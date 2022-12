12/12/2022 - 08:00

Le 6 décembre 2022, Gilles Attaf, Président de l'association Origine France Garantie, a officiellement remis à Lucibel sa certification OFG attribuée à deux produits conçus et fabriqués par Lucibel sur son site industriel de Barentin (Seine-Maritime) : son masque de beauté OVE, dans le domaine de la cosmétique par la lumière, et sa dalle LED Lucipanel, luminaire premium à destination des espaces tertiaires, notamment des bureaux.

A l'issue de cette remise de prix, Frédéric Granotier, Président de Lucibel a déclaré : « Alors que la fabrication française est au cœur de ses valeurs et de son organisation, il était cohérent pour Lucibel de faire certifier par ORIGINE FRANCE GARANTIE ses produits emblématiques. Le luminaire « Lucipanel » devient ainsi la 1ère dalle LED vendue en France à bénéficier de cette certification, ce qui va permettre à Lucibel de la promouvoir encore plus largement. Dans la cosmétique par la lumière, il était important pour Lucibel d'obtenir cette certification car, dans le domaine du luxe encore plus qu'ailleurs, la fabrication française est un atout majeur pour conquérir des marchés internationaux. »

Gilles Attaf, Président de l'association Origine France Garantie a déclaré : « Je suis ravi de remettre cette distinction au groupe Lucibel dont l'attachement à la qualité, à l'innovation et à la fabrication française n'est plus à démontrer ! En fermant son usine chinoise en 2014, Lucibel a été parmi les pionniers de la relocalisation d'activités industrielles en France. Cette décision stratégique visionnaire a permis à Lucibel d'accélérer sur ses axes d'innovation, ce qui lui ouvre aujourd'hui de très belles perspectives ».

A propos d'Origine France Garantie :

Origine France Garantie est une association à but non lucratif fondée en 2010 qui réunit tous les acteurs qui souhaitent participer à une certification volontaire, innovante et transparente de l'origine française des produits et des services. Elle a pour mission de défendre et valoriser la Marque France dans tous les secteurs d'activité.

Depuis 10 ans, l'association porte la certification « Origine France Garantie » qui assure, grâce à un audit indépendant, l'origine française des produits. Elle est actuellement la seule à garantir l'origine française à ce niveau d'exigence et se différencie ainsi du "Made in France", moins rigoureux et peu contrôlé. Plus de 3000 gammes de produits sont aujourd'hui certifiées.

Pour le consommateur, c'est la possibilité de connaître l'origine française d'un produit ou d'un service et par conséquent de pouvoir le choisir en toute transparence. Pour les entreprises, c'est le moyen de valoriser le maintien, le développement ou le retour d'activités productives en France de manière efficace, sur le marché intérieur comme à l'export.

Plus d'informations sur :www.originefrancegarantie.fr

A propos de Lucibel

Fondée par Frédéric Granotier, Lucibel est une société française experte en technologie LED, présente dans l'éclairage à destination des professionnels (notamment dans l'éclairage muséographique à travers sa filiale Procédés Hallier) et dans les nouvelles applications permises par la LED au-delà de l'éclairage.

Le groupe Lucibel est notamment pionnier dans les domaines de la cosmétique et du bien-être par la lumière LED et de l'accès à internet par la lumière (LiFi).

Lucibel conçoit et fabrique ses produits en France et collabore étroitement avec des médecins mondialement reconnus pour leur expertise sur l'impact de la lumière sur la peau ou sur le rythme circadien.

www.Lucibel.io www.Lucibelleparis.com www.procedeshallier.fr

Lucibel est cotée sur Euronext Growth Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN: FR0011884378

Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI

Contact Lucibel Relations actionnaires

Séverine Jacquet – Directrice financière

severine.jacquet@Lucibel.com / +33 (0)1 80 03 16 70