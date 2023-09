13/09/2023 - 08:00

Forte amélioration du taux de marge brute (à 69,4% vs. 53,9% au 1 er semestre 2022)

Atteinte de la rentabilité opérationnelle et d'un bénéfice net

Le groupe Lucibel présente ses comptes consolidés au 30 juin 2023, non audités, établis en normes françaises, arrêtés par le Conseil d'administration du 11 septembre 2023.

Données en K€ 30/06/2023 30/06/2022 Chiffre d'affaires 5 006 4 006 Excédent brut d'exploitation 583 (1 069) Résultat d'exploitation 288 (1 158) Résultat financier (39) (24) Résultat exceptionnel (29) 530 Impôt sur les bénéfices (40) (0) Résultat net 179 (652)

Frédéric Granotier, Président fondateur et Directeur général de Lucibel, a déclaré : « Ces chiffres démontrent que Lucibel a tenu sa promesse et témoignent de notre capacité à délivrer les résultats annoncés au marché. Les performances constatées reflètent la pertinence de notre vision qui consiste à déployer notre expertise technologique sur la lumière dans le secteur du luxe à travers nos deux verticales d'excellence : la lumière scénographique, pour des créations d'expériences distinctives, et la lumière cosmétique, pour la beauté et le bien-être. Le Groupe est concentré sur l'exécution de sa stratégie de création de valeur qui passe, à court et moyen terme, par la consolidation et le développement de ces deux lignes de force complémentaires. »

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Lucibel au 1er semestre 2023 s'élève à 5 006 K€, en croissance de 25% par rapport à la même période en 2022.

Les évolutions au sein des deux verticales métier sont les suivantes :

La lumière scénographique concentre les activités du Groupe en matière de création d'expériences lumineuses distinctives. Procédés Hallier , la filiale muséographique du Groupe, en est le fer de lance avec une hausse significative de 21% de son chiffre d'affaires par rapport au 1 er semestre de l'exercice 2022. Procédés Hallier dispose d'une base clients récurrente prestigieuse qui inclut notamment le musée du Louvre, le musée d'Orsay, le Centre Pompidou, le musée Yves Saint Laurent et les fondations Louis Vuitton et Cartier.



Cette évolution du chiffre d'affaires de Procédés Hallier, qui était déjà soutenue en 2022 (+ 24% vs 2021), illustre la reconnaissance dont bénéficie la marque et confirme son statut d'acteur de référence du marché français. Alors que l'activité traditionnelle de Lucibel sur des segments de marché à moins forte valeur ajoutée est en décroissance, plusieurs projets scénographiques d'excellence ont été initiés aux côtés d'acteurs du luxe et de l'hospitalité, parmi lesquels LVMH, confirmant l'attractivité du savoir-faire technologique de Lucibel.

Sur le 1er semestre 2023, Lucibel a notamment co-développé avec DIOR une solution circadienne innovante destinée à resynchroniser les rythmes circadien et chronobiologique afin de renforcer le bien-être des clients au sein d'un spa DIOR. Cette solution inédite, conçue en collaboration avec les médecins partenaires de Lucibel, reproduit le cycle de la lumière naturelle avec des intensités énergisantes, relaxantes ou réparatrices.

De manière générale, les évolutions constatées traduisent la bonne exécution du plan stratégique engagé fin 2022 pour recentrer le Groupe sur les mondes connexes du luxe, de l'art et du beau.



Marge brute

En K€ 30/06/2023 30/06/2022 Chiffre d'affaires 5 006 4 006 Achats consommés (1 530) (1 846) Marge sur achats consommés 3 477 2 160 en % du CA 69,4% 53,9%

Au 30 juin 2023, la marge brute s'établit à 3 477 K€ contre 2 160 K€ au 30 juin 2022 et représente 69,4% du chiffre d'affaires contre 53,9 % au 1er semestre 2022.

Cette forte hausse du taux moyen de marge brute s'explique essentiellement par le recentrage du Groupe sur ses activités à plus forte valeur ajoutée. Le Groupe bénéficie de son ancrage dans le secteur du luxe sur ses deux verticales : lumière scénographique et lumière cosmétique.



Résultat d'exploitation

A la suite du recentrage engagé en 2022, Lucibel atteint un résultat d'exploitation positif au 1er semestre 2023, soulignant la pertinence de son orientation stratégique.

Les charges externes ont baissé de 15% entre les deux exercices à la faveur d'une revue et d'une renégociation générale des contrats.

Les charges de personnel enregistrent une baisse sensible, de l'ordre de 14% sur la période, ce qui traduit les efforts du Groupe pour mettre sa structure de coûts en adéquation avec son orientation stratégique autour de ses deux verticales métier et de leurs moteurs communs : la Recherche et Développement, qui représente 20% des effectifs du Groupe, et la prospection commerciale.

La hausse des autres charges d'exploitation s'explique notamment par le versement de redevances liées à la commercialisation du masque de beauté OVE.

En ce qui concerne les dotations, l'écart constaté entre le 1er semestre 2023 et le 1er semestre 2022 résulte de reprises de provisions sur actifs circulants au 1er semestre 2022.



Résultat net

Le résultat net du semestre s'établit à 179 K€ contre une perte de 652 K€ sur le 1er semestre 2022. Le Groupe atteint ainsi la profitabilité.



Bilan

Au 30 juin 2023, les capitaux propres consolidés s'élèvent à 488 K€. Compte tenu d'une trésorerie brute disponible de 1 281 K€ au 30 juin 2023, l'endettement financier net du Groupe s'élève à 3 368 K€ contre 4 707 K€ à la fin de l'exercice 2022.



Trésorerie

La trésorerie connaît une amélioration d'ensemble qui témoigne d'une dynamique de bilan positive pour le Groupe, en lien avec l'atteinte de la profitabilité.

Le 1er semestre a été marqué par l'augmentation de capital clôturée le 5 avril 2023. Portée par deux investisseurs qualifiés, cette opération avait pour objectifs de renforcer la structure financière du Groupe afin, notamment, de faire face aux remboursements d'emprunts qui demeurent significatifs (641 K€ au 1er semestre 2023) et d'accélérer les développements des projets et produits.

Au 30 juin 2023, le Groupe disposait d'une trésorerie brute de 1 281 K€.



Perspectives 2nd semestre 2023 et 2024

Entreprise d'innovation ancrée dans la R&D, Lucibel a acquis depuis 2009 une expertise technologique reconnue dans le développement des applications et dispositifs lumineux de pointe. Cette expertise permet aujourd'hui au Groupe de déployer son offre sur les verticales scénographique et cosmétique à l'intersection des mondes connexes du luxe, de l'art et du beau.

Concrétisée notamment par un partenariat structurant avec DIOR, cette orientation stratégique dans des univers à hautes exigences et valeur symbolique offre à Lucibel de solides perspectives de développement. A moyen terme, elle doit permettre de stabiliser la marge brute à un niveau élevé, tout en accroissant l'activité et en consolidant l'actif de marque.

L'ampleur de la croissance de l'activité sur l'exercice 2023 dépendra, pour partie, des modalités de déploiement de ce partenariat. Au-delà de l'atteinte rapide des objectifs BtoB, qui repose sur l'installation de versions professionnelles du masque de beauté OVE de Lucibel.le Paris dans les spas DIOR, une stratégie de commercialisation de ce masque de beauté auprès des clients particuliers de DIOR est en train d'être mise en œuvre. La clause d'exclusivité partielle dont bénéficie DIOR pourrait être revue, rendant possible pour Lucibel la conclusion d'accords de distribution complémentaires avec d'autres grands acteurs du luxe.

Plus structurellement, le recentrage du Groupe autour de deux verticales complémentaires, scénographique et cosmétique, favorise la multiplication des opportunités commerciales auprès d'acteurs du luxe présents tant dans la beauté et le bien-être que dans la mode, l'art et l'hospitalité.

Plusieurs projets spéciaux d'envergure, dans le champ de la lumière scénographique - mise en lumière de défilés, de pièces de maroquinerie, d'espaces qualifiés - comme dans celui de la lumière cosmétique - dispositifs circadiens, protocoles de récupération et de bien-être - ont été initiés. Ces projets trouveront une première traduction financière significative sur l'exercice 2024 et ont vocation à monter en puissance à l'avenir, en France et à l'international.

Enfin, la certification récemment obtenue de trois nouveaux produits qui seront mis sur le marché par Lucibel.le Paris dans les prochains mois, à l'issue des études cliniques en cours, va permettre d'accélérer la croissance du chiffre d'affaires de l'activité cosmétique.



ANNEXES AU COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

Données non auditées en K€ 30/06/2023 30/06/2022 Chiffre d'affaires 5 006 4 006 Achats consommés (1 530) (1 846) Marge sur achats consommés 3 477 2 160 en % du chiffre d'affaires 69,4% 53,9% Charges externes (1 379) (1 617) Charges de personnel (1 586) (1 844) Impôts et taxes (58) (61) Autres produits d'exploitation 319 316 Autres charges d'exploitation (190) (24) Excédent brut d'exploitation 583 (1 069) Dotations nettes des reprises aux

amortissements et provisions (295) (89) Résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition 288 (1 158) Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition - - Résultat d'exploitation après dotations aux amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition 288 (1 158) Résultat financier (39) (24) Résultat courant des sociétés intégrées 249 (1 182) Résultat exceptionnel (29) 530 Impôts sur les bénéfices (40) (0) Résultat net de l'ensemble consolidé 179 (652) Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence - - Intérêts minoritaires - Résultat net 179 (652) Résultat net par action 0,01 (0,04) Résultat net dilué par action 0,01 (0,04)

BILAN CONSOLIDÉ

Données en K€ 30/06/2023 (*) 31/12/2022 Immobilisations incorporelles 3 396 3 428 dont Ecarts d'acquisition 2 117 2 117 Immobilisations corporelles 446 429 Immobilisations financières 172 166 Total actif immobilisé 4 014 4 022 Stocks et en-cours 3 113 3 171 Clients et comptes rattachés 599 266 Autres créances et comptes de régularisation 1 167 1 399 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 281 568 Total actif circulant 6 161 5 404 TOTAL ACTIF 10 175 9 426

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

en K€ 30/06/2023 (*) 31/12/2022 Capital 3 736 3 178 Primes liées au capital 3 738 2 070 Réserves de conversion (217) (204) Résultat de l'exercice 179 (2 287) Réserves (6 948) (4 661) Total Capitaux propres 488 (1 904) Intérêts hors groupe Autres fonds propres 664 821 Provisions 701 680 Emprunts et dettes financières 3 985 4 454 Fournisseurs et comptes rattachés 1 771 2 121 Autres dettes et comptes de régularisation 2 566 3 254 Total Dettes 8 322 9 829 TOTAL PASSIF 10 175 9 426

(*) données non auditées

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

Données non auditées en K€ 30/06/2023 30/06/2022 Résultat net consolidé 179 (652) Quote-part de résultat des entités mises en équivalence Dotations nettes aux amortissements et provisions

(hors dépréciation des actifs courants constatée dans la ligne

de variation des créances clients et des stocks ci-dessous) 265 145 Gains ou pertes sur cession 16 (540) Autres produits et charges sans incidence trésorerie Produit / Charge d'impôt différé sur le résultat Marge brute d'autofinancement (A) 460 (1 047) Variation des stocks 59 (240) Variation des créances clients (771) 374 Variation des dettes fournisseurs (189) (480) Variation des autres actifs et passifs opérationnels (196) 173 Flux net de trésorerie généré par l'activité (B) (638) (1 221) Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations

incorporelles et corporelles (92) (17) Décaissements liés aux frais de développement immobilisés (151) (149) Décaissements liés aux prêts et dépôts (6) (0) Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles 1 596 Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières - 16 Flux de trésorerie liés aux opérations de regroupement d'entreprise - - Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (C) (249) 446 Augmentation de capital de la société mère 2 226 560 Cession (acquisition) d'actions propres - - Remboursement d'emprunts et de dettes financières

(y.c avances conditionnées) (641) (302) Emission d'emprunts et de dettes financières 16 7 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (D) 1 601 265 Incidence des variations des cours de devises (E) 1 Variation de trésorerie nette (B+C+D+E) 714 (508) Trésorerie à l'ouverture 565 980 Trésorerie à la clôture 1 279 472