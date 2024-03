05/03/2024 - 14:30

Paris, le 5 mars 2024

1 ère société française admise sur Euronext Access TM en 2024

Webinaire organisé le mercredi 6 mars 2024 à 11h30

Euronext célèbre aujourd'hui l'admission en Bourse des actions de macompta.fr, acteur de référence dans les applications de gestion en SaaS pour les entreprises et associations de moins de 20 salariés, sur Euronext AccessTM Paris (code mnémonique : MLMCA).

Créé en 2007 par un Expert-Comptable, l'éditeur macompta.fr a développé un logiciel de Comptabilité, rapidement enrichi d'un module de Facturation et de gestion des Immobilisations. Le développement d'un outil de Déclarations Fiscales, de gestion de la Paie et d'une application dédiée aux Notes de Frais permet aux utilisateurs de réaliser toute leur gestion comptable, fiscale, commerciale et sociale depuis macompta.fr.

Avec son crédo « la gestion accessible pour tous », l'éditeur français est positionné sur le développement de logiciels simples, performants et abordables. Les outils macompta.fr sont adoptés par plus de 25 000 utilisateurs en France : entreprises, associations, experts-comptables et professionnels du conseil pour leurs clients.

L'admission en Bourse des actions de macompta.fr sur Euronext AccessTM Paris vise à développer la notoriété de l'éditeur et à renforcer sa présence sur son marché domestique. Macompta.fr a également pour objectif de renforcer sa marque employeur grâce à la mise en place d'actions gratuites pour les salariés et de financer ses investissements en innovation. L'objectif de macompta.fr est clair : devenir le leader français des éditeurs de logiciels de gestion pour les petites structures d'ici cinq ans.

Pour Sylvain HEURTIER, Fondateur et PDG de macompta.fr, : « C'est une grande fierté pour les dirigeants et les équipes de macompta.fr de réaliser cette cotation sur Euronext AccessTM. Cela récompense un travail démarré en 2007, au tout début du Cloud, pour offrir à nos clients des applications de gestion comptabilité intuitives et innovantes. Merci à nos clients pour leur confiance et leur fidélité, à nos équipes pour leur engagement. Merci également à tous les acteurs qui ont participé à la réussite de ce projet d'introduction : Euronext, In Extenso Finance, notre Listing Sponsor et ACTUS, notre agence de communication financière. »

Macompta.fr organisera, mercredi 6 mars 2024 à 11h30, une visioconférence ouverte à tous les investisseurs. Cette visioconférence a pour objectif de détailler les ambitions de développement portées par la société rochelaise et de poser les bases d'une relation directe et régulière avec la communauté financière.



Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2023 - 2024, lundi 15 avril 2024.

À propos de macompta.fr

Créé en 2007 par un Expert-Comptable, macompta.fr est devenu le site de référence pour la gestion des structures de moins de 20 salariés. Avec son crédo « la gestion accessible pour tous », l'éditeur français est positionné sur le développement de logiciels simples, performants et abordables. Les outils macompta.fr sont adoptés par plus de 25 000 utilisateurs en France : entreprises, associations, experts-comptables et professionnels du conseil pour leurs clients.

Témoin de son succès, le site est aujourd'hui recommandé par de grands réseaux bancaires (Bred, Groupe Banque Populaire), des organismes de gestion côté entreprise, des fédérations sportives nationales côté associations (ASPTT, UNASS…).

Contacts

Macompta.fr Macompta.fr In Extenso Finance CEO Directrice Communication Listing Sponsor Sylvain HEURTIER Claire ALIN Cécile ABOULIAN sheurtier@macompta.fr calin@macompta.fr cecile.aboulian@inextenso-finance.fr

