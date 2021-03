18/03/2021 - 08:00

Communiqué de Presse

Paris, 18 mars 2021 - 8h

Madvertise (Euronext Growth - FR0010812230 - ALMNG), l'AdTech française dédiée à la publicité sur mobile, annonce que sa filiale SYNC vient de se voir délivrer un brevet européen, auprès de l'Office européen des brevets, pour sa technologie de synchronisation de contenus multimédia sur un deuxième écran.

La solution développée par SYNC est une plateforme en temps réel, flexible et évolutive pour synchroniser publicités et contenus sur la plupart des appareils numériques (TV, mobile) et les plateformes (Google, Facebook, Instagram, YouTube, Amazon, Twitter ...). Cette diffusion multimédia interactive permet ainsi de détecter et synchroniser automatiquement une publicité diffusée sur une télévision, par exemple, puis d'afficher un contenu enrichi relatif au produit présenté dans cette publicité sur un 2ème écran (smartphone, tablette ou ordinateur). Cette technologie n'utilise aucune donnée personnelle de l'utilisateur ce qui lui permet d'être totalement conforme au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

Déjà brevetée en France et aux Etats-Unis auprès du bureau américain des brevets et des marques de commerce, l'USPTO (United States Patent and Trademark Office), la technologie de SYNC est désormais également protégée dans 38 pays en Europe pendant 20 ans contre sa reproduction, son utilisation, son exploitation, ou sa vente par toute autre personne ou société.

Fortes de ces 3 brevets, SYNC et Madvertise deviennent les seules sociétés à pouvoir proposer et exploiter cette technologie unique qui permet de démultiplier l'impact des campagnes publicitaires grâce à des contenus enrichis à forte valeur ajoutée auprès de cibles très qualifiées. Aujourd'hui, la solution est utilisée par plus de 20 agences et 150 annonceurs, déployée dans 110 applications et sites web, et enregistre plus de 55 millions de téléchargements.

A propos de Madvertise

Madvertise est l'un des pionniers européens de l'AdTech fondé en 2011 au cœur de l'Europe. Positionné comme le plus grand réseau publicitaire mobile européen indépendant sur le segment premium en France, en Allemagne et en Italie, Madvertise a développé une technologie propriétaire pour maximiser la visibilité des annonceurs et les revenus des éditeurs. En développant ses technologies en interne, Madvertise propose une gamme de solutions publicitaires combinant le display mobile, le Digital Out of Home, le social Media pour fournir aux annonceurs les meilleurs résultats possibles. Avec une audience de 55 millions de visiteurs uniques par mois et plus de 250 éditeurs premium à son actif, Madvertise est le meilleur choix pour que les annonceurs en Europe soient vus, entendus et désirés. Avec son objectif de devenir neutre en CO 2 d'ici fin 2022, Madvertise est un acteur AdTech européen, respectueux de l'environnement et doté d'une solution SaaS inégalée.

Madvertise est coté sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALMNG) et éligible au PEA-PME

Plus d'informations sur www.madvertise.com

A propos de SYNC

SYNC est une deep tech française qui propose les formats publicitaires des nouveaux usages du mobile, innovants, synchronisés avec la télévision et la radio. La publicité est enrichie grâce à une solution ouverte de pré-chargement dynamique et synchronisée grâce à une technologie brevetée par SYNC.

Trois offres complémentaires ont été développées pour répondre à tous les besoins :

• SYNC DISPLAY affiche des formats publicitaires riches sur des appareils mobiles synchronisés avec le téléviseur. Il s'agit d'un nouvel inventaire publicitaire pour les annonceurs et les agences, avec des revenus supplémentaires pour les fournisseurs d'applications.

• SYNC ACTIVATE permet d'optimiser les campagnes avec mots clés grâce à la synchronisation télévisuelle en temps réel, non seulement avec Google, également avec Facebook et d'autres plateformes numériques.

• SYNC ENGAGE fournit aux groupes de médias la solution multi écrans d'accompagnement interactif en marque blanche la plus largement utilisée. Les clients conquis comprennent les plus grandes entreprises de médias du monde comme Disney, Endemol, NBC, NFL, Yahoo ou encore Sony.

www.sync.tv

https://twitter.com/synctv

https://fr.linkedin.com/company/sync-sas

Ce communiqué contient des informations prospectives concernant la situation financière et les résultats de Madvertise. Bien que ces dernières reposent sur des hypothèses raisonnables, ces informations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, y compris des problématiques qui sont inconnues à la société ou ne sont pas considérées à présent comme substantielles et il ne peut être garanti que les événements attendus auront lieu ou que les objectifs énoncés seront effectivement atteints. En particulier, les conséquences de l'épidémie de Covid-19 sont incertaines et la crise sanitaire pourrait aggraver les risques auxquels le Groupe est confronté.