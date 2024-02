12/02/2024 - 18:15

CONFIRMATION DE LA CROISSANCE DANS UNE PÉRIODE ATTENTISTE AVEC UN CHIFFRE D'AFFAIRES DE 58,7 M€ EN 2023 (+5%)

BONNE PERSPECTIVES 2024

Données consolidées en M€ 2022 2023* 2023* VS 2022 Chiffre d'affaires 12 mois 55,91 58,71 +5,0% Chiffre d'affaires 4ème trimestre 18,99 18,03 -5,1%

* Les données 2023 sont non auditées

NOUVEAU RECORD D'ACTIVITÉ EN 2023 DANS UNE PÉRIODE ATTENTISTE

Sur l'ensemble de l'année 2023, le groupe M2i a enregistré une activité record à 58,71 M€ en croissance organique de +5,0% par rapport à 2022.

Ce niveau d'activité confirme le bon dynamisme du groupe sur le marché porteur de la formation professionnelle, où M2i accentue encore sa position de leader dans les domaines de l'IT, du Digital et des Soft Skills, avec plus de 2500 cursus, accessibles en présentiel ou en 100% distanciel, ses 35 agences et ses 7 campus en France.

En raison d'une base de comparaison défavorable, le chiffre d'affaires qui atteint 18,03 M€, apparait en légère décroissance de -5,1% au 4ème trimestre 2023. Le groupe avait en effet enregistré au 4ème trimestre 2022 une croissance interne exceptionnelle de +30,0%.

PERSPECTIVES

Fort de son positionnement sur le marché porteur de la formation, M2i entend poursuivre sa stratégique de croissance et l'amélioration de ses marges au cours des prochains exercices. Après un second semestre 2023 marqué par un certain attentisme, les perspectives d'activité en début d'exercice 2024 apparaissent soutenues.

PROCHAINE PUBLICATION

Le résultat annuel 2023, le 30 avril 2024 au plus tard.

A propos de M2i

Acteur de référence des formations dans les domaines de l'IT, du Digital et des Soft Skills avec plus de 2 500 programmes de formation proposés en présentiel, e-Learning, blended-learning, classe virtuelle et COOC, M2i met à la disposition de ses 4 200 clients ses propres parcours certifiants et diplômants ainsi que le plus grand réseau d'agences avec 35 centres répartis sur toute la France.

M2i est cotée sur le marché Euronext Growth (FR0013270626 ALMII).

Nombre d'actions : 5 276 985

Date de publication : 12 février 2024

Contact Groupe M2i : Cristina Mauriz - Email : actionnaires@m2iformation.fr