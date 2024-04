15/04/2024 - 08:00

Atteinte de la rentabilité opérationnelle et d'un bénéfice net

Forte progression du taux de marge brute (64,4% vs. 51,5% en 2022)

Accélération du désendettement financier net

Perspectives 2024 : amélioration attendue de la rentabilité et hausse du bénéfice net à la faveur du déploiement de nouveaux produits sur les segments à fortes marges

Le Groupe Lucibel annonce ses résultats annuels, établis en normes françaises.

Données en K€ 2023 2022 Chiffre d'affaires 9 035 8 177 Excédent brut d'exploitation 516 (1 495) Résultat d'exploitation 134 (2 556) Résultat financier (26) (54) Résultat exceptionnel (52) 282 Impôt sur les bénéfices 17 40 Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition - - Résultat net 73 (2 287)

Frédéric GRANOTIER, Président fondateur et directeur général de Lucibel, a déclaré : « 2023 a été une année de concrétisation pour Lucibel. En poursuivant méthodiquement notre stratégie concentrée autour de nos deux verticales d'excellence, nous avons enclenché une dynamique de création de valeur dont les résultats délivrés témoignent. Avec une structure renforcée et une puissance d'innovation accrue, nous sommes désormais en position d'accélérer en 2024 et y travaillons tous les jours, au service de nos clients et au bénéfice de nos actionnaires. »



Chiffre d'affaires

Sur l'exercice 2023, le chiffre d'affaires consolidé du groupe Lucibel est en augmentation de 10,5% par rapport à celui de 2022. Ce résultat intervient dans le contexte du repositionnement stratégique engagé à l'automne 2022 pour recentrer le Groupe sur ses deux verticales d'excellence -Lumière Scénographique et Lumière Cosmétique- et témoigne des dynamiques fortes qu'elles connaissent l'une et l'autre.

Dans le détail, les évolutions des différentes verticales sont les suivantes :

La Lumière Scénographique, qui concentre les activités du Groupe en matière de création d'expériences lumineuses distinctives, est principalement portée par la société Procédés Hallier. Filiale détenue à 100% par le groupe Lucibel, spécialisée en éclairage muséographique, Procédés Hallier a vu son activité progresser de façon significative entre 2022 et 2023, à 2 891 K€ contre 2 485 K€ (+16%) après avoir enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 24% entre 2021 et 2022. Une partie significative de ces revenus, avoisinant 70% du chiffre d'affaires, sont des revenus récurrents associés à des contrats pluriannuels avec les grands musées nationaux, ainsi qu'à des commandes régulières et prévisibles. L'exercice 2023 a par ailleurs été marqué par une accélération des ventes à l'export, avec notamment deux commandes significatives, dont une commande de 725 projecteurs destinés à la Biennale des Antiquaires de Diriyah (Arabie Saoudite), représentant plus de 400 K€ de chiffre d'affaires.

La verticale Lumière Scénographique est complétée par la Business Unit Projets Spéciaux qui porte des réalisations à forte valeur ajoutée. Cette Business Unit s'appuie sur l'expertise forte de l'équipe R&D de Lucibel afin de favoriser le déploiement de technologies lumineuses sur-mesure lui permettant d'intervenir sur des segments de niche à marges élevées, tels les équipements lumineux de précision des cabinets dentaires. Elle enregistre une croissance significative de son chiffre d'affaires qui est passé de 188 K€ en 2022 à 530 K€ en 2023 (+182%). Au cours de l'année 2023, cette Business Unit a réalisé plusieurs projets pour le groupe LVMH, confirmant les synergies commerciales existantes à l'articulation des mondes du luxe, de l'art et du beau.

La Lumière Cosmétique, pour la beauté et le bien-être, est principalement portée par Lucibel.le Paris, qui met à profit l'expertise technologique de Lucibel afin de développer une gamme de produits à la pointe de l'innovation en matière de photobiomodulation. En parallèle, le Groupe développe des solutions d'éclairages circadiens favorisant le bien-être et l'endormissement, déployées, entre autres, au sein des spas DIOR.

Le chiffre d'affaires de cette activité est passé de 896 K€ en 2022 à 2 233 K€ en 2023, enregistrant une hausse remarquable de 149%. Cette très forte croissance de l'activité Lumière cosmétique du groupe Lucibel s'explique par la signature d'un accord de partenariat avec DIOR, mais aussi par la montée en puissance des ventes à l'international et par une présence de la marque Lucibel.le Paris dans les grands magasins parisiens (Le Bon Marché Rive Gauche, Galeries Lafayette). Les solutions cosmétiques par la lumière du groupe Lucibel sont unanimement reconnues comme les plus performantes du marché au niveau européen.

Les activités historiques du Groupe continuent leur repli conformément au repositionnement de Lucibel autour de ses activités à forte marge. En conséquence, le chiffre d'affaires des activités concernées a reculé de 25% entre 2022 et 2023.



Marge brute

L'évolution du taux de marge brute entre 2022 et 2023, qui passe de 51,5% à 64,4%, s'explique par le recentrage du Groupe sur ses activités à plus forte valeur ajoutée. La croissance du chiffre d'affaires, combinée à la nette amélioration du taux de marge brute permet au Groupe de dégager en 2023 une marge brute de 5 818 K€ contre 4 213 K€, soit une progression en valeur de 38%.

Données en K€ 2023 2022 Chiffre d'affaires 9 035 8 177 Achats consommés (3 217) (3 964) Marge sur achats consommés 5 818 4 213 En % du CA 64,4% 51,5%



Résultat d'exploitation

Grâce au recentrage de ses activités engagé en 2022, le groupe Lucibel dégage un excédent brut d'exploitation de 516 K€ et atteint un résultat d'exploitation positif sur 2023, de 134 K€ contre une perte d'exploitation de 2 556 K€ en 2022, soulignant ainsi la pertinence de sa réorientation stratégique.

Au-delà de l'impact de l'évolution de l'activité et de l'amélioration du taux de marge brute, la nette amélioration de la rentabilité s'explique également par une stratégie volontariste de réduction des charges d'exploitation.

Ainsi, les charges externes ont baissé de 10% entre les deux exercices, à la faveur d'une revue et d'une renégociation générale des contrats dans une perspective d'optimisation de l'allocation des ressources.

Les charges de personnel enregistrent une baisse sensible, de l'ordre de 16% sur la période, ce qui traduit les efforts du Groupe pour mettre sa structure de coûts en adéquation avec son orientation stratégique autour de ses deux verticales et de leurs moteurs communs : la Recherche et Développement, qui représente 20% des effectifs du Groupe, et l'expansion commerciale.

La hausse des autres charges d'exploitation s'explique notamment par le versement de redevances liées à la commercialisation du masque de beauté OVE.

Les variations observées dans les dotations entre 2022 et 2023 s'expliquent par le choix stratégique du Groupe, fin 2022, d'abandonner ses deux activités Lorenz Light Technic et LuciConnect, ce qui l'avait conduit à déprécier certains stocks. L'année 2023 représente donc, à cet égard, un retour à la normale après une année exceptionnelle.



Résultat net

Le résultat net s'établit à 73 K€ contre une perte de 2 287 K€ en 2022. Le Groupe atteint ainsi la profitabilité sur l'exercice 2023.



Bilan

Au 31 décembre 2023, les capitaux propres consolidés s'élèvent à 378 K€ contre un montant négatif de 1 904 K€ au 31 décembre 2022. Compte tenu d'une trésorerie brute disponible de 708 K€ au 31 décembre 2023, l'endettement financier net du Groupe s'élève à 3 125 K€ contre 4 707 K€ à la fin de l'exercice 2022.



Trésorerie

La trésorerie connaît une amélioration significative qui témoigne d'une dynamique de bilan positive pour le Groupe, en lien avec l'atteinte de la rentabilité et de la profitabilité. Ainsi, la marge brute d'autofinancement sur l'exercice s'élève à 482 K€, actant le retournement réalisé par rapport à l'exercice 2022 où les besoins de trésorerie pour financer l'activité excédaient 2,3 M€.

Au cours de l'exercice, le Groupe a réalisé une augmentation de capital clôturée le 5 avril 2023. Portée par deux investisseurs qualifiés, cette opération avait pour objectifs de renforcer la structure financière du Groupe afin, notamment, de faire face aux remboursements d'emprunts (1 429 K€ sur l'ensemble de l'exercice 2023) et d'accélérer les développements de projets et de nouveaux produits. Cette opération a notamment permis un investissement accru dans la R&D, matérialisé par une hausse de 34% des frais de développement immobilisés sur l'exercice 2023 et concrétisé par la conception de plusieurs nouveaux produits au cours de l'exercice.

Au cours des 18 derniers mois, le Groupe s'est engagé dans une trajectoire de désendettement accélérée ; sa dette nette est ainsi passée de 5 177 K€ au 30 juin 2022 à 3 124 K€ au 31 décembre 2023 avec un taux moyen pondéré des emprunts de 0,7%.

Dette financière nette

en K€ Au 30/06/22 5 177 Au 31/12/22 4 707 Au 30/06/23 3 368 Au 31/12/23 3 125

Dans ce cadre, le Groupe demeure en contact avec de nombreux investisseurs et étudie de façon régulière diverses solutions de financement qui peuvent consister en des levées de nouveaux fonds propres, prendre la forme d'emprunts bancaires, ou encore d'émissions d'obligations. Au premier trimestre 2024, un financement bancaire de 700 K€ a ainsi été accordé par la Banque Populaire d'Alsace Lorraine Champagne, renforçant ainsi la trésorerie du Groupe.

Au 31 décembre 2023, le Groupe disposait d'une trésorerie brute de 708 K€.



Perspectives 2024

Désormais concentré sur ses deux verticales d'excellence et doté d'une structure consolidée par les résultats de l'année 2023, le Groupe entend construire une trajectoire de croissance durable. En capitalisant sur son savoir-faire unique ainsi que sur l'accroissement de son réseau de distribution, Lucibel s'attend à une hausse de l'activité en 2024, portée par deux dynamiques complémentaires : le lancement de nouveaux produits disruptifs, au croisement des recherches technologique, ingénieriale et médicale, ainsi que le déploiement d'une stratégie commerciale plus agressive, qui doivent permettre de déployer ces innovations à plus grande échelle.

L'investissement soutenu dans la R&D a permis d'effectuer une montée en gamme significative de l'offre des deux verticales du Groupe à travers la conception et la fabrication d'une série de nouveaux produits, dévoilés au cours des dernières semaines.

Sur sa verticale scénographique, Lucibel a mis au point le « Marco Polo », bijou technologique conçu en partenariat avec les deux ingénieurs qui ont eu la charge de mettre en lumière la Joconde, positionnant ainsi Procédés Hallier à la pointe de l'éclairage muséographique.

Son pendant cosmétique s'est vu élargi par les trois nouveaux produits de la collection OVE – Hair OVE, OVE Body Light, et OVE Pro Cell Regen - tous présentés à l'occasion de l'Innovation Day annuel de Lucibel au sein de l'Appartement de la Samaritaine.

Cette extension substantielle de l'offre du Groupe doit lui permettre de densifier son activité commerciale et de favoriser les opportunités de partenariats stratégiques auprès d'acteurs du luxe, de l'art et du beau.

Parallèlement au lancement de ses derniers produits, le Groupe s'est doté de capacités de vente accrues, à la fois plus nombreuses et mieux à même de servir la dimension expérientielle des solutions Lucibel, mais aussi étendues à de nouvelles géographies dans l'optique de déployer sa gamme cosmétique au sein de marchés prometteurs.

Cette dynamique est tout d'abord alimentée par le développement de l'offre on-the-go de Lucibel.le Paris qui recueille un succès manifeste au sein de la Wellness Galerie des Galeries Lafayette Paris Haussmann. Fort de cette réussite, le Groupe s'est engagé dans le déploiement de ses soins et produits au sein de Beauty Light Bars ouverts dans plusieurs grands magasins parisiens tels que la Samaritaine.

La multiplication des points de vente vient s'articuler à l'expansion internationale de la verticale cosmétique du Groupe, qui devrait connaître d'ici fin 2024 une progression conséquente. Ainsi, dès le mois de mai, Lucibel.le Paris déploiera, de façon expérimentale, ses masques OVE au Moyen-Orient au sein d'un large réseau de distribution de produits de luxe. Des premières livraisons de masques OVE aux États-Unis sont également prévues à compter du 3ème trimestre 2024.

Du fait de l'extension de la gamme OVE et de la hausse des volumes commercialisés, le Groupe tire aujourd'hui parti de la baisse de ses coûts de fabrication. Il a été décidé de répercuter cette réduction des coûts sur le prix du masque OVE à destination des clients particuliers. Ce dernier passe ainsi de 2 160 € à 1 790 € dans sa version blanc mat, et de 2 580 € à 1 990 € dans sa version à finition brillante. Cette politique tarifaire plus attractive, couplée à l'élargissement de la gamme OVE, doit permettre l'accroissement de la part de marché du Groupe, dans un secteur de la beauté par la lumière en forte croissance à l'échelle mondiale.

Avec la commercialisation à venir des nouveaux produits et l'accroissement du déploiement international prévu, une hausse conséquente du chiffre d'affaires est attendue au 2nd semestre 2024.

Lucibel précise que ses comptes consolidés et sociaux seront arrêtés par son Conseil d'administration lors de sa séance du 23 avril prochain.

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

Données en K€ 2023 2022 Chiffre d'affaires 9 035 8 177 Achats consommés (3 217) (3 964) Marge sur achats consommés 5 818 4 213 en % du chiffre d'affaires 64,4% 51,5% Charges externes (2 700) (3 009) Charges de personnel (3 052) (3 621) Impôts et taxes (78) (87) Autres produits d'exploitation 982 1 081 Autres charges d'exploitation (454) (72) Excédent brut d'exploitation 516 (1 495) Dotations nettes des reprises aux

amortissements et provisions (382) (1 060) Résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition 134 (2 556) Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition - - Résultat d'exploitation après dotations aux amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition 134 (2 556) Résultat financier (26) (54) Résultat courant des sociétés intégrées 108 (2 609) Résultat exceptionnel (52) 282 Impôts sur les bénéfices 17 40 Résultat net de l'ensemble consolidé 73 (2 287) Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence Intérêts minoritaires Résultat net 73 (2 287) Résultat net par action 0,00 (0,14) Résultat net dilué par action 0,00 (0,14)

BILAN CONSOLIDÉ

Données en K€ 31/12/2023 31/12/2022 Immobilisations incorporelles 3 604 3 428 dont Écarts d'acquisition 2 117 2 117 Immobilisations corporelles 422 429 Immobilisations financières 172 166 Total actif immobilisé 4 198 4 022 Stocks et en-cours 2 901 3 171 Clients et comptes rattachés 523 266 Autres créances et comptes de régularisation 1 175 1 399 Trésorerie et équivalents de trésorerie 708 568 Total actif circulant 5 307 5 404 TOTAL ACTIF 9 505 9 426 CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

en K€ 31/12/2023 31/12/2022 Capital 3 766 3 178 Primes liées au capital 3 698 2 070 Réserves de conversion (195) (204) Résultat de l'exercice 73 (2 287) Réserves (6 964) (4 661) Total Capitaux propres 378 (1 904) Intérêts hors Groupe Autres fonds propres 429 821 Provisions 625 680 Emprunts et dettes financières 3 404 4 454 Fournisseurs et comptes rattachés 2 160 2 121 Autres dettes et comptes de régularisation 2 510 3 254 Total Dettes 8 074 9 829 TOTAL PASSIF 9 505 9 426

TABLEAU DE VARIATION DES FLUX DE TRESORERIE

Données en K€ 31/12/2023 31/12/2022 Résultat net consolidé 73 (2 287) Quote-part de résultat des entités mises en équivalence - Dotations nettes aux amortissements et provisions

(hors dépréciation des actifs courants constatée dans la ligne

de variation des créances clients et des stocks ci-dessous) (445) 515 Gains ou pertes sur cession 896 (534) Autres produits et charges sans incidence trésorerie (41) (7) Produit / Charge d'impôt différé sur le résultat - - Marge brute d'autofinancement (A) 482 (2 313) Variation des stocks 271 32 Variation des créances clients (542) 822 Variation des dettes fournisseurs 241 128 Variation des autres actifs et passifs opérationnels (414) (324) Flux net de trésorerie généré par l'activité (B) 38 (1 655) Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations

incorporelles et corporelles (200) (65) Décaissements liés aux frais de développement immobilisés (547) (409) Décaissements liés aux prêts et dépôts (6) (0) Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles 49 604 Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières - 22 Flux de trésorerie liés aux opérations de regroupement d'entreprise (12) Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (C) (716) 152 Augmentation de capital de la société mère 2 217 1 903 Cession (acquisition) d'actions propres - Remboursement d'emprunts et de dettes financières

(y.c avances conditionnées) (1 429) (818) Émission d'emprunts et de dettes financières 30 2 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (D) 818 1 088 Incidence des variations des cours de devises (E) (0) Variation de trésorerie nette (B+C+D+E) 140 (415) Trésorerie à l'ouverture 565 980 Trésorerie à la clôture 705 565