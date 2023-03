10/03/2023 - 08:00

Annoncé le 25 juillet 2022, le partenariat entre DIOR et LUCIBEL entre dans sa phase opérationnelle avec le lancement par DIOR, jeudi 9 mars 2023, de sa campagne de communication sur Dior Skin Light, masque de beauté à destination des particuliers, conçu et fabriqué par LUCIBEL.

Ce masque de beauté, le plus puissant de sa génération grâce à l'expertise de Lucibel en matière de photobiomodulation par la lumière LED, est désormais en vente sur le site internet dior.com et dans des boutiques DIOR à Paris et en Europe, notamment à Londres, Genève, Zurich, Varsovie, Luxembourg, Madrid et Oslo.

La gamme professionnelle de ce masque de beauté est en cours de déploiement dans les différents spas de la Maison DIOR, notamment en Grande Bretagne, Suisse, Belgique, Pologne, Italie et Allemagne.

Dans certains de ces spas, la version de ce masque de beauté à destination des particuliers sera également commercialisée.

Un lancement est prévu dans d'autres pays dans les prochains mois, notamment au Moyen Orient.

La communication de lancement de cette innovation a été initiée sur le compte Instagram Diorbeauty, qui compte plus de 11 millions de followers, avec une vidéo de présentation ainsi que des photos du masque de beauté et sur le profil LinkedIn de Parfums Christian Dior .

A propos de Lucibel

Fondé par Frédéric Granotier, LUCIBEL est un groupe français innovant, expert en technologie LED, présent dans l'éclairage à destination des professionnels (notamment dans l'éclairage muséographique à travers sa filiale Procédés Hallier) et dans les nouvelles applications permises par la LED au-delà de l'éclairage.

A travers sa filiale Lucibelle Paris, LUCIBEL est pionnier dans le domaine de la cosmétique par la lumière LED, ce qui lui a permis d'annoncer en juillet 2022 un partenariat mondial avec DIOR.

Le Groupe est également spécialiste du bien-être par la lumière LED et est pionnier sur la technologie LiFi permettant d'accéder à internet par la lumière.

LUCIBEL conçoit et fabrique ses produits en France et collabore étroitement avec des médecins mondialement reconnus pour leur expertise sur l'impact de la lumière sur la peau ou sur le rythme circadien.

www.lucibel.io www.lucibelleparis.com www.procedeshallier.fr

Lucibel est cotée sur Euronext Growth Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN: FR0011884378

Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI

Contact Lucibel - Relations actionnaires

Séverine Jacquet – Directrice financière

severine.jacquet@lucibel.com / +33 (0)1 80 03 16 70