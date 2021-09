30/09/2021 - 18:30

ACCÉLÉRATION DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT (+ 27,3% VS S1 2019), NETTEMENT SUPÉRIEUR AU NIVEAU D'AVANT CRISE

BONNES PERSPECTIVES DE FIN D'ANNÉE

Données auditées en M€ S1 2019 S1 2020 S1 2021 2021 VS 2019 Chiffre d'affaires 22,15 14,96 22,76 +2,8% % Marge Brute/CA 40,30% 35,10% 44,30% % Charges de personnel/CA 29,60% 30,00% 31,90% Résultat Opérationnel Courant 0,82 -1,1 1,05 +27,3% Résultat Opérationnel 1,05 -1,6 0,57 dont actions gratuites managers -15% -51% Résultat Financier -0,09 -0,1 -0,16 Résultat avant impôt 0,96 -1,7 0,41 Résultat Net 0,73 -1,68 0,18





ACTIVITÉ SUPÉRIEURE AU NIVEAU D'AVANT CRISE

Au cours du 1er semestre 2021, le groupe M2i a enregistré un chiffre d'affaires de 22,76 M€ en croissance de +2,8% par rapport à la même période en 2019, dépassant ainsi ses niveaux d'avant la crise. Cette performance reflète à nouveau le succès de ses 2400 cursus de formation IT, Digital et Management accessibles en présentiel et en distanciel.

ACCÉLÉRATION DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT (+27,3%)

Ce retour à un niveau d'activité supérieur, au plus haut historique, s'est accompagné d'une forte amélioration du ratio de Marge Brute/CA qui a progressé de 4 points comparé au niveau d'avant crise, passant de 40,3% au S1 2019 à 44,3% au S1 2021. Cette forte hausse a permis à M2i d'absorber très largement l'augmentation des charges de personnel liée au développement de ses nouvelles activités (en particulier dans l'Alternance), qui passent de 29,6% du chiffre d'affaires au S1 2019 à 31,9% au S1 2021.

Le résultat opérationnel courant du groupe M2i s'inscrit ainsi en nette accélération, avec une croissance sur le S1 2021 de +27,3% par rapport au S1 2019, pour atteindre 1,05 M€.

Après prise en compte d'un coût IFRS non récurrent de 0,57 M€ lié à la prise en compte des actions gratuites 2020/2021 attribuées aux managers, le résultat opérationnel et le résultat net s'établissent respectivement sur le 1er semestre 2021 à 0,57M€ et 0,18M€.

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉ AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE +1,7 M€

La bonne gestion financière de la croissance de ses activités ainsi que l'accélération de sa rentabilité opérationnelle ont permis à M2i d'enregistrer une forte génération de cash sur le 1er semestre 2021 avec un flux de trésorerie lié aux activités opérationnelles qui atteint +1,7 M€.

Le groupe disposait au 30 juin 2021 d'une trésorerie de 13,8 M€.

BONNES PERSPECTIVES DE FIN D'ANNÉE

Le groupe anticipe sur l'année 2021 la poursuite de sa croissance d'activité à un rythme soutenu avec un niveau de rentabilité qui devrait confirmer sa capacité de forte progression.

PROCHAINE PUBLICATION

Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre, le 15 novembre 2021 au plus tard (après bourse).



A propos de M2i

Acteur de référence des formations IT, Digital et Management avec plus de 2 400 programmes de formation proposés en présentiel, e-Learning, blended-learning, classe virtuelle et COOC, M2i met à la disposition de ses 4 200 clients ses propres parcours certifiants et diplômants ainsi que le plus grand réseau d'agences avec 35 centres répartis sur toute la France.

M2i est coté sur Euronext Growth (FR0013270626 ALMII).

Nombre d'actions : 5 036 485

Contact Groupe M2i : Cristina Mauriz - Email : [email protected]

