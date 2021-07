08/07/2021 - 08:00

Reconduction de Frédéric Granotier dans ses fonctions de Président du Conseil d'administration

Florence Richardson et Alexandre Télinge, nouveaux administrateurs indépendants

A l'issue de l'Assemblée Générale du 30 juin 2021, le Conseil d'administration qui s'est tenu le 2 juillet 2021 a reconduit Frédéric Granotier dans ses fonctions de Président du Conseil d'administration de Lucibel.

Au cours de ce conseil, les administrateurs ont également coopté Madame Florence Richardson comme administratrice, en remplacement de Monsieur Emmanuel Aublet, démissionnaire pour raisons personnelles.

Florence Richardson est Présidente du réseau Femmes Business Angels, après avoir exercé diverses fonctions dans le domaine bancaire puis co-fondé sa propre entreprise dans le domaine du conseil en organisation commerciale. Business Angel active, elle accompagne depuis plus de 10 ans des startups innovantes et souhaite encourager la mobilisation des femmes sur le sujet passionnant de l'investissement dans les entreprises de croissance. Florence est certifiée administrateur de sociétés IFA/Sc Po. Elle est administratrice de sociétés, associations et startups.

A l'issue de sa cooptation, Florence Richardson a déclaré : « Lucibel a développé des innovations prometteuses issues des technologies LED, et je me réjouis d'œuvrer avec l'ensemble du Conseil d'administration au développement de ces nouvelles perspectives de croissance pour le Groupe ».

C'est donc un Conseil d'administration largement renouvelé qui va gouverner Lucibel puisque l'Assemblée Générale du 30 juin 2021 a voté la nomination de Monsieur Bastien Aversa, représentant de Nextstage AM, et celle de Monsieur Alexandre Télinge comme administrateur indépendant. Spécialiste des enjeux de communication et stratégies de marque ayant occupé différentes fonctions au sein de groupes internationaux, en particulier chez Philips où il fut directeur Marketing, Communication et Digital de 2009 à 2017, Alexandre Télinge possède une longue expérience des domaines d'activité de Lucibel.

A l'issue de sa nomination, Alexandre Telinge a déclaré : « Je suis heureux et honoré de siéger au Conseil d'administration de Lucibel, une entreprise particulièrement innovante et dotée d'un fort potentiel ».

Suite à cette évolution de la composition du Conseil d'administration de Lucibel, Frédéric Granotier a indiqué : « Je me réjouis de la présence, au sein du Conseil d'administration, de nouveaux administrateurs expérimentés et compétents. Ils rejoignent Catherine Coulomb, administratrice indépendante depuis 2014. Je leur souhaite la bienvenue et les remercie de leur confiance. Ils vont apporter à Lucibel des compétences et un accès à de nouveaux réseaux qui seront précieux au Groupe ».

A propos de Lucibel

Fondé en 2008, le groupe Lucibel conçoit et fabrique en France des produits et solutions d'éclairage de nouvelle génération issus de la technologie LED. Le groupe est pionnier dans les nouvelles applications permises par la LED au-delà de l'éclairage, telles que l'accès à internet par la lumière (technologie LiFi), Cronos (luminaire qui restitue en intérieur les bienfaits de la lumière naturelle) ou encore Lucibelle Paris, une gamme de solutions cosmétiques qui intègre la technologie LED.

Contacts :

Séverine Jacquet

Directrice financière

[email protected] Berthille La Torre

Contact presse

[email protected]

Libellé : Lucibel

Code ISIN : FR0011884378

Mnémonique : ALUCI