Données consolidées en M€ 2022 2023 2024* Var 2024/2023* Var 2024/2022* Chiffre d'affaires T2 14,36 17,17 14,82 -13,7% +3,2% Chiffres d'affaires S1 26,16 29,57 27,79 -6,0% +6,2%

*Données non auditées

Baisse d'activité au T2 2024 conformément aux anticipations

En raison à la fois d'un mois de mai exceptionnel en nombre de jours fériés, dont deux consécutifs sur une même semaine, et d'une base de comparaison défavorable, le groupe M2i a enregistré, comme anticipé, au cours du 2ème trimestre 2024, un chiffre d'affaires de 14,8 M€, en baisse de -13,7% par rapport à la même période de 2023. L'an dernier, l'activité s'inscrivait au T2 en croissance +19,1%.



Red Hat consacre M2i "Training reseller of the year" pour l'Europe du sud

Red Hat, filiale d'IBM et leader mondial dans le domaine de l'Open Source, vient de décerner à M2i le prix de "Training reseller of the Year" pour l'Europe Sud lors des Red Hat EMEA Training Partner Awards.

Cette reconnaissance exceptionnelle consacre M2i comme le 1er partenaire Red Hat sur toute la zone Europe du Sud et souligne les performances du groupe, fruit d'une collaboration forte et de long terme avec l'éditeur pour développer les compétences nécessaires à la maîtrise des solutions Red Hat. M2i s'affirme ainsi comme le partenaire Red Hat leader en France.

Partenaire des plus grands éditeurs mondiaux de logiciels comme SAP, Red Hat, Salesforce ou Microsoft, cette récompense consacre une nouvelle fois la reconnaissance par ces acteurs de référence de la valeur développée par M2i dans son domaine.



Bonnes perspectives

Positionné sur le marché toujours très porteur de la formation dans les domaines de l'IT, du Digital, du Management et des Soft Skills, le groupe anticipe de bonnes perspectives d'activité mais reste à court terme vigilant à un contexte économique incertain et, entend se concentrer sur la progression de sa rentabilité opérationnelle dans une période devenue plus difficile.



A PROPOS DE M2I

Acteur de référence des formations dans les domaines de l'IT, du Digital, du Management et des Soft Skills avec plus de 2 850 programmes de formation proposés en présentiel, e-Learning, blended-learning, classe virtuelle et COOC, M2i met à la disposition de ses 4 200 clients ses propres parcours certifiants et diplômants ainsi que le plus grand réseau d'agences avec 35 centres répartis sur toute la France.

M2i est cotée sur le marché Euronext Growth (FR0013270626 ALMII).

Nombre d'actions : 5 276 985







Date de publication : 14 août 2024

Contact Groupe M2i : Cristina Mauriz - Email : actionnaires@m2iformation.fr