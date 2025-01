15/01/2025 - 18:00

Chiffre d'affaires T2 24/25 : + 29 %

Lagord, le 15 janvier 2025

MACOMPTA.FR (Code ISIN : FR001400NQB6 – Code Mnémonique : MLMCA), éditeur de solutions logicielles dédiées à la gestion des petites entreprises, publie aujourd'hui son chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2024/2025 (1er octobre 2024 - 31 décembre 2024).

Au cours du deuxième trimestre 2024/2025, MACOMPTA.FR a atteint un chiffre d'affaires de 864,7 K€, marquant une progression significative de 29 % par rapport à la même période de l'exercice précédent.

2nd trimestre 2024 2023 Chiffre d'affaires (K€) 864,7 670,4 Progression + 29 %

Prochaine publication : Résultats semestriels le 28 février 2025.

À propos de macompta.fr

Créé en 2007 par un Expert-Comptable, macompta.fr est devenu le site de référence pour la gestion des petites entreprises et associations. Avec son crédo « la gestion accessible pour tous », l'éditeur français est positionné sur le développement de logiciels et appli mobiles simples, performants et abordables. L'éditeur offre une palette complète d'outils de comptabilité, déclarations fiscales, facturation, paie, et notes de frais. Depuis l'origine, les logiciels macompta.fr ont été adoptés par plus de 100.000 utilisateurs : entreprises, associations, experts-comptables et professionnels du conseil pour leurs clients.

Témoin de son succès, le site est aujourd'hui recommandé par de grands réseaux bancaires, des Experts comptables, les organismes de gestion côté entreprise, des fédérations sportives nationales côté associations (ASPTT, UNASS…).

Plus d'informations sur investisseurs.macompta.fr

