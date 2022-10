13/10/2022 - 08:00

Afin de renforcer ses liens avec la communauté financière, LUCIBEL annonce l'instauration de visio-conférences régulières qui se tiendront lors de chaque publication de comptes, semestriels ou annuels, et lors de chaque évènement majeur (partenariats, acquisitions, …).

Ces visio-conférences seront accessibles à tous les actionnaires individuels, qu'ils soient ou non actionnaires de Lucibel.

En parallèle, LUCIBEL annonce la création d'un Club Actionnaires dont la participation est conditionnée à la détention d'au moins 1 000 actions LUCIBEL pendant une durée de 3 mois.

Pour les personnes physiques, cette participation au Club Actionnaires LUCIBEL permettra notamment de bénéficier d'une remise de 25% sur les prix de vente publics de la gamme cosmétique Lucibel.le Paris, incluant le masque de beauté OVE. L'achat du masque de beauté OVE dans le cadre du Club Actionnaires sera limité à une unité par actionnaire et par année calendaire.

Lors d'une commande de produits de la gamme cosmétique Lucibel.le Paris (disponible sur www.lucibelleparis.com), les actionnaires seront invités à justifier de leur détention de 1 000 actions Lucibel depuis une période minimale de 3 mois.

La participation au Club Actionnaires permettra également de bénéficier d'une remise de 25%, par rapport aux prix publics, sur la gamme professionnelle d'éclairages Lucibel.

A propos de cette initiative, Frédéric Granotier Président-fondateur du groupe LUCIBEL, a déclaré : « Alors qu'une nouvelle dynamique de croissance est amorcée, grâce notamment à l'arrivée à maturité des innovations de LUCIBEL dans le domaine de la cosmétique par la lumière LED et à la signature du partenariat mondial avec DIOR annoncé le 25 juillet 2022, il nous semble important d'instaurer des échanges plus fréquents avec nos actionnaires.

Ces échanges nous permettront de leur rappeler notre stratégie et de les aider à décrypter les éléments financiers et non financiers publiés dans les communiqués de presse.

La remise tarifaire qui leur sera accordée sur la gamme cosmétique Lucibel.le Paris et sur nos éclairages professionnels les récompensera de leur fidélité et les encouragera à être, plus que jamais, de formidables ambassadeurs de LUCIBEL et de ses innovations ».

Pour toute information concernant ce Club Actionnaires et son fonctionnement, merci d'écrire à actionnaires@lucibel.com

Prochaine publication

27 janvier 2023 avant bourse : publication du chiffre d'affaires annuel 2022.

A propos de Lucibel

Fondée par Frédéric Granotier, LUCIBEL est une société française experte en technologie LED, présente dans l'éclairage et dans les nouvelles applications permises par la LED au-delà de l'éclairage. Le groupe LUCIBEL est notamment pionnier dans les domaines de la cosmétique et du bien-être par la lumière LED et de l'accès à internet par la lumière (LiFi).

LUCIBEL conçoit et fabrique ses produits en France et collabore étroitement avec des médecins mondialement reconnus pour leur expertise sur l'impact de la lumière sur la peau ou sur le rythme circadien.

www.lucibel.io

www.lucibelleparis.com

Lucibel est cotée sur Euronext Growth Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN : FR0011884378

Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI

Contact Lucibel Relations actionnaires

Séverine Jacquet - Directrice financière

actionnaires@lucibel.com

+33 (0)1 80 03 16 70