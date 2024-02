29/02/2024 - 08:00

LUCIBEL, acteur de pointe des technologies de la lumière pour les mondes du luxe, de l'art et du beau, annonce les résultats de l'évaluation clinique d'un nouveau protocole de photobiomodulation propriétaire fondé sur une combinaison inédite de LED à deux niveaux, en densité de puissance et en longueurs d'ondes. Ce protocole viendra s'intégrer aux produits de la gamme OVE et renforcer leur efficacité cosmétique, déjà reconnue comme la plus avancée du marché.

L'évaluation a été conduite par le laboratoire indépendant GREDECO sur trois mois, à raison de deux séances hebdomadaires, suivis d'une période d'analyse de l'effet retard sur 28 jours après la dernière mesure. Cette étude clinique inclut les derniers indicateurs de la biologie moléculaire afin de valider l'efficacité du protocole propriétaire de Lucibel sur certains paramètres, jusqu'à présent non explorés. L'étude clinique réalisée a ainsi permis de mettre en exergue l'efficacité du protocole Lucibel sur les quatre actions suivantes :

Antioxydante, qui contribue à ralentir le vieillissement de la peau

Anti-inflammatoire, qui atténue les rougeurs

Anti-âge, qui favorise la fermeté et l'élasticité du derme

Protectrice du microbiote, qui protège et rééquilibre la flore cutanée

Les résultats obtenus sur 25 personnes démontrent l'efficacité significative de ce nouveau protocole sur l'ensemble du visage et indiquent une action prolongée qui favorise tant la beauté que le bien-être.

Résultats obtenus

(en % d'amélioration) Peaux blanches Peaux mates Peaux foncées Total Homogénéité du teint 41,5% 45,2% 38,2% 41,5% Élasticité de la peau 17,0% 26,7% 8,5% 16,6% Fermeté de la peau 21,7% 18,2% 25,3% 21,7% Densité du derme 32,8% 61,1% 39,3% 39,1% Réduction de la profondeur de la ride

de la patte d'oie 15,9% 17,6% 14,3% 15,9% Réduction du diamètre des pores 23,3% 13,0% 25,7% 22,0%

Cette nouvelle combinaison lumineuse permet de mieux cibler les besoins de la peau. En élargissant le champ d'action de sa lumière, LUCIBEL poursuit son ambition de mettre au point des solutions toujours plus performantes, qui contribuent à la fois à l'homogénéité du teint et à la vitalité du derme.

Afin de démontrer que les bienfaits des protocoles développés par LUCIBEL s'appliquent à tous les types de peaux, l'étude clinique de la nouvelle solution cosmétique de LUCIBEL a également été conduite sur des peaux mates et foncées. Les résultats de l'évaluation ont ainsi démontré que les effets de cette nouvelle combinaison bénéficiaient à toutes les pigmentations, enregistrant par exemple une augmentation notable de la densité du derme de 32% pour les peaux blanches, 61% pour les peaux mates, et 39% pour les peaux foncées.

Il est à noter également que ce nouveau protocole permet une nette réduction du stress oxydatif avec un impact direct sur les radicaux libres et met en évidence un effet anti-inflammatoire notable.

Avec cette étude clinique, LUCIBEL démontre que, grâce à la photobiomodulation, une nouvelle approche globale et authentique du skin aging est possible, avec des effets non seulement sur la profondeur des rides mais aussi sur l'homogénéisation du teint et sur la détente de la peau, rendant ainsi le visage visiblement plus lumineux.

Michèle PELLETIER, dermatologue et médecin partenaire de LUCIBEL, a déclaré : « L'étude conduite par GREDECO confirme que la combinaison de longueurs d'ondes dont nous disposons renforce l'efficacité de la technologie de LUCIBEL en matière de photobiomodulation. En s'appuyant sur les avancées de la biologie moléculaire, la photobiomodulation augmente l'étendue de son action en traitant la peau sur de nouveaux aspects plus au cœur de la cellule. Enfin, cette étude clinique confirme les perspectives très prometteuses de la cosmétique par la lumière, quels que soient les types de peaux ».

Frédéric GRANOTIER, fondateur et PDG de LUCIBEL, a commenté : « Nous nous réjouissons de la validation clinique des effets de notre nouveau protocole. LUCIBEL est le seul acteur en matière de cosmétique par la lumière à être en mesure de corroborer l'efficacité de ses solutions cosmétiques par des études cliniques indépendantes avant leur mise sur le marché. Performance et inclusivité sont les deux valeurs fondatrices de notre marque. Les résultats exceptionnels de cette nouvelle étude clinique confirment l'avance technologique forte de LUCIBEL dans ce domaine. »

LUCIBEL présentera plus en détail son nouveau protocole de photobiomodulation ainsi que ses dernières innovations à l'occasion d'un « Innovation Day » qui se déroulera le 21 mars prochain à la Samaritaine (Paris).

