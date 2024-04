15/04/2024 - 08:00

Chiffre d'affaires T3 23/24 : + 13%,

Chiffre d'affaires 9m 23/24 : + 26 %

Lagord, le 15 avril 2024

1 ère société française admise sur Euronext Access TM en 2024

société française admise sur Euronext Access en 2024 Chiffre d'affaires T3 2023/2024 (1er janvier - 31 mars) de 0,9 M€ en hausse de 13 % par rapport à la même période de 2022/2023

Chiffre d'affaires 9m 2023/2024 (1er juillet - 31 mars) de 2,2 M€, en hausse de 26 % par rapport à la même période de 2022-2023

Macompta.fr (Code ISIN : FR001400NQB6 – Code Mnémonique : MLMCA), éditeur de solutions logicielles dédiées à la gestion, publie aujourd'hui son activité au titre du troisième trimestre et des neuf premiers mois de l'exercice 2023.

T3 2022/023 T3 2023/2024 Var (%) 9m

2022/2023 9m

2023/2024 Var (%) Chiffre

d'affaires (k€) 800 901 +13 % 1 744 2 201 +26 %

Malgré un contexte économique dégradé avec un tassement de la création d'entreprises et une hausse significative des défaillances d'entreprises, macompta.fr poursuit sa croissance rapide en réalisant un chiffre d'affaires en croissance de 26 % sur 9 mois.

Les revenus récurrents représentent 99 % du chiffre d'affaires.

Pour l'exercice 2023-2024, qui clôture au 30 juin 2024, la société prévoit un chiffre d'affaires en hausse de 25% à 30 % et un EBITDA de près de 30 %.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2023 - 2024, lundi 15 juillet 2024.

À propos de macompta.fr

Créé en 2007 par un Expert-Comptable, macompta.fr est devenu le site de référence pour la gestion des structures de moins de 20 salariés. Avec son crédo « la gestion accessible pour tous », l'éditeur français est positionné sur le développement de logiciels simples, performants et abordables. Les outils macompta.fr sont adoptés par plus de 25 000 utilisateurs en France : entreprises, associations, experts-comptables et professionnels du conseil pour leurs clients.

Témoin de son succès, le site est aujourd'hui recommandé par de grands réseaux bancaires (Bred, Groupe Banque Populaire), des organismes de gestion côté entreprise, des fédérations sportives nationales côté associations (ASPTT, UNASS…).

Plus d'informations sur investisseurs.macompta.fr



Contacts