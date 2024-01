05/01/2024 - 08:00

LUCIBEL, acteur de pointe des technologies de la lumière pour les mondes du luxe, de l'art et du beau, exposera son masque de beauté OVE au Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas du 9 au 12 janvier. Le stand de l'entreprise se situera dans l'espace Eureka Park dédié aux entreprises disruptives.

Depuis sa création, LUCIBEL développe une expertise technologique et scientifique sur les dispositifs lumineux s'appuyant notamment sur une R&D de pointe. Les innovations qui ont présidé à la conception et à la fabrication des produits de la gamme OVE sur le site de Barentin en Normandie font de l'entreprise le 2e déposant de brevets en Europe en matière de photobiomodulation. Étendard de la lumière cosmétique made in France, LUCIBEL fera partie de la délégation d'entreprises françaises sélectionnées par Business France afin d'exposer son produit signature, le masque de beauté OVE, au sein du pavillon de la French Tech.

Frédéric GRANOTIER, fondateur et PDG de LUCIBEL a déclaré : « Le CES est pour LUCIBEL l'occasion de présenter le masque OVE à de potentiels partenaires et distributeurs internationaux et de faire rayonner le savoir-faire de l'entreprise. Notre présence à ce rendez-vous technologique incontournable doit nous permettre d'accélérer le déploiement des produits de la gamme OVE sur de nouveaux marchés. »

La participation de LUCIBEL au CES 2024 reflète l'ADN d'innovation qui caractérise le Groupe tant sur sa verticale cosmétique que scénographique. Elle s'inscrit dans la lignée de la présence du Groupe au salon Beautyworld Middle East de Dubaï en octobre 2023 et sert la même ambition de nourrir l'expansion internationale de la marque.

LUCIBEL occupera le stand 60 413-8

A propos de LUCIBEL

Fondée en 2009 par Frédéric Granotier, LUCIBEL est une société française spécialisée dans les technologies de la lumière. L'entreprise conçoit, développe et produit des applications et dispositifs lumineux à destination des mondes du luxe, de l'art et du beau. L'expertise du Groupe se déploie sur deux verticales d'excellence : la lumière scénographique, au service d'expériences distinctives, et la lumière cosmétique, au service de la beauté et du bien-être. Entreprise d'innovation, LUCIBEL dédie environ 20% de ses effectifs à la Recherche & Développement. Basé à Barentin, dans la région de Rouen, le Groupe dispose de deux sites de production, tous deux situés en France.

www.lucibel.com

www.lucibelleparis.com

Lucibel est cotée sur Euronext Growth Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN : FR0011884378

Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI

Contact Lucibel - Relations actionnaires

Séverine Jacquet – Directrice financière

severine.jacquet@lucibel.com / +33 (0)1 80 03 16 70

Contact presse

Florian Langlais

florian.langlais@orson.ai /+33 (0)6 38 44 72 20