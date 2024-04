02/04/2024 - 08:00

PROCÉDÉS HALLIER, filiale du groupe LUCIBEL dédiée à l'éclairage des musées et des institutions culturelles, a présenté, en amont de sa participation au Salon international des musées (SITEM) les 3 et 4 avril 2024, un nouveau modèle de cadreur innovant. Ce dispositif d'éclairage unique, le « Marco Polo », est le fruit d'une collaboration étroite entre les équipes de Recherche & Développement de LUCIBEL et deux ingénieurs spécialistes de l'éclairage muséal de précision, Jean-Pierre MIRAS et Marco ANGELINI.

Conçu par ces deux ingénieurs qui ont eu la charge de mettre en lumière de la Joconde, le Marco Polo est né d'une réflexion sur l'éclairage curatorial conduite par des experts. En s'appuyant sur le savoir-faire de l'équipe de conception de PROCEDES HALLIER sur la lumière LED, Jean-Pierre MIRAS et Marco ANGELINI ont mis à contribution leur expérience d'éclairage d'œuvres parmi les plus prestigieuses au monde - s'étendant des toiles de Van Gogh à la Vénus de Milo -, afin d'élaborer un cadreur d'une puissance inédite.

Ce concentré de technologie surnommé « booster de lumière » sublime les couleurs des œuvres qu'il illumine par une combinaison de spectres paramétrables via une application dédiée. A travers un équilibre des contrastes extrêmement précis, le Marco Polo vient augmenter la saturation sur des zones ciblées, intensifier la profondeur des teintes sombres ou encore changer la température colorielle des œuvres.

Outil de revitalisation, le Marco Polo permet par ailleurs de restituer la singularité d'une gamme chromatique initialement souhaitée par l'artiste mais dont la vivacité s'est estompée au fil du temps. A ce titre, son utilisation se destine également aux institutions désireuses d'anticiper des travaux de restauration matérielle en reconstituant préalablement l'éclat originel des œuvres par la lumière.

Jean-Pierre MIRAS, ingénieur-concepteur spécialiste de la lumière chromatique, a déclaré : « Nous avons conçu le Marco Polo avec l'ambition de permettre l'expression de chaque vision curatoriale. Pour nous, illuminer une œuvre, c'est non seulement lui restituer sa vitalité chromatique, mais aussi en proposer une interprétation. C'est pourquoi nous avons envisagé ce dispositif d'éclairage inédit à partir d'un vaste champ de paramétrages qui permet des options d'éclairages propres à chaque œuvre et à chaque conception muséale. »

Marco ANGELINI, ingénieur spécialiste de spectrométrie et d'optique, a ajouté : « Les performances sans précédent du Marco Polo ont été rendues possibles par l'articulation de nos recherches sur l'illumination artistique et de l'expertise de PROCEDES HALLIER sur l'ingénierie lumineuse sur-mesure. A travers cette collaboration, nous sommes parvenus à convertir un concentré de technologie extraordinairement sophistiqué en un produit industriel intuitif et efficient. »

Frédéric GRANOTIER, président fondateur et directeur général de LUCIBEL a commenté : « La conception du Marco Polo témoigne de l'extension de la gamme PROCEDES HALLIER par des dispositifs d'un niveau de détail et d'une capacité chromatique augmentés au service des œuvres d'art et des institutions qui les exposent. La rencontre du savoir-faire artisanal de PROCÉDÉS HALLIER et des travaux de Jean-Pierre MIRAS et Marco ANGELINI sur l'éclairage coloriel nous permettent aujourd'hui de concevoir des solutions lumineuses de haute précision qui ouvrent des perspectives curatoriales inédites. »

Le dévoilement du Marco Polo s'ancre dans la stratégie de montée en gamme engagée par LUCIBEL sur ses verticales scénographique et cosmétique. Dans ces deux domaines d'expertise, le Groupe déploie, depuis le début de l'année, une série de produits de rupture, conçus selon une approche qui associe innovation et ingénierie de pointe afin d'étendre les capacités de LUCIBEL à servir les acteurs les plus exigeants du luxe, de l'art et du beau.

PROCEDES HALLIER exposera le projecteur MARCO POLO au SITEM (stand A11/B14), dont la 28e édition se tiendra au Carrousel du Louvre les 3 et 4 avril 2024.

A propos de PROCÉDÉS HALLIER

PROCÉDÉS HALLIER, filiale à 100% du groupe Lucibel, est dédiée à la muséographie et combine savoir-faire technologique et excellence artisanale au service des plus grands musées, en France et à l'international. Pilier de la verticale scénographique du groupe LUCIBEL, l'entreprise crée sur son atelier de fabrication de Montreuil, des solutions lumineuses de pointe qui mobilisent l'ensemble du spectre pour concevoir les lumières polychromatiques les plus pertinentes et personnalisées afin de magnifier les espaces et les œuvres.

A propos de LUCIBEL

Fondée en 2009 par Frédéric Granotier, LUCIBEL est une société française spécialisée dans les technologies de la lumière. L'entreprise conçoit, développe et produit des applications et dispositifs lumineux à destination des mondes du luxe, de l'art et du beau. L'expertise du Groupe se déploie sur deux verticales d'excellence : la lumière scénographique, au service d'expériences distinctives, et la lumière cosmétique, au service de la beauté et du bien-être. Entreprise d'innovation, LUCIBEL dédie environ 20% de ses effectifs à la Recherche & Développement. Basé à Barentin, dans la région de Rouen, le Groupe dispose de deux sites de production, tous deux situés en France.

www.lucibel.com

www.lucibelleparis.com

Lucibel est cotée sur Euronext Growth Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN : FR0011884378

Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI

