicité sur mobile, confirme le déploiement réussi de ses solutions aux Etats-Unis avec la réalisation des premières campagnes sur le territoire. Depuis la structuration du Groupe outre-Atlantique avec l'arrivée en février d'Andrew Vile au poste de Sales Manager de la zone, l'adoption de la technologie Madvertise x Sync se concrétise avec succès. Sans pouvoir les citer pour des raisons stratégiques, Madvertise et Sync comptent désormais parmi leurs clients, deux des plus prestigieux acteurs de la communication et de la publicité aux Etats-Unis.

Forts de technologies uniques et innovantes, Madvertise et Sync ont su conquérir ces références prestigieuses grâce à d'excellentes performances sur les campagnes publicitaires. Ces dernières utilisent les solutions du Groupe pour augmenter et démultiplier l'efficacité de leurs campagnes TV sur les plateformes de recherche et sur les réseaux sociaux.

En effet, en alliant l'offre premium de Madvertise à la technologie Sync de synchronisation de contenus multimédia sur un deuxième écran, les campagnes deviennent bien plus puissantes et les résultats sont supérieurs aux campagnes « classiques ». Pour preuve, une campagne Madvertise x Sync synchronisant des spots TV à la recherche de mots clés via Google Ads fait ressortir par rapport à une campagne similaire sans synchronisation les performances ci-dessous :

- amélioration de plus de 50% du taux de clics,

- réduction de 33% du Coût Par Clic,

- augmentation de plus de 25% en moyenne de la visibilité (part de voix).

Ces premières concrétisations avec des acteurs de référence viennent conforter la stratégie du Groupe de proposer des solutions à forte valeur ajoutée combinant une offre premium très ciblée de contenus enrichis (géolocalisation, présence auprès des influenceurs, réalité augmentée…) à une technologie de synchronisation unique permettant de démultiplier la performance des campagnes digitales.

Bien positionné pour profiter de la reprise dynamique du marché américain, le Groupe va poursuivre le développement de son offre qui devrait progressivement monter en puissance et contribuer à la croissance des revenus.

A propos de Madvertise

Madvertise est l'un des pionniers européens de l'AdTech fondé en 2011 au cœur de l'Europe. Positionné comme le plus grand réseau publicitaire mobile européen indépendant sur le segment premium en France, en Allemagne et en Italie, Madvertise a développé une technologie propriétaire pour maximiser la visibilité des annonceurs et les revenus des éditeurs. En développant ses technologies en interne, Madvertise propose une gamme de solutions publicitaires combinant le display mobile, le Digital Out of Home, le social Media pour fournir aux annonceurs les meilleurs résultats possibles. Avec une audience de 55 millions de visiteurs uniques par mois et plus de 250 éditeurs premium à son actif, Madvertise est le meilleur choix pour que les annonceurs en Europe soient vus, entendus et désirés. Avec son objectif de devenir neutre en CO 2 d'ici fin 2022, Madvertise est un acteur AdTech européen, respectueux de l'environnement et doté d'une solution SaaS inégalée.

Madvertise est coté sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALMNG) et éligible au PEA-PME

Plus d'informations sur www.madvertise.com

Ce communiqué contient des informations prospectives concernant la situation financière et les résultats de Madvertise. Bien que ces dernières reposent sur des hypothèses raisonnables, ces informations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, y compris des problématiques qui sont inconnues à la société ou ne sont pas considérées à présent comme substantielles et il ne peut être garanti que les événements attendus auront lieu ou que les objectifs énoncés seront effectivement atteints. En particulier, les conséquences de l'épidémie de Covid-19 sont incertaines et la crise sanitaire pourrait aggraver les risques auxquels le Groupe est confronté.