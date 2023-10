10/10/2023 - 08:00

LUCIBEL, acteur de pointe des technologies de la lumière pour les mondes du luxe, de l'art et du beau, est le deuxième déposant de brevets en Normandie dans la catégorie PME, d'après le classement de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).

L'Institut, qui officialise chaque année un palmarès régional visant à mesurer l'activité R&D des entreprises, a comptabilisé cinq brevets publiés par LUCIBEL au cours de l'année passée. Ces derniers portent sur des dispositifs de photothérapie pour le soin des cheveux et du visage mais également sur des dispositifs de transmission de données selon la technologie du LIFI (Light Fidelity).

Le classement de l'INPI révèle l'ancrage de LUCIBEL dans l'innovation et souligne son engagement historique sur ce terrain, porté par une activité soutenue de Recherche & Développement qui concentre 20% des effectifs du groupe.

Frédéric Granotier, président fondateur et directeur général de LUCIBEL, a commenté : « LUCIBEL n'a jamais cessé d'investir dans la R&D depuis sa création . Cette constante implication dans l'innovation nous a permis de développer une double expertise, créative et technique, qui se traduit aujourd'hui par des résultats financiers positifs. Les technologies inédites que nous élaborons nous permettent de concevoir des solutions toujours plus ambitieuses que nous déployons auprès des acteurs du luxe sur nos verticales Cosmétique et Scénographique. »

Ces performances en matière d'innovation expliquent l'expansion de l'empreinte de LUCIBEL dans les univers à hautes exigences du luxe, de l'art et du beau. Elles se retrouvent sur les deux verticales d'excellence du groupe : Lumière Cosmétique consacrée à la beauté et au bien-être et Lumière Scénographique pour la mode, les musées et l'hospitalité de prestige.

A propos de LUCIBEL

Fondée en 2009 par Frédéric Granotier, LUCIBEL est une société française spécialisée dans les technologies de la lumière. L'entreprise conçoit, développe et produit des applications et dispositifs lumineux à destination des mondes du luxe, de l'art et du beau. L'expertise du Groupe se déploie sur deux verticales d'excellence : la lumière scénographique, au service d'expériences distinctives, et la lumière cosmétique, au service de la beauté et du bien-être. Entreprise d'innovation, LUCIBEL dédie environ 20% de ses effectifs à la Recherche & Développement. Basé à Barentin, dans la région de Rouen, le Groupe dispose de deux sites de production, tous deux situés en France.

www.lucibel.com

www.lucibelleparis.com

Lucibel est cotée sur Euronext Growth Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN : FR0011884378

Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI

Contact Lucibel - Relations actionnaires

Séverine Jacquet – Directrice financière

severine.jacquet@lucibel.com / +33 (0)1 80 03 16 70

Contact presse

Florian Langlais

florian.langlais@orson.ai /+33 (0)6 38 44 72 20