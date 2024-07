09/07/2024 - 18:00

LUCIBEL, acteur de pointe des technologies de la lumière, installe l'un de ses emblématiques Beauty Light Bar dans l'espace des Galeries Lafayette de CAP3000, du 30 juin au 31 décembre 2024.

LUCIBEL, à travers sa marque Lucibel.le Paris, y proposera une expérience cosmétique inédite, dispensée au sein de l'un de ses Beauty Light Bar signature. Le corner mettra à disposition deux soins exclusifs : le OVE Light Skin Glow, un soin booster d'éclat de 20 minutes, ainsi que le OVE Light Cell Rejuvenation, un soin activateur de collagène et d'acide hyaluronique de 30 minutes. En parallèle, les produits phares de la gamme OVE seront également mis en vente, dont le masque OVE, pièce de design qui illumine le teint et régénère le tissu cutané, ainsi que sa version nomade, le OVE Mini.

Frédéric Granotier, président fondateur et directeur général de LUCIBEL, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous installer dans l'espace des Galeries Lafayette de CAP3000 à partir de la période estivale et jusqu'aux fêtes de fin d'année. L'esprit d'élégance et d'innovation que nous partageons avec ce centre commercial emblématique rendait naturelle l'ouverture de ce pop-up store. »

L'ouverture d'un corner exclusif au sein des Galeries Lafayette de CAP3000 marque l'accélération de la stratégie de distribution des produits de la gamme OVE ainsi que de l'offre on-the-go de Lucibel.le Paris. Cette offre duale déclinée dans un Beauty Light Bar permet à une nouvelle clientèle de découvrir l'univers de la marque.

A propos des GALERIES LAFAYETTE

Leader français des Grands Magasins et célèbre dans le monde entier, les Galeries Lafayette sont depuis 130 ans, un spécialiste incontesté de la mode et du commerce évènementiel, ayant pour vocation de faire de chaque visite une expérience unique et de proposer à leurs clients français et internationaux, une sélection de marques sans cesse renouvelées, allant de l'accessible au premium et au luxe. Présente sur les segments de la mode et de l'accessoire, de la beauté, de la décoration, de l'alimentation, de la restauration, la marque Galeries Lafayette rayonne grâce à un réseau de 67 magasins en France et à l'International, à son site marchand galerieslafayette.com, et à son activité de déstockage Galeries Lafayette Outlet.

A propos de LUCIBEL

Fondée en 2009 par Frédéric Granotier, LUCIBEL est une société française spécialisée dans les technologies de la lumière. L'entreprise conçoit, développe et produit des applications et dispositifs lumineux à destination des mondes du luxe, de l'art et du beau. L'expertise du Groupe se déploie sur deux verticales d'excellence : la lumière scénographique, au service d'expériences distinctives, et la lumière cosmétique, au service de la beauté et du bien-être. Entreprise d'innovation, LUCIBEL dédie environ 20% de ses effectifs à la Recherche & Développement. Basé à Barentin, dans la région de Rouen, le Groupe dispose de deux sites de production, tous deux situés en France.

www.lucibel.com

www.lucibelleparis.com

Lucibel est cotée sur Euronext Growth Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN : FR0011884378

Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI

Contact Lucibel - Relations actionnaires

Séverine Jacquet – Directrice financière

severine.jacquet@lucibel.com / +33 (0)1 80 03 16 70

Contact presse

Florian Langlais

florian.langlais@orson.ai /+33 (0)6 38 44 72 20