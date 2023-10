31/10/2023 - 18:00

FORTE AMELIORATION DE LA RENTABILITE OPERATIONNELLE

HAUSSE DE +54,5% DE L'EBITDA AU 1ER SEMESTRE 2023

Données auditées en M€ - Normes françaises S1 2022 S1 2023 2022 VS 2023 Chiffre d'affaires 26,16 29,57 +13,0% EBITDA 1,17 1,80 +54,5% Amortissements et provisions -0,2 -0,85 Résultat d'exploitation 0,97 0,95 Résultat Financier -0,05 0,12 Résultat exceptionnel 0,15 -0,01 Résultat avant impôt 1,07 1,06 Impôt sur les bénéfices -0,09 -0,07 Quote part résultat mis en équivalence -0,02 -0,04 Résultat Net 0,95 0,96





CROISSANCE ORGANIQUE DE +13,0% DU CHIFFRE D'AFFAIRES AU 1ER SEMESTRE 2023

Au cours du 1er semestre 2023, le groupe M2i a enregistré un chiffre d'affaires de 29,57 M€ en croissance de +13,0% par rapport à la même période en 2022, dépassant ainsi ses plus hauts niveaux historiques. Cette performance reflète à nouveau le succès de ses 2500 cursus de formation IT, Digital, Management et Soft Skills accessibles en présentiel et en distanciel.



HAUSSE DE +54,5% DE L'EBITDA

Ce niveau soutenu de croissance s'est accompagné d'une forte amélioration de sa rentabilité opérationnelle avec un EBITDA en hausse au 1er semestre 2023 de +54,5% par rapport au 1er semestre 2022, pour atteindre 1,8 M€.

Sur le semestre, le niveau d'amortissements et de provisions comptables s'établissent à 0,85 M€ contre 0,2 M€ le semestre dernier, ce qui explique que, malgré la forte amélioration de la rentabilité opérationnelle, le résultat d'exploitation apparait facialement stable ce semestre à 0,95 M€ contre 0,97 M€ au 1er semestre 2022.

Ce niveau exceptionnel d'amortissements et de provisions comptables ce semestre s'explique par la variation d'actualisation des provisions retraite de 0,35 M€ et d'une dépréciation d'actifs de 0,23 M€.

Après prise en compte d'un résultat financier de +0,12 M€ et d'un résultat exceptionnel de -0,01 M€, le résultat avant impôt et le résultat net ressortent là encore facialement stables au 1er semestre 2023 à respectivement 1,06 M€ et à 0,96 M€.

Le groupe disposait au 30 juin 2023 d'une trésorerie disponible de 5,2 M€.



BONNES PERSPECTIVES DE CROISSANCE ET DE RENTABILITÉ

Acteur majeur sur le marché porteur de la formation professionnelle dans les domaines de l'IT, du Digital, du Management et des Soft Skills, M2i anticipe, au cours des prochains exercices, la poursuite de la croissance de ses ventes et de sa rentabilité. A court terme, après un début de second semestre relativement attentiste, les perspectives d'activité sur la fin de cette année et le début 2024 restent soutenues.



PROCHAINE PUBLICATION

Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2023, le 15 novembre 2023 au plus tard (après bourse).





A propos de M2i

Acteur de référence des formations dans les domaines de l'IT, du Digital, du Management et des Soft Skills avec plus de 2500 programmes de formation proposés en présentiel, e-Learning, blended-learning, classe virtuelle et COOC, M2i met à la disposition de ses 4200 clients ses propres parcours certifiants et diplômants ainsi que le plus grand réseau d'agences avec 35 centres répartis sur toute la France.

M2i est cotée sur le marché Euronext Growth (FR0013270626 ALMII).

Nombre d'actions : 5 276 985





Date de publication : 31 octobre 2023

Contact Groupe M2i : Cristina Mauriz - Email : actionnaires@m2iformation.fr