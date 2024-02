27/02/2024 - 10:30

Lagord, le 27 février 2024

Macompta.fr (ISIN : FR001400NQB6 - Mnémonique : MLMCA), éditeur proposant une suite de logiciels en ligne complète et accessible, conçue pour les structures de moins de 20 salariés, annonce la cotation de ses titres sur le compartiment Euronext Access™ à Paris à compter du mardi 5 mars 2024 à 09h00.

Cette admission à la cotation, la 1ère pour une société française sur Euronext AccessTM en 2024, constitue un nouveau jalon dans la trajectoire de performance de la société rochelaise, pionnière sur le développement de solutions de gestion en mode SaaS depuis 2007. L'opération a pour objectif de permettre à macompta.fr de gagner en notoriété et de renforcer sa présence sur son marché domestique.

L'aventure macompta.fr commence par le développement d'un logiciel de Comptabilité rapidement enrichi d'un module de Facturation et de gestion des Immobilisations. Le développement d'un logiciel de Déclarations Fiscales, de gestion de la Paie et d'une appli de Notes de Frais a renforcé le positionnement généraliste de l'éditeur. Les entreprises et associations utilisatrices peuvent réaliser toute leur gestion comptable, fiscale, commerciale et sociale depuis macompta.fr.

La roadmap de macompta.fr comprend notamment à court terme l'intégration de l'IA dans les fonctions support, le chantier de la facturation électronique et le lancement d'une appli Comptabilité.

En 2023 (exercice clos le 30 juin 2023), le chiffre d'affaires de macompta.fr s'établissait à 2 483 K€, avec une progression annuelle de 27 % par rapport à l'exercice 2022. L'EBITDA était de 900 K€, soit un taux de marge de 36,2 % du chiffre d'affaires, pour un résultat net de 516 K€. Sur le premier semestre 2023 - 2024 (clos à fin décembre 2023), le chiffre d'affaires progressait de 43 % à 1 300 K€ par rapport à la même période de 2022 - 2023.

L'objectif de macompta.fr est clair : devenir le leader français des éditeurs de logiciels de gestion pour les petites structures d'ici cinq ans.

Les atouts de macompta.fr

Une offre complète de gestion : comptabilité, facturation, paie, notes de frais ;

Un historique dans le secteur du Cloud de gestion apportant de la notoriété auprès des TPE et associations ;

Un lien privilégié avec les professionnels du chiffres (Experts-Comptables, OGA) ;

Une expertise dans les métiers de la comptabilité, fiscalité et paie ;

Un équilibre financier depuis 2012 permettant d'autofinancer la croissance organique à date.

Modalités de l'opération

La cotation des titres de macompta.fr sur le compartiment Euronext Access™ à Paris débutera le mardi 5 mars 2024 par voie d'admission technique. Un maximum de 240 000 actions macompta.fr, représentant 8 % du capital, sera proposé à la vente à partir du premier jour de cotation des titres. L'entreprise souhaite ainsi insuffler une dynamique de flottant qui pourrait représenter rapidement entre 5 et 10 % du capital.

Marché de cotation Euronext Access™ ISIN FR001400NQB6 Mnémonique MLMCA Procédure d'inscription Admission technique Eligibilité PEA oui Eligibilité PEA PME oui Mode de cotation Double fixing

(11h30 et 16h30) Nombre d'actions composant le capital 3 000 000 Valorisation retenue à l'inscription 14 070 K€ Prix par action retenu à l'inscription 4,69 €

Cette admission sur le marché Euronext Access™ constitue une première étape avant un transfert éventuel des titres de macompta.fr sur le compartiment Euronext Growth®.

Macompta.fr est accompagnée par In Extenso Finance qui intervient en qualité de Listing Sponsor et par ACTUS finance & communication en qualité de conseil en communication financière.

Eligibilité PEA-PME

Macompta.fr confirme son éligibilité au dispositif PEA-PME, conformément au Décret n° 2014-283 du 4 mars 2014 pris pour l'application de l'article 70 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, fixant les critères d'éligibilité des entreprises au PEA-PME.

En conséquence, les actions macompta.fr peuvent être intégrées au sein des comptes PEA-PME, qui pour rappel bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le Plan d'Epargne en Actions (PEA) traditionnel. Sont éligibles, les sociétés de moins de 5 000 salariés dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 1,5 milliard d'euros ou dont le total de bilan est inférieur à 2 milliards d'euros.

Mise à disposition de documents

L'opération d'inscription sur le marché Euronext AccessTM, par voie d'admission technique, ne nécessite pas de visa de l'Autorité des Marchés Financiers conformément aux dispositions des règles du marché Euronext Access TM publiées le 27 novembre 2023. Le Document d'Information est disponible sans frais au siège de la société macompta.fr. Il peut être téléchargé sur investisseurs.macompta.fr. Il est rappelé que les sociétés admises sur Euronext AccessTM ne sont pas soumises aux mêmes règles que les sociétés du marché réglementé. Elles sont au contraire soumises à un corps de règles moins étendu adapté aux petites entreprises de croissance. Le risque lié à un investissement sur Euronext AccessTM peut en conséquence être plus élevé que d'investir dans une société du marché réglementé.

Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2023 - 2024, lundi 15 avril 2024.

À propos de macompta.fr

Créé en 2007 par un Expert-Comptable, macompta.fr est devenu le site de référence pour la gestion des structures de moins de 20 salariés. Avec son crédo « la gestion accessible pour tous », l'éditeur français est positionné sur le développement de logiciels simples, performants et abordables. Les outils macompta.fr sont adoptés par plus de 25 000 utilisateurs en France : entreprises, associations, experts-comptables et professionnels du conseil pour leurs clients.

Témoin de son succès, le site est aujourd'hui recommandé par de grands réseaux bancaires (Bred, Groupe Banque Populaire), des organismes de gestion côté entreprise, des fédérations sportives nationales côté associations (ASPTT, UNASS…).

Plus d'informations sur investisseurs.macompta.fr

Contacts

Macompta.fr Macompta.fr In Extenso Finance CEO Directrice Communication Listing Sponsor Sylvain HEURTIER Claire ALIN Cécile ABOULIAN sheurtier@macompta.fr calin@macompta.fr cecile.aboulian@inextenso-finance.fr

