LUCIBEL, acteur de pointe des technologies de la lumière, développe son concept de soins on the go à travers l'ouverture d'un corner LUCIBEL.LE PARIS au cœur de l'espace skincare de la SAMARITAINE, du 13 mars au 30 juin 2024. Disruptif et innovant, le BEAUTY LIGHT BAR de LUCIBEL.LE PARIS proposera deux soins pour stimuler la production naturelle de collagène, d'élastine et d'acide hyaluronique en complément de la commercialisation des produits de la gamme OVE.

Ancrée au cœur de Paris, entre Saint Germain et le Palais Royal, la Samaritaine est la destination shopping incontournable pour le Parisien en balade comme pour le touriste averti en quête d'art de vivre à la française. Le grand magasin, reconnu mondialement pour sa sélection de marques de luxe, dispose d'un espace unique en Europe de 3400 m2 consacré à la beauté.

Marque pionnière dans le domaine de la photobiomodulation depuis 2014, LUCIBEL.LE PARIS s'inscrit dans une nouvelle génération de soins de la peau, fondée sur une approche holistique du bien-être qui vise à harmoniser le corps et l'esprit. A travers une collaboration étroite entre scientifiques et ingénieurs, tous les produits LUCIBEL.LE PARIS sont conçus et fabriqués en France afin d'atteindre le plus haut niveau de performance possible.

Avec un soin booster d'éclat « 12 Minutes to Glow » et un soin régénérant « OVE Light Cell Rejuvenation », LUCIBEL.LE PARIS proposera une expérience de soin exceptionnelle au sein d'un espace dédié. Y seront mis en vente les produits de la gamme OVE, à la pointe de la photobiomodulation : le masque OVE, objet de design dont l'action favorise la production de collagène, ainsi que sa version nomade, le OVE Mini.

Frédéric Granotier, président fondateur et directeur général de LUCIBEL, a commenté : « Nous sommes très heureux d'intégrer la SAMARITAINE, enseigne mythique avec laquelle nous partageons une même exigence en matière de style, de beauté et de bien-être. Avec les soins on the go, nous inventons une nouvelle manière de servir nos clientes et nos clients, qui pourront découvrir notre univers et essayer l'ensemble de nos produits de lumière cosmétique. »

Cette opération dans un lieu iconique marque l'accélération de la stratégie de présence de LUCIBEL.LE PARIS dans les Grands Magasins et conforte la dynamique d'ensemble du groupe LUCIBEL sur sa verticale cosmétique.

A propos de LA SAMARITAINE

Fondée par Ernest et Marie-Louise Cognacq-Jaÿ en 1870, la petite boutique de la rue du Pont-Neuf est devenue plus qu'un grand magasin : la destination parisienne au cœur de la capitale. En 2021, elle rouvre au public après des travaux exceptionnels qui redonnent vie au mythique bâtiment Art nouveau et dévoilent une structure contemporaine rue de Rivoli.

LVMH a confié à DFS, leader mondial de la vente de produits de luxe aux voyageurs, la conception et l'exploitation de la Samaritaine. Elle offre désormais sur 20 000 m2 une sélection de plus de 600 marques iconiques et avant-gardistes dans l'univers de la mode, de l'horlogerie, de la joaillerie ainsi que le plus grand espace beauté d'Europe et de nombreux espaces de restauration et de rafraîchissement.

Nouveau lieu de vie, la Samaritaine est devenue la nouvelle destination de l'Art de vivre à la française, mettant en valeur ce qu'il y a de plus authentique à Paris.

A propos de LUCIBEL

Fondée en 2009 par Frédéric Granotier, LUCIBEL est une société française spécialisée dans les technologies de la lumière. L'entreprise conçoit, développe et produit des applications et dispositifs lumineux à destination des mondes du luxe, de l'art et du beau. L'expertise du Groupe se déploie sur deux verticales d'excellence : la lumière scénographique, au service d'expériences distinctives, et la lumière cosmétique, au service de la beauté et du bien-être, sous la marque Lucibel.le Paris. Entreprise d'innovation, LUCIBEL dédie environ 20% de ses effectifs à la Recherche & Développement. Basé à Barentin, dans la région de Rouen, le Groupe dispose de deux sites de production, tous deux situés en France.

