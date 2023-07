03/07/2023 - 09:10





Nomination de M. Olivier Balva au poste de Président Directeur Général du groupe M2i

Faisant suite à la nomination à l'unanimité de M. Olivier Balva au poste de Président Directeur Général du groupe Prologue le 30 juin 2023, le conseil d'administration du groupe M2i s'est réuni le 3 juillet 2023 et a nommé M. Olivier Balva au poste de Président Directeur Général du groupe M2i à l'unanimité.





PROCHAINE PUBLICATION

Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2023, le 15 août 2023 au plus tard (après bourse).





A propos de M2i

Acteur de référence des formations dans les domaines de l'IT, du Digital et des Soft Skills avec plus de 2 500 programmes de formation proposés en présentiel, e-Learning, blended-learning, classe virtuelle et COOC, M2i met à la disposition de ses 4 200 clients ses propres parcours certifiants et diplômants ainsi que le plus grand réseau d'agences avec 35 centres répartis sur toute la France.

M2i est cotée sur le marché Euronext Growth (FR0013270626 ALMII).

Nombre d'actions : 5 276 985



Publication, le 3 juillet 2023





